Giá chung cư giảm, mức độ quan tâm cũng giảm

Dữ liệu thị trường bất động sản tháng 10/2026 của Batdongsan.com cho thấy, hoạt động đăng tin và tìm kiếm diễn biến khác nhau giữa thị trường mua bán và cho thuê. So với tháng trước, lượng tin đăng bán giảm 3%, mức độ quan tâm giảm 5%. Trong khi đó, thị trường cho thuê ghi nhận lượng tin đăng tăng 7% nhưng mức độ quan tâm giảm 2%.

Diễn biến này cho thấy lượng sản phẩm chào bán, chào thuê tăng hoặc giảm chưa đồng nghĩa nhu cầu tìm kiếm thay đổi tương ứng. Đáng chú ý, mức độ quan tâm chung cư giảm tại cả ba thị trường Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM cũ.

Tại Hà Nội, nhà mặt phố và biệt thự ghi nhận mức độ quan tâm tăng lần lượt 9% và 18%

Tại Hà Nội, mức độ quan tâm chung cư giảm 9% so với tháng 9, dù lượng tin đăng gần như đi ngang. Ngược lại, nhà mặt phố và biệt thự ghi nhận mức độ quan tâm tăng lần lượt 9% và 18%, cùng với lượng tin đăng tăng tương ứng 10% và 3%. Nhà riêng tăng 6% về lượng tin đăng và 1% về mức độ quan tâm. Đất nền giảm lần lượt 1% và 2%.

Tại Đà Nẵng, mức độ quan tâm chung cư giảm 15%, lượng tin đăng giảm 4%. Trong khi đó, đất nền tăng 8% về mức độ quan tâm dù lượng tin đăng giảm 1%; nhà mặt phố tăng 7% về mức độ quan tâm và 3% về lượng tin đăng. Biệt thự tăng 6% về mức độ quan tâm nhưng lượng tin đăng giảm 5%. Nhà riêng giảm 3% ở cả hai chỉ số.

Ở TP.HCM cũ, lượng tin đăng bán giảm tại hầu hết loại hình, mạnh nhất là nhà riêng với 13%, tiếp đến là đất nền giảm 6%, chung cư giảm 5% và nhà mặt phố giảm 2%. Mức độ quan tâm chung cư, đất nền và nhà riêng cũng giảm lần lượt 11%, 8% và 6%, trong khi nhà mặt phố đi ngang. Biệt thự là loại hình duy nhất ghi nhận cả lượng tin đăng và mức độ quan tâm tăng, tương ứng 2% và 1%.

Như vậy, Hà Nội có diễn biến tích cực hơn ở một số loại hình nhà ở, đặc biệt là nhà mặt phố và biệt thự. Tuy nhiên, chung cư vẫn là phân khúc ghi nhận mức độ quan tâm giảm, cho thấy người mua đang thận trọng hơn trước mặt bằng giá và khả năng tài chính.

Nguồn cung tăng nhưng thanh khoản chưa cải thiện

Không chỉ lượng tìm kiếm giảm, giá rao bán chung cư tại một số dự án cũng có xu hướng điều chỉnh. Báo cáo quý III/2026 của Batdongsan.com.vn ghi nhận giá rao bán chung cư thứ cấp tại Hà Nội giảm 15% so với đầu năm, trong khi phân khúc sơ cấp giảm 9%. Riêng trong quý III, giá rao bán chung cư tại một số dự án giảm đáng kể so với quý trước.

Cụ thể, Lumi Hanoi giảm 14%, giá rao bán phổ biến lần lượt khoảng 66 triệu đồng/m2 và 76 triệu đồng/m2; Greenera Southmark giảm 13%, còn 79 triệu đồng/m2; Masteri West Heights cùng giảm 12%, với giá rao bán lần lượt khoảng 115 triệu đồng/m2 và 85 triệu đồng/m2.

Nguồn cung tăng nhưng thanh khoản chưa cải thiện

Lý giải diễn biến thị trường bất động sản, ông Đồng Quang Cảnh, Quản lý kinh doanh cấp cao của Batdongsan.com cho biết, thị trường chung cư sơ cấp và thứ cấp đang có những cách điều chỉnh khác nhau. Trong khi chủ đầu tư dự án sơ cấp có xu hướng duy trì mặt bằng giá và sử dụng các chương trình ưu đãi, hỗ trợ lãi suất để kích cầu thì người bán trên thị trường thứ cấp phải điều chỉnh giá để tiếp cận nhóm khách hàng có nhu cầu thực.

Theo T.S Trần Xuân Lượng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và Bất động sản Việt Nam, nhu cầu mua chung cư thứ cấp chủ yếu phục vụ mục đích để ở, chiếm khoảng 83%, trong khi nhu cầu đầu tư chiếm 17%. Điều này cho thấy nhu cầu ở thực vẫn là yếu tố quan trọng đối với khả năng hấp thụ sản phẩm trên thị trường.

Còn ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho rằng, sức mua bất động sản chịu tác động đồng thời từ giá bán, lãi suất và khả năng tiếp cận vốn. Khi giá nhà vẫn cao so với thu nhập, người mua có xu hướng cân nhắc kỹ hơn, kể cả khi một số sản phẩm đã điều chỉnh giá. Vì vậy, giảm giá là điều kiện hỗ trợ giao dịch nhưng chưa đủ để tạo ra sự phục hồi thanh khoản trên diện rộng.

Báo cáo của Dat Xanh Services cũng cho thấy sự chênh lệch giữa nguồn cung và khả năng hấp thụ. Trong 9 tháng năm 2026, tổng nguồn cung sơ cấp đạt khoảng 114.857 sản phẩm, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lượng hấp thụ chỉ đạt khoảng 32.469 sản phẩm, giảm 16%. Riêng quý III, lượng hấp thụ ước đạt 6.368 sản phẩm, giảm 36% so với cùng kỳ năm 2025.

Đơn vị này dự báo thị trường có thể đón thêm khoảng 30.000 sản phẩm mới trong quý IV, đưa tổng nguồn cung sơ cấp cả năm lên hơn 140.000 sản phẩm. Tuy nhiên, nguồn cung tăng chưa đồng nghĩa lượng giao dịch sẽ tăng tương ứng. Bài toán lớn của thị trường vẫn là cơ cấu sản phẩm và mức giá có phù hợp với khả năng chi trả của người mua hay không.

Nhìn tổng thể, bất động sản đang bước vào giai đoạn phân hóa rõ hơn giữa các địa bàn và loại hình. Một số phân khúc ghi nhận giá rao bán giảm, nguồn hàng chào bán tăng nhưng sức mua chưa phục hồi đồng đều. Trong thời gian tới, khả năng hấp thụ sẽ phụ thuộc nhiều vào việc điều chỉnh giá bán, chất lượng sản phẩm và mức độ phù hợp với nhu cầu ở thực, thay vì chỉ dựa vào số lượng nguồn cung mới.