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Việt Nam duy trì đà tăng trưởng, GDP 6 tháng đầu năm 2026 đạt 8,18%

Thứ Sáu, 10:38, 03/07/2026
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VOV.VN - Sáng nay (3/7), Cục Thống kê tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội Quý II và 6 tháng đầu năm 2026. Theo số liệu công bố, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực khi GDP quý II và 6 tháng đầu năm đều đạt mức cao, với công nghiệp và dịch vụ tiếp tục là hai động lực chính.

Theo bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động khó lường do xung đột địa chính trị, rủi ro từ biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, lương thực và tài chính toàn cầu. Nhiều tổ chức quốc tế đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới, song vẫn đánh giá Việt Nam sẽ là nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất Đông Nam Á trong năm 2026.

Ở trong nước, Chính phủ và Thủ tướng đã chỉ đạo quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh cải cách thể chế, phân cấp, phân quyền và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

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Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội Quý II và 6 tháng đầu năm 2026

"Mặc dù bối cảnh còn nhiều bất ổn, kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2026 vẫn đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực", bà Hương nhấn mạnh.

Cụ thể, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II/2026 ước đạt 8,39% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,06%, đóng góp 5,65% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,51%, đóng góp 50,07%; khu vực dịch vụ tăng 7,87%, đóng góp 44,28%.

"Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 8,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2025 tăng 7,63%). Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,87%, đóng góp 5,66%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,81%, đóng góp 47,20%; khu vực dịch vụ tăng 8,09%, đóng góp 47,14%", bà Nguyễn Thị Hương thông tin.

Ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, ngành nông nghiệp duy trì tăng trưởng ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, đồng thời thị trường xuất khẩu nông sản tiếp tục được mở rộng. Giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp sáu tháng đầu năm 2026 tăng 3,57% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 3,83% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; ngành lâm nghiệp tăng 3,98%, đóng góp 0,27%; ngành thủy sản tăng 4,88%, đóng góp 1,56%.

Khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng khi hưởng lợi từ các động lực tăng trưởng được củng cố, sự phục hồi của đơn hàng xuất khẩu và hiệu ứng lan tỏa từ đầu tư công. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm 2026 tăng 9,86% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 40,35% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế.

Đáng chú ý, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 10,23%, đóng góp 33,07%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,34%, đóng góp 5,14%; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,72%, đóng góp 0,54%; ngành khai khoáng tăng 6,67%, đóng góp 1,60%. Ngành xây dựng tăng 9,51%, đóng góp 6,85%.

Đối với khu vực dịch vụ, hoạt động thương mại, vận tải và du lịch duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ nhu cầu tiêu dùng gia tăng cùng hoạt động lưu thông hàng hóa và đi lại của người dân sôi động. Giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ sáu tháng đầu năm 2026 tăng 8,09% so với cùng kỳ năm trước.

Một số ngành dịch vụ thị trường có tỷ trọng lớn tiếp tục duy trì tăng trưởng cao và đóng góp đáng kể vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế như sau: Ngành vận tải, kho bãi tăng 10,18% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 7,73%; bán buôn và bán lẻ tăng 9,67%, đóng góp 13,51%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 8,05%, đóng góp 2,73%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 7,97%, đóng góp 4,71%. Bên cạnh đó, hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ tăng 8,99%, đóng góp 1,81%.

Về cơ cấu nền kinh tế 6 tháng đầu năm 2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 10,61%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 37,66%; khu vực dịch vụ chiếm 43,52%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,21% (Cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2025 là 11,28%; 36,82%; 43,59%; 8,31%).

Về sử dụng GDP 6 tháng đầu năm 2026, tiêu dùng cuối cùng tăng 8,15% so với cùng kỳ năm 2025; tích lũy tài sản tăng 15,20%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 20,18%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 26,44%.

Cẩm Tú/VOV.VN
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