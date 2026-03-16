中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ukraine từ chối mở lại đường ống dẫn dầu Druzhba bất chấp sức ép từ EU

Thứ Hai, 06:17, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Ukraine  Volodymyr Zelensