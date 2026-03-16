Giá dầu của Mỹ vượt mốc 100USD/thùng, tăng gần 50% kể từ xung đột Iran

Khi thị trường giao dịch hợp đồng dầu mở cửa trở lại vào lúc 18h theo giờ miền Đông nước Mỹ, giá dầu thô của Mỹ tăng hơn 2%, lên khoảng 102 USD/thùng. Giá dầu Brent, chuẩn tham chiếu của thị trường quốc tế, cũng tăng lên khoảng 106 USD/thùng.

Trước đó, Cơ quan Năng lượng quốc tế cho biết 32 quốc gia thành viên đã nhất trí giải phóng tổng cộng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp. Đây là đợt xả kho lớn nhất từng được thực hiện nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.

Động thái này ban đầu giúp giá dầu giảm tạm thời xuống dưới 80 USD/thùng, nhưng sau đó giá nhanh chóng tăng trở lại khi các nhà đầu tư lo ngại xung đột ở Trung Đông có thể kéo dài.

Kể từ khi chiến sự bùng phát, giá dầu tại Mỹ đã tăng gần 50%, trong khi tính từ đầu năm đến nay mức tăng đã lên tới gần 75%. Giá xăng bán lẻ tại Mỹ cũng tăng mạnh. Theo dữ liệu thị trường, giá xăng không chì trung bình trên toàn quốc đã lên khoảng 3,70 USD/gallon, tăng khoảng 70 cent kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào các mục tiêu ở Iran.

Các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào tàu thuyền, cơ sở hạ tầng và các cảng trong khu vực – nơi các tàu chở dầu thường đi qua - đã làm gia tăng lo ngại rằng cuộc chiến có thể lan rộng thành một cuộc xung đột khu vực kéo dài.

Trong khi đó, eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển hơn 20% nguồn cung dầu của thế giới, được cho là sẽ tiếp tục bị phong tỏa trong thời gian tới, gây thêm áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu. Quân đội Mỹ cũng gia tăng sức ép quân sự đối với Iran khi tiến hành các cuộc không kích nhằm vào đảo Kharg, nơi xuất khẩu khoảng 90% lượng dầu của Iran.