FTA Việt Nam – EFTA: Cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến của Thụy Sĩ

Phóng viên: Thưa Đại sứ Gass, Hiệp định thương mại tự do EFTA–Việt Nam mang lại giá trị đặc biệt nào cho quan hệ Thụy Sĩ–Việt Nam cũng như mạng lưới các hiệp định thương mại hiện có của Việt Nam?

Đại sứ Thụy Sĩ: Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng. Việt Nam đã ký hiệp định thương mại tự do với nhiều quốc gia và các nước EFTA cũng sở hữu mạng lưới FTA rộng khắp, nhưng chúng ta lại chưa có hiệp định với nhau. Đó thực sự là một khoảng trống cần lấp đầy. Riêng đối với Thụy Sĩ, các tập đoàn lớn như Schindler, ABB, Bühler và Nestlé đã hoạt động tại Việt Nam hơn 30 năm qua. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa có được sân chơi bình đẳng tương tự như các doanh nghiệp trong Liên minh Châu Âu. Đã đến lúc tạo ra một sân chơi bình đẳng cho các nước EFTA, đặc biệt là trong bối cảnh quan hệ quốc tế và thương mại có xu hướng bị chi phối bởi các yếu tố chính trị thay vì các khuôn khổ có thể dự báo trước. Việc Việt Nam và các nước EFTA ký kết hiệp định này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về môt thỏa thuận có tính dự báo và một khuôn khổ pháp lý quốc tế giúp củng cố niềm tin trong thương mại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng đại diện các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) kí kết Hiệp định VEFTA

Phóng viên: Vậy các doanh nghiệp và người tiêu dùng Thụy Sĩ và Việt Nam có thể kỳ vọng những thay đổi thiết thực nào từ việc cải thiện tiếp cận thị trường, giảm thuế quan, lựa chọn sản phẩm, dịch vụ và giá cả, thưa Đại sứ?

Đại sứ Thụy Sĩ: Việt Nam đặt mục tiêu chuyển đổi nền kinh tế sang kỷ nguyên công nghiệp hóa hiện đại, và các nước EFTA sở hữu công nghệ để hiện thực hóa điều đó – đặc biệt là công nghệ Thụy Sĩ trong lĩnh vực lưới điện thông minh, đúc khuôn, xi măng carbon thấp và các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, giúp củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đối với người dân, tầng lớp trung lưu của Việt Nam sẽ tăng gấp đôi trong vòng một thập kỷ tới, cho phép họ tiếp cận các giải pháp chăm sóc sức khỏe hàng đầu. Các công ty dược phẩm Thụy Sĩ tìm kiếm điều kiện thị trường ổn định và bảo hộ chất lượng/đổi mới để cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe nhanh chóng cho người dân Việt Nam. Đổi lại, nhiều sản phẩm trên thị trường châu Âu và Thụy Sĩ được sản xuất tại Việt Nam với công nghệ tiên tiến. Chúng tôi muốn đảm bảo không có rào cản thuế quan nào cản trở các sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam thâm nhập thị trường Thụy Sĩ.

Phóng viên: Về đầu tư, đổi mới và chuyển giao công nghệ, Hiệp định thương mại tự do có thể hỗ trợ Việt Nam thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ chất lượng cao từ Thụy Sĩ như thế nào?

Đại sứ Thụy Sĩ: Công nghệ Thụy Sĩ đã được ứng dụng trong các dự án cơ sở hạ tầng lớn tại Việt Nam. Mới đây, Việt Nam vừa mới xây dựng một vận động lớn, và mái che của sân vận động được lắp nhờ một thiết bị nâng hạ hạng nặng của Thụy Sĩ. Công nghệ này cũng được sử dụng trong những dự án phát triển hạ tầng của Việt Nam như dự án xây dựng sân bay tại Phú Quốc và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong lĩnh vực dược phẩm, các công ty hàng đầu của Thụy Sĩ hợp tác với các bệnh viện và trường đại học Việt Nam trong nghiên cứu các giải pháp y tế trong đó có bệnh ung thư cũng như các vấn đề khác về sức khỏe của người dân. Thêm một ví dụ nữa, một nhà sản xuất máy trợ thính hàng đầu của Thụy Sĩ đang sản xuất các giải pháp trợ thính công nghệ cao, tùy chỉnh tại Thành phố Hồ Chí Minh và cung cấp cho toàn châu Á.

