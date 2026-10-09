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Hiệp định DEFA sẽ định hướng ASEAN tuân thủ chung về AI và kinh tế số

Thứ Sáu, 11:44, 09/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho rằng việc ký kết một Hiệp định kinh tế số mang tính bước ngoặt của khu vực tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 vào tháng 11 tới sẽ tạo ra một lộ trình để các quốc gia tuân thủ, đặc biệt là trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI).

 

Philippines là nước giữ chức Chủ tịch ASEAN 2026  và các cuộc đàm phán về Hiệp định Khung Kinh tế Số ASEAN (DEFA) đã hoàn tất vào tháng 5 vừa qua.

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Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48. Ảnh: ASEAN

Phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp ở Singapore hôm 8/10, Tổng thống Marcos cho biết khi tiếp nhận chức Chủ tịch ASEAN, ông nhận thấy khối này "chưa thảo luận đủ nhiều về AI". Ông chia sẻ rằng  đã lấy ý tưởng từ Mạng lưới Điện ASEAN, một sáng kiến ​​kết nối hệ thống điện của các nước thành viên, đề xuất một ý tưởng tương tự áp dụng cho lĩnh vực AI. Tổng thống Marcos khẳng định rằng các cuộc thảo luận về những ngành công nghiệp quan trọng như AI không thể chỉ giới hạn trong "một khu vực hay một lĩnh vực duy nhất".

Thứ trưởng Bộ Thương mại Philippines Allan Gepty cũng đánh giá ý nghĩa của hiệp định này: "Một trong những sáng kiến ​​quan trọng nhất trong năm nay là Hiệp định về Khung kinh tế số ASEAN (DEFA). DEFA sẽ thiết lập các quy tắc chung trong khu vực bao gồm thương mại điện tử xuyên biên giới, giao dịch không giấy tờ, thanh toán điện tử, tạo thuận lợi cho thương mại, bảo vệ người tiêu dùng trực tuyến, bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư, cũng như hợp tác về trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ mới nổi".

Hiệp định  dự kiến ​​giúp mở rộng nền kinh tế kỹ thuật số của khu vực lên 2.000 tỷ USD vào năm 2030, đưa Đông Nam Á trở thành một trong những thị trường kỹ thuật số phát triển nhanh nhất thế giới. Trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của ASEAN. Việc đưa nội dung hợp tác về AI vào thỏa thuận cho thấy ASEAN đang đặt nền móng cho sự hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực phát triển công nghệ, quản trị AI có trách nhiệm, kỹ năng số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Một cách tiếp cận phối hợp ở cấp độ khu vực cũng có thể thúc đẩy đầu tư vào các công nghệ mới nổi, đồng thời khuyến khích triển khai AI một cách an toàn và đáng tin cậy trong nhiều ngành công nghiệp như y tế, sản xuất, tài chính, giáo dục, logistics và dịch vụ công.

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Quan hệ Nga - ASEAN dưới góc nhìn của các chuyên gia Nga

VOV.VN - Ngày 7/10, tại Moscow, trong khuôn khổ Hội nghị khoa học - thực tiễn quốc tế “Nước Nga và trật tự đa cực mới: Từ ý tưởng đến hiện thực”, các chuyên gia Nga đã thảo luận về triển vọng phát triển của ASEAN và vị trí của Đông Nam Á trong chính sách đối ngoại của Nga.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
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