Gần 78% hộ, cá nhân kinh doanh ở Cần Thơ sử dụng ứng dụng eTax Mobile

Thứ Hai, 09:40, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Toàn thành phố Cần Thơ hiện có hơn 82.500 người nộp thuế đã cài đặt và sử dụng eTax Mobile, riêng nhóm hộ, cá nhân kinh doanh có hơn 63.100 người nộp thuế đã cài đặt và sử dụng ứng dụng, đạt khoảng 78%.

Hiện, thuế thành phố đang triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số, tăng cường triển khai eTax Mobile và xác thực sinh trắc học trong sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển dữ liệu dân cư và chuyển đổi số quốc gia, ngành Thuế đã hoàn thành tích hợp 100% ứng dụng trên Cổng Dịch vụ công Thuế và eTax Mobile với hệ thống định danh điện tử VNeID. Việc đồng bộ dữ liệu dân cư cho phép người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập xác thực thông tin và thực hiện thủ tục hành chính thuế trực tuyến thay thế cho các giấy tờ truyền thống.

Tăng cường triển khai eTax Mobile và xác thực sinh trắc học trong sử dụng hóa đơn điện tử

Cùng với đó, thuế thành phố Cần Thơ tiếp tục triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” nhằm tập trung rà soát chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế. Theo thống kê, đến thời điểm hiện tại Thuế TP. Cần Thơ đã thực hiện rà soát, chuẩn hóa hơn 99% dữ liệu mã số thuế cá nhân thuộc diện phải rà soát, trong đó có khoảng 59,24% đã đồng bộ khớp đúng với mã định danh cá nhân.

ETax Mobile tiếp tục được xác định là một trong những nền tảng hỗ trợ hiệu quả cho cá nhân và hộ kinh doanh

Cùng với công tác chuẩn hóa dữ liệu, eTax Mobile tiếp tục được xác định là một trong những nền tảng hỗ trợ hiệu quả cho cá nhân và hộ kinh doanh trong thực hiện nghĩa vụ thuế điện tử. Hiện nay, toàn thành phố có hơn 82.580 người nộp thuế đã cài đặt và sử dụng eTax Mobile, riêng nhóm hộ, cá nhân kinh doanh có hơn 63.100 người nộp thuế đã cài đặt và sử dụng ứng dụng, đạt gần 78% số hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn. Hệ thống eTax Mobile hiện đã kết nối với 30 ngân hàng thương mại, giúp người nộp thuế dễ dàng tra cứu nghĩa vụ tài chính, nộp thuế điện tử nhanh chóng, tiện lợi.

Gần 78% hộ kinh doanh trên địa bàn Cần Thơ sử dụng ứng dụng eTax Mobile

Bên cạnh đó, Thuế thành phố tiếp tục đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đến nay, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có hơn 15.300 người nộp thuế đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, với khoảng 171 triệu hóa đơn đã phát hành, trong đó có hơn 10.700 hộ kinh doanh đã đăng ký sử dụng. Từ ngày 15/5/2026, ngành Thuế chính thức triển khai xác thực sinh trắc học đối với thủ tục đăng ký mới hoặc thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử, nhằm nâng cao tính an toàn, bảo mật thông tin trong sử dụng hóa đơn điện tử.

Thời gian qua, Thuế thành phố Cần Thơ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận và sử dụng dịch vụ điện tử qua nhiều kênh. Thuế thành phố Cần Thơ luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa để người nộp thuế có thể sử dụng các dịch vụ điện tử của ngành Thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi nhất. Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng eTax Mobile, đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử hoặc thực hiện nghĩa vụ thuế điện tử người nộp thuế có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

 

Hơn 9 triệu người chưa dùng eTax Mobile, ngành Thuế yêu cầu tăng tốc hỗ trợ

VOV.VN - Dù cả nước có hơn 13,3 triệu người nộp thuế, hiện vẫn còn trên 9 triệu người chưa cài đặt và sử dụng eTax Mobile. Trước thực tế này, ngành Thuế yêu cầu các địa phương đẩy nhanh hỗ trợ, chuẩn hóa dữ liệu và tăng cường tuyên truyền để thúc đẩy người nộp thuế tiếp cận dịch vụ thuế điện tử.

Phạm Hải/VOV- ĐBSCL
Không đăng nhập được eTax Mobile gây gián đoạn nộp thuế, khắc phục thế nào?
VOV.VN - Tình trạng không đăng nhập được eTax Mobile hoặc hệ thông thuế điện tử cá nhân khá phổ biến, gây gián đoạn việc tra cứu và nộp thuế. Bài viết dưới đây hướng dẫn cách khắc phục lỗi nhanh chóng, đơn giản.

PVcomBank thanh toán nghĩa vụ tài chính đất đai trên ứng dụng eTax Mobile
VOV.VN - Trong lộ trình mở rộng hệ sinh thái thanh toán dịch vụ công, PVcomBank là một trong những ngân hàng tiên phong kết nối với ứng dụng eTax Mobile của Cục Thuế, qua đó mở rộng hình thức thanh toán nghĩa vụ tài chính (NVTC) đất đai theo phương thức trực tuyến.

Hơn 17,2 triệu giao dịch, 26.500 tỷ đồng nộp ngân sách qua eTax Mobile
VOV.VN - Sau gần 4 năm đưa vào vận hành, ứng dụng eTax Mobile đã tiếp nhận, xử lý hơn 17,2 triệu giao dịch với tổng số tiền nộp ngân sách vượt 26.500 tỷ đồng. Ngành Thuế tiếp tục nâng cấp ứng dụng, tích hợp trợ lý ảo Chatbot nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ người nộp thuế mọi lúc, mọi nơi.

Hướng dẫn cá nhân cho thuê bất động sản kê khai thuế trên ứng dụng eTax Mobile
VOV.VN - Hiện nay, Cục Thuế đã triển khai Cổng trải nghiệm dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh làm quen trước khi áp dụng mô hình mới từ ngày 01/01/2026, nhằm giúp các đối tượng này thuận tiện hơn trong việc kê khai thuế và nộp thuế sau này.

Cách phát hiện và xoá nợ tiền thuế trên Etax mobile
VOV.VN - Hiện có một số trường hợp bị lộ thông tin CCCD, sau đó kẻ xấu lợi dụng đăng ký thuế và khấu trừ chi phí dẫn đến việc nợ thuế. Để biết mình có đang nợ tiền thuế không thì người dùng có thể kiểm tra thông qua ứng dụng Etax mobile.

