Trái mít, thanh long ở tỉnh Đồng Tháp rớt giá kéo dài, nhà vườn khó khăn

Thứ Bảy, 15:00, 23/05/2026
VOV.VN - Trong một thời gian dài, giá trái mít và thanh long ở tỉnh Đồng Tháp ở mức thấp, nhà vườn gặp khó khăn do không có lãi.

Từ sau Tết Nguyên đán 2026 đến nay, giá mít trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp liên tục lao dốc, nhiều thời điểm xuống mức thấp kỷ lục khiến nhà vườn thua lỗ nặng.

Hiện tại, mít Thái ruột đỏ trên địa bàn tỉnh có giá: Loại A có giá 9.000 đồng/kg, loại B 5.000 đồng/kg, loại chất lượng thấp chỉ khoảng 2.000 đồng/kg. Riêng mít ruột vàng, thương lái mua xô chỉ vài nghìn đồng/kg, thậm chí rất kén mua.

Trái mít tại tỉnh Đồng Tháp đầu ra bấp bênh, nhiều thời điểm nhà vườn bị thua lỗ

Theo các doanh nghiệp kinh doanh trái cây, hiện nay mít chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, thị trường Trung Quốc tiêu thụ chậm, đồng thời khâu kiểm tra chất cadimi được thắt chặt.

Trong một thời gian dài, trái thanh long dao động ở mức thấp nhà vườn không có lãi

Cùng với mít, giá trái thanh long trên địa bàn tỉnh cũng ở mức thấp. Hiện thanh long ruột đỏ loại 2 có giá trên 20 nghìn đồng/kg, loại 3 khoảng 15.000 đồng/kg, loại 4 khoảng 9.000 - 10.000 đồng/kg (không có loại 1). Tuy nhiên, nhà vườn thường chọn bán xô với giá từ 12.000 – 13.000 đồng/kg. Riêng thanh long ruột trắng cũng có giá dưới 10.000 đồng/kg.

Giá thanh long và mít ở mức thấp, trong khi giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao nên nhà vườn đang bị thua lỗ.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, diện tích thanh long toàn tỉnh hiện khoảng 8.500 ha, sản lượng hơn 300 nghìn tấn/năm. Thanh long được trồng tập trung nhiều ở các xã như: Tân Thuận Bình, Lương Hòa Lạc, An Thạnh Thủy, Mỹ Tịnh An, Đồng Sơn... Trong tháng 5-2026, sản lượng thanh long thu hoạch khoảng 17.000 tấn, tháng 6 khoảng 38.000 tấn.

Nâng cao chất lượng trái cây, đa dạng thị trường xuất khẩu nhằm khắc phục tình trạng dội hàng rớt giá 

Riêng diện tích cây mít toàn tỉnh hiện hơn 25.680 ha, trong đó khoảng 20.500 ha đang cho trái, sản lượng đạt khoảng 437.000 tấn/năm. Ước sản lượng thu hoạch trong tháng 5 khoảng 38.000 tấn, tháng 6 khoảng 30.000 tấn.

Thực tế cho thấy, trong bối cảnh thị trường xuất khẩu còn nhiều biến động, việc kiểm soát chất lượng vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng nông sản và mở rộng thị trường tiêu thụ được xem là giải pháp căn cơ để trái mít và thanh long ổn định giá cả, giúp nhà vườn có lãi.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ 62 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm ở Đồng Tháp

VOV.VN - Sau vụ 62 học sinh nghi ngộ độc tại Trường Tiểu học Kim Đồng, tỉnh Đồng Tháp, Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, truy xuất nguồn thực phẩm.

Xuất hiện 7 ổ dịch bệnh dại trên đàn chó ở Đồng Tháp

VOV.VN - Hiện nay, bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Đồng Tháp diễn biến khá phức tạp, người dân cần chủ động phòng ngừa dịch bệnh này.

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Đồng Tháp, đã có 62 ca nhập viện

VOV.VN - Sau bữa ăn ngày 18/5, tại bếp ăn bán trú của trường Tiểu học Kim Đồng (phường Sa Đéc) có nhiều học sinh và người thân của giáo viên bị các triệu chứng, sốt, buồn nôn, tiêu chảy, co giật phải nhập viện.

25 học sinh tiểu học nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm ở Đồng Tháp

VOV.VN - UBND phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết, có nhiều học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng (trên địa bàn phường Sa Đéc) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Đồng Tháp sẽ tổ chức Lễ hội Trái cây lần thứ I năm 2026 với quy mô lớn

VOV.VN - Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có buổi làm việc với các sở, ngành liên quan để triển khai  công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần thứ I, năm 2026.

