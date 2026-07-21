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TP.HCM chấp thuận bố trí trật tự viên du lịch ở khu vực Vũng Tàu và Côn Đảo

Thứ Ba, 16:07, 21/07/2026
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VOV.VN - UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương giao Lực lượng Thanh niên xung phong phối hợp Sở Du lịch triển khai Trật tự viên du lịch tại các khu vực, tuyến và điểm du lịch trọng điểm tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ và Đặc khu Côn Đảo.

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Công an TP, Sở Du lịch, Sở Tài chính và UBND các phường Tam Thắng, Long Hải, xã Hồ Tràm và Đặc khu Côn Đảo về việc triển khai lực lượng Trật tự viên du lịch.

Theo đó, UBND TP chấp thuận chủ trương giao Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố phối hợp với Sở Du lịch triển khai lực lượng Trật tự viên du lịch tại các khu vực, tuyến và điểm du lịch trọng điểm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn du lịch, hỗ trợ du khách, góp phần nâng cao chất lượng môi trường du lịch và xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện.

Được biết, các địa phương đã đề xuất nhu cầu bố trí gần 100 trật tự viên du lịch cho các địa bàn trọng điểm.

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Lực lượng Trật tự viên du lịch đã góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, hỗ trợ du khách ở khu vực trung tâm (ảnh minh họa)

UBND TP giao Sở Du lịch chủ trì phối hợp với Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố, Công an Thành phố và UBND các phường, xã, đặc khu cùng các đơn vị liên quan rà soát, xác định cụ thể các vị trí, tuyến, điểm du lịch trọng điểm cần bố trí lực lượng Trật tự viên du lịch.

Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố chủ trì bố trí, sắp xếp và điều động lực lượng bảo đảm số lượng, chất lượng và thời gian hoạt động theo yêu cầu thực tế tại các địa bàn được phê duyệt.

Đồng thời, phối hợp với Công an Thành phố, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan thực hiện tuần tra, hỗ trợ du khách, phát hiện, xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn du lịch theo quy định.

Sở Tài chính có nhiệm vụ hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện; tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí nguồn kinh phí theo khả năng cân đối ngân sách và quy định pháp luật.

UBND các phường, xã, đặc khu nơi triển khai lực lượng có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời cung cấp thông tin và hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh nhằm bảo đảm an toàn cho khách du lịch.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, đề xuất mở rộng lực lượng xuất phát từ hiệu quả tích cực của mô hình Trật tự viên du lịch đang hoạt động tại khu vực trung tâm Thành phố.

Hiện lực lượng này gồm 248 cán bộ, trật tự viên thường trực tại 30 vị trí và 46 tuyến chốt ở nhiều điểm du lịch trọng điểm như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố, Dinh Độc Lập, Chợ Bến Thành, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, đường đi bộ Nguyễn Huệ, Phố đêm Bùi Viện và bến Bạch Đằng…

Thực tế cho thấy, lực lượng Trật tự viên du lịch đã góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, hỗ trợ du khách, hạn chế tình trạng chèo kéo, "chặt chém" và các hành vi gây mất an toàn, qua đó nâng cao chất lượng môi trường du lịch và hình ảnh điểm đến của Thành phố.

Việc mở rộng lực lượng không chỉ góp phần phòng ngừa các hành vi chèo kéo, gian lận, trộm cắp mà còn tăng cường khả năng ứng trực, cứu hộ, cứu nạn tại các bãi tắm, khu vực đông người; đồng thời hỗ trợ địa phương trong công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động du lịch…

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Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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