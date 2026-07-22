Cụ thể, trong 2,032 tỷ USD kiều hối chuyển về TP.HCM quý II/2026, khu vực châu Á tiếp tục là nguồn kiều hối lớn nhất với hơn 1,002 tỷ USD, chiếm 49,3% tổng lượng kiều hối và tăng 9,8% so với quý trước.

So với quý I/2026, kiều hối từ châu Á tăng 9,8%, trở thành động lực chính giúp tổng lượng kiều hối tăng trưởng dương. Trong khi đó, kiều hối từ châu Âu giảm 3,3%, châu Mỹ giảm 4,3% và châu Đại Dương giảm 12,1%. Riêng châu Phi tăng 15,3%, nhưng do quy mô nhỏ nên không tác động đáng kể đến tổng doanh số.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM đạt 4,037 tỷ USD, giảm 22,8% so với cùng kỳ năm 2025 và giảm 21% so với 6 tháng cuối năm 2025.

Gần một nửa lượng kiều hối chuyển về TPHCM từ khu vực Châu Á.(Ảnh minh họa)

Bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, cho biết, diễn biến trên chịu tác động của nhiều yếu tố. Trên bình diện quốc tế, kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm, đồng USD duy trì ở mức cao và chính sách nhập cư chặt chẽ tại một số quốc gia đã ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập và khả năng chuyển tiền của người Việt Nam ở nước ngoài.

Đối với khu vực châu Mỹ, đặc biệt là Hoa Kỳ - nơi chiếm tỷ trọng lớn trong lượng kiều hối về TP.HCM, áp lực lạm phát, chi phí sinh hoạt cao, cùng những thay đổi về thị trường lao động và chính sách thuế đối với một số giao dịch chuyển tiền cũng tác động đến quy mô kiều hối chuyển về.

Ở trong nước, một số kênh đầu tư chưa tạo được sức hấp dẫn đủ lớn để thu hút dòng vốn kiều hối; lãi suất tiền gửi ngoại tệ ở mức 0% khiến một bộ phận kiều bào lựa chọn giữ tiền ở nước ngoài hoặc chuyển sang các tài sản đầu tư khác. Bên cạnh đó, dòng tiền cũng được phân tán qua nhiều kênh thanh toán mới, làm doanh số kiều hối qua hệ thống ngân hàng giảm tương đối.

Theo dự báo của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, nếu kinh tế thế giới không phát sinh biến động lớn và xu hướng phục hồi trong nửa cuối năm được duy trì, doanh số kiều hối cả năm 2026 của TP.HCM có thể đạt khoảng 8,6-8,9 tỷ USD.