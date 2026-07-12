Giá chanh lao dốc, nhà vườn Đồng Tháp lỗ khoảng 3.000 đồng/kg

Hiện chanh được thương lái thu mua với giá chỉ từ 2.500-3.000 đồng/kg, giảm hơn 10.000 đồng/kg so với tháng trước. Với mức giá này, người trồng chanh lỗ khoảng 3.000 đồng/kg sau khi trừ chi phí sản xuất, thu hoạch và vận chuyển.

Mỗi kg trái chanh nhà vườn lỗ khoảng 3.000 đồng.

Trước đó, sau Tết Nguyên đán, giá chanh từng vượt 30.000 đồng/kg, mang lại nguồn thu đáng kể cho người trồng. Tuy nhiên, bước vào chính vụ thu hoạch, sản lượng tăng mạnh, nguồn cung dồi dào khiến giá giảm sâu.

Nhà vườn tỉnh Đồng Tháp thu hoạch chanh dù giá này thua lỗ nặng.

Ông Phạm Văn Rô, một hộ trồng chanh tại xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp, cho biết: "Hiện đang vào chính vụ nên vườn nào cũng nhiều trái, có thể nguồn cung quá lớn nên bị dội hàng. Dù năm nay giá cao kéo dài khoảng 5 tháng, lâu hơn mọi năm, nhưng nay giá xuống thấp khiến bà con rất tiếc. Chi phí thu hoạch khoảng 1.300 đồng/kg, cộng vận chuyển gần 2.000 đồng/kg nên bán là lỗ. Tuy vậy vẫn phải thu hoạch để giảm tải cho cây, tạo điều kiện ra lứa hoa mới và duy trì sản xuất".

Trái sầu riêng cuối vụ giá vẫn chạm đáy, nhà vườn lỗ nặng.

Không chỉ trái chanh, nhiều loại trái cây đặc sản khác của Đồng Tháp cũng đang rơi vào tình trạng giá thấp. Dù ở thời điểm cuối vụ nhưng sầu riêng (Thái) hiện chỉ được thu mua tại vườn với giá khoảng 40.000-42.000 đồng/kg, trong khi sầu riêng giống Ri6 dao động từ 20.000-25.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ. Trái thanh long ruột đỏ cũng khoảng 10.000 đồng/kg, ảnh hưởng lớn đến thu nhập của nhà vườn.