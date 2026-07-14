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GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18%, cao nhất trong 15 năm

Thứ Ba, 09:41, 14/07/2026
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VOV.VN - Sáng 14/7, tại Hội nghị giao ban báo chí về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết GDP 6 tháng đầu năm ước tăng 8,18%, cao nhất kể từ năm 2011, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường, khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; cùng sự đồng hành, giám sát của Quốc hội, Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 đã khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp điều hành kinh tế - xã hội, góp phần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và tạo động lực tăng trưởng.

gdp 6 thang dau nam 2026 tang 8,18 , cao nhat trong 15 nam hinh anh 1
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết Chính phủ đã chủ động xây dựng các kịch bản điều hành, ban hành kịp thời các chính sách để bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông, đồng thời thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô. Nhờ đó, kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện và được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá tích cực.

Việt Nam nằm trong nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao

Theo Bộ Tài chính, GDP 6 tháng đầu năm 2026 ước tăng 8,18%, mức cao nhất kể từ năm 2011 đến nay và thuộc nhóm các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao. Các động lực tăng trưởng gồm đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu đều ghi nhận mức tăng tích cực, cao nhất trong nhiều năm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 4,38%, vẫn trong mục tiêu kiểm soát khoảng 4,5%, trong khi nguồn cung điện và xăng dầu được bảo đảm ổn định.

Tính đến ngày 8/7/2026, thu ngân sách nhà nước đạt gần 1,62 triệu tỷ đồng, bằng 64,24% dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 357 nghìn tỷ đồng, tương đương 35,5% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ khoảng 38,4 nghìn tỷ đồng. Chính sách tiền tệ tiếp tục được điều hành chủ động, linh hoạt; thị trường tiền tệ và ngoại hối cơ bản ổn định, đồng thời thị trường vốn được thúc đẩy phát triển với việc đưa vào vận hành sàn giao dịch tín chỉ các-bon.

Bên cạnh kết quả tăng trưởng, công tác hoàn thiện thể chế và cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Trong 6 tháng đầu năm đã ban hành 338 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó Chính phủ nhiệm kỳ mới ban hành 206 văn bản. Chính phủ cũng ban hành 11 nghị quyết về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, giúp giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Hạ tầng chiến lược tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ với 395 km đường cao tốc hoàn thành, đồng thời khởi công đồng loạt 5 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội. Nhiều dự án tồn đọng được tập trung tháo gỡ; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục có những bước tiến mới.

Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội và an sinh, thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 9 triệu đồng/tháng, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Công tác chăm lo người có công và các đối tượng chính sách được thực hiện đầy đủ; Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai đồng bộ.

Chương trình phát triển nhà ở xã hội tiếp tục được thúc đẩy với 96 dự án hoàn thành, quy mô khoảng 27,6 nghìn căn hộ trong 6 tháng đầu năm. Chất lượng giáo dục, y tế tiếp tục được nâng lên, đặc biệt chính sách miễn phí khám, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế được triển khai từ ngày 1/7/2026. Công tác phòng, chống thiên tai, bão lũ cũng được chủ động chuẩn bị.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững; công tác phòng, chống gian lận thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm được tăng cường. Đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục là điểm sáng, đặc biệt là đối ngoại cấp cao, góp phần nâng cao vị thế đất nước và mở rộng không gian phát triển.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng nhìn nhận nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Dù tăng trưởng GDP đạt mức cao nhưng một số ngành, lĩnh vực chưa đạt kịch bản đề ra. Áp lực lạm phát vẫn hiện hữu trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới biến động mạnh. Đầu tư chưa chuyển hóa tương xứng thành năng lực sản xuất mới; tiến độ giải ngân đầu tư công dù cải thiện nhưng chưa đáp ứng kỳ vọng do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thiếu nhân công, nguyên vật liệu và công tác chuẩn bị dự án.

Nhập siêu 6 tháng đầu năm vẫn ở mức cao, chủ yếu do giá xăng dầu và linh kiện điện tử tăng, cùng nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, xây dựng trung tâm dữ liệu và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI). Bên cạnh đó, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao còn nhiều hạn chế; đời sống của một bộ phận người dân, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp khó khăn. Thiên tai, hạn hán và xâm nhập mặn tiếp tục là những thách thức lớn đối với phát triển bền vững.

Mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết tình hình thế giới dự báo tiếp tục nhiều biến động, đặc biệt xung đột tại Trung Đông còn phức tạp; trong nước, thiên tai, bão lũ, thời tiết cực đoan và El Nino tiếp tục đặt ra nhiều thách thức.

Theo Bộ Tài chính, Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ đã cơ bản hoàn thiện hệ thống chủ trương, thể chế và chính sách để tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển, đồng thời cắt giảm mạnh thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Chính phủ cũng đã ban hành kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời kiểm soát lạm phát bình quân khoảng 4,5%.

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung triển khai đồng bộ 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, với tinh thần "hành động, hành động và hành động; làm việc, làm việc và làm việc", "biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả".

Các giải pháp trọng tâm bao gồm điều hành linh hoạt chính sách tài khóa và tiền tệ; quản lý chặt chẽ ngân sách; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch; tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí; ổn định lãi suất, tỷ giá và kiểm soát nợ xấu.

Chính phủ cũng sẽ tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường trong nước 100 triệu dân, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, giảm nhập siêu, phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, các bộ, ngành và địa phương sẽ tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng chương trình hành động cụ thể, tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để cộng đồng doanh nghiệp và người dân cùng tham gia thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

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GDP lập đỉnh 15 năm, vì sao mục tiêu tăng trưởng hai con số vẫn thách thức?

VOV.VN - Kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026 với GDP tăng 8,18% - cao nhất kể từ năm 2011. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả năm, nền kinh tế vẫn phải vượt qua nhiều thách thức khi dư địa điều hành dần thu hẹp và rủi ro từ bên ngoài còn hiện hữu.

Ánh Phương/VOV.VN
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