Phóng viên: Thụy Sĩ là quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong phát triển tài chính xanh, đầu tư bền vững và các giải pháp năng lượng tái tạo. Vậy Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EFTA có thể hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh và mục tiêu không phát thải ròng của Việt Nam như thế nào, thưa Đại sứ?

Đại sứ Thụy Sĩ: Chúng tôi hoan nghênh việc Đại hội Đảng lần thứ 14 của Việt Nam tiếp tục khẳng định quyết tâm duy trì mục tiêu phát triển bền vững và chuyển đổi xanh, cụ thể là mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Trong bối cảnh một số quốc gia đang nhìn nhận lại về tầm quan trọng của phát triền bền vững, điều này rất có ý nghĩa. Chúng tôi đánh giá rất cao quyết tâm chính trị và tham vọng của Việt Nam vì một tương lai xanh hơn cho các thế hệ mai sau. Khi nền kinh tế Việt Nam tạo ra các sản phẩm tốt hơn và thân thiện với môi trường hơn, thì giá thành của các sản phẩm đó chắc chắn sẽ cao hơn, vì vậy Việt Nam cần tiếp cận các thị trường có sức mua cao như các quốc gia EFTA. Vì vậy, việc đưa FTA với EFTA vào danh mục các hiệp định thương mại tự do hiện nay của Việt Nam chắc chắn sẽ mở ra các cơ hội mới để Việt Nam có thể tiếp tục kiên trì thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của mình. Về mặt công nghệ, tôi cũng đã đề cập tới một số công nghệ của Thụy Sĩ trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, nhưng chúng tôi còn có thể đóng góp công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, ví dụ như sản xuất cà phê, sản xuất năng lượng và đảm bảo các công nghệ tiên tiến nhất được sử dụng trong các quy trình sản xuất như ô tô tự động hóa, đường sắt v.v...

Phóng viên: Ngoài thương mại song phương, theo Đại sứ, Hiệp định thương mại tự do vừa ký kết có thể củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng châu Á và kết nối tốt hơn với các chuỗi giá trị cao của châu Âu như thế nào?

Đại sứ Thụy Sĩ: Thứ nhất, việc kết hợp công nghệ của các nước EFTA, cụ thể là Thụy Sĩ và châu Âu đảm bảo rằng hàng xuất khẩu của Việt Nam đi Mỹ, Châu Âu hay bất cứ thị trường nào đều chứa đựng hàm lượng công nghệ độc quyền cao, chứ không phải chỉ là các sản phẩm sao chép. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc định vị Việt Nam trong chuỗi giá trị. Thứ hai, là vấn đề về tính bền vững. Người tiêu dùng ở Thụy Sĩ và các nước EFTA ngày càng yêu cầu cao hơn về các sản phầm/hàng hóa bền vững được sản xuất tại các khu công nghiệp mà tại đó người lao động được bảo đảm tốt về phúc lợi, nước thải được xử lý bền vững để tái sử dụng và hệ thống tái chế vận hành tốt.

Phóng viên: Vậy các công ty Việt Nam nên thực hiện những bước nào để đáp ứng các yêu cầu của thị trường Thụy Sĩ và sử dụng hiệu quả các ưu đãi thuế quan của FTA?

Đại sứ Thụy Sĩ: Thụy Sĩ đã triển khai chương trình hợp tác phát triển kinh tế trong 15 năm để đào tạo và hỗ trợ các công ty tiếp cận thị trường, trong đó có các thị trường có yêu cầu phức tạp, và chúng tôi sẽ tiếp tục có những chương trình như vậy. Có một yếu tố quan trọng là phổ biến thông tin. Thông tin, cơ hội và các lựa chọn có thể sẽ có rất nhiều, song làm thế nào để tận dụng hiệu quả nhất cơ hội và đưa ra lựa chọn tốt nhất, ví dụ lĩnh vực nào, cơ hội ở đâu, điều đó mới là quan trọng. Việt Nam có những công ty và tập đoàn rất lớn, đã rất thành công, với nhiều quan hệ kinh doanh đã được thiết lập. Điều quan trọng là cần tăng cường kết nối giữa các công ty và tập đoàn lớn với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, để các công ty lớn có thể hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam tham gia nhiều hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ.