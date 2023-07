Gần 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa ở khu Nam TP.HCM đang "khát" vốn

6 tháng đầu năm nay, riêng ở huyện Bình Chánh có 1.391/2.100 doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp thành lập mới, đạt tỷ lệ hơn 66% kế hoạch, tăng 61 doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp so với năm 2022. Đến thời điểm này, Bình Chánh có hơn 27.500 doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp đang hoạt động. Bên cạnh đó, có khoảng 1.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động do gặp khó khăn. 6 tháng đầu năm 2023, tình hình thu ngân sách của huyện Bình Chánh đạt kế hoạch đề ra, với kết quả gần 1.100 tỷ đồng, đạt 52,11% so với dự toán.

Du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp là một trong các mô hình được quan tâm ở huyện Bình Chánh. (Ảnh: Nguyễn Quang).

Tại buổi tiếp xúc, đại diện các doanh nghiệp cho biết, tình hình sản xuất kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, cụ thể là vốn vay, chính sách đất đai, thủ tục hành chính, cơ chế đặc biệt để thu hút đầu tư, nhất là vào các lĩnh vực như giáo dục, du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp…

Khu Nam Sài Gòn đang được huyện Bình Chánh quy hoạch lại để thu hút đầu tư. (Ảnh: Nguyễn Quang)

Theo ông Lý Minh Sơn, Chủ tịch Hội doanh nghiệp huyện Bình Chánh, có đến gần 70% doanh nghiệp trên địa bàn đang “khát vốn”, dù có một số nguồn cho vay song việc tiếp cận không dễ dàng, đặc biệt là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ông Trần Văn Nam, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh, TP.HCM trao đổi với doanh nghiệp tại buổi đối thoại. (Ảnh: Nguyễn Quang)

Các doanh nghiệp tham gia đối thoại mong được hỗ trợ vượt qua khó khăn. (Ảnh: Nguyễn Quang)

Ông Sơn đề xuất: "Đơn cử như lãi vay, lãi xuất, bảo hiểm xã hội, giãn thuế, biên giãn nợ chậm nộp… Theo luật quy định thì nợ bao nhiêu thì buộc phải chuyển qua cơ quan điều tra. Nếu chủ doanh nghiệp bỏ trốn sẽ bị truy tố. Ở đây cần có cách nhìn sâu hơn, thấu đáo hơn, ví dụ như đang giãn nợ 6 tháng đến 1 năm thì cho nợ trong khoanh vùng đó, có thể cân nhắc cho chậm nộp nhưng đừng phạt"./.