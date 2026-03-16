Giá dầu của Mỹ vượt mốc 100USD/thùng, tăng gần 50% kể từ xung đột Iran

Thứ Hai, 09:22, 16/03/2026
VOV.VN - Giá dầu thô của Mỹ đã vượt mốc 100 USD/thùng vào ngày 15/3 và tiếp tục tăng mạnh khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran chưa có dấu hiệu sớm kết thúc, bất chấp các nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump và các nước đồng minh nhằm kiềm chế đà tăng của giá năng lượng.

Khi thị trường giao dịch hợp đồng dầu mở cửa trở lại vào lúc 18h theo giờ miền Đông nước Mỹ, giá dầu thô của Mỹ tăng hơn 2%, lên khoảng 102 USD/thùng. Giá dầu Brent, chuẩn tham chiếu của thị trường quốc tế, cũng tăng lên khoảng 106 USD/thùng.

Trước đó, Cơ quan Năng lượng quốc tế cho biết 32 quốc gia thành viên đã nhất trí giải phóng tổng cộng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp. Đây là đợt xả kho lớn nhất từng được thực hiện nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.

gia dau cua my vuot moc 100usd thung, tang gan 50 ke tu xung dot iran hinh anh 1
Hình ảnh minh hoạ: Reuters

Động thái này ban đầu giúp giá dầu giảm tạm thời xuống dưới 80 USD/thùng, nhưng sau đó giá nhanh chóng tăng trở lại khi các nhà đầu tư lo ngại xung đột ở Trung Đông có thể kéo dài.

Kể từ khi chiến sự bùng phát, giá dầu tại Mỹ đã tăng gần 50%, trong khi tính từ đầu năm đến nay mức tăng đã lên tới gần 75%. Giá xăng bán lẻ tại Mỹ cũng tăng mạnh. Theo dữ liệu thị trường, giá xăng không chì trung bình trên toàn quốc đã lên khoảng 3,70 USD/gallon, tăng khoảng 70 cent kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào các mục tiêu ở Iran.

Các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào tàu thuyền, cơ sở hạ tầng và các cảng trong khu vực – nơi các tàu chở dầu thường đi qua - đã làm gia tăng lo ngại rằng cuộc chiến có thể lan rộng thành một cuộc xung đột khu vực kéo dài.

Trong khi đó, eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển hơn 20% nguồn cung dầu của thế giới, được cho là sẽ tiếp tục bị phong tỏa trong thời gian tới, gây thêm áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu. Quân đội Mỹ cũng gia tăng sức ép quân sự đối với Iran khi tiến hành các cuộc không kích nhằm vào đảo Kharg, nơi xuất khẩu khoảng 90% lượng dầu của Iran.

Quang Trung/VOV-Washington
Chính phủ Nhật Bản quyết định mở kho dự trữ xăng dầu chiến lược quốc gia
VOV.VN - Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của chiến sự tại Iran, kéo theo nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ từ khu vực Trung Đông, chính phủ Nhật Bản đã quyết định sử dụng kho dự trữ xăng dầu chiến lược quốc gia nhằm bảo đảm ổn định nguồn cung năng lượng trong nước.

Hàn Quốc quyết định mở kho dự trữ dầu quốc gia
VOV.VN - Nhằm đối phó với tình trạng giá nhiên liệu tại thị trường bán lẻ trong nước tăng cao “chóng mặt”, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định đưa một lượng lớn dầu vào thị trường từ kho dự trữ quốc gia.

Ấn Độ sẵn sàng hỗ trợ ổn định thị trường dầu mỏ toàn cầu
VOV.VN - Ấn Độ tuyên bố ủng hộ và sẵn sàng tham gia các nỗ lực quốc tế ổn định thị trường dầu mỏ, trong bối cảnh các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thống nhất mở kho dự trữ chiến lược quy mô lớn để hạ nhiệt giá dầu.

