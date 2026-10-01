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Hướng dẫn mới về đấu thầu theo các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA

Thứ Năm, 17:32, 01/10/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký ban hành Nghị định số 374/2026/NĐ-CP quy định chi tiết về tư cách hợp lệ của nhà thầu, thời gian và quy trình lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA.

Điều kiện áp dụng và tư cách hợp lệ của nhà thầu

Nghị định số 374/2026/NĐ-CP ngày 30/9/2026 quy định hoạt động lựa chọn nhà thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA đối với gói thầu đáp ứng đầy đủ các điều kiện: Có giá gói thầu bằng hoặc cao hơn ngưỡng giá quy định tại Phụ lục I, II và III; Thuộc dự án, dự toán của cơ quan mua sắm được liệt kê tại Phụ lục I, II và III; Cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc kết hợp hàng hóa và dịch vụ nêu tại Phụ lục I, II và III; Không thuộc các trường hợp không áp dụng hoặc loại trừ nêu tại Nghị định và các Phụ lục kèm theo.

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Hướng dẫn mới về đấu thầu theo các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA. Ảnh minh họa có sử dụng AI

Về tư cách hợp lệ, nhà thầu là tổ chức, hộ kinh doanh hoặc cá nhân phải không trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của cơ quan nhà nước, cơ quan có thẩm quyền ở bất kỳ quốc gia, vùng lãnh thổ nào; đồng thời đáp ứng các điều kiện tương ứng tại Điều 5 của Luật Đấu thầu. Nhà thầu hợp lệ được tham dự thầu độc lập hoặc liên danh.

Quy định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Đối với đấu thầu rộng rãi có lựa chọn danh sách ngắn, thời gian chuẩn bị hồ sơ quan tâm hoặc hồ sơ dự sơ tuyển tối thiểu là 25 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo đến ngày đóng thầu. Trong trường hợp khẩn cấp, thời gian này có thể giảm xuống tối thiểu là 10 ngày.

Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo mời thầu hoặc gửi thư mời thầu. Trường hợp tiếp nhận hồ sơ dự thầu qua mạng, thời gian chuẩn bị tối thiểu là 25 ngày.

Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu có thể giảm xuống 10 ngày trong các trường hợp: Trường hợp khẩn cấp mà thời gian thông thường không khả thi; Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật tiêu chuẩn hóa, tương đương chất lượng và giá không quá 10 tỷ đồng; Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản và giá không quá 10 tỷ đồng.

Hình thức và quy trình lựa chọn nhà thầu

Chủ đầu tư áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trường hợp tổ chức đấu thầu nội khối, việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy trình quy định tại Nghị định này, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và lộ trình tại khoản 4 Điều 18 Nghị định này (trừ trường hợp quy định tại khoản 11 Điều 98 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP). Đối với đấu thầu quốc tế, việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện không qua mạng.

Nghị định số 374/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 14/11/2026.

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4 nhóm vấn đề trọng tâm trong dự thảo Luật Đấu thầu sửa đổi

VOV.VN - Sáng nay (30/9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi). Định hướng sửa đổi tập trung chuyển trọng tâm từ quản lý quy trình, thủ tục sang quản lý chất lượng, hiệu quả và kết quả đầu ra, góp phần làm cho đấu thầu trở thành công cụ quản trị minh bạch.

Ngọc Vũ/VOV.VN
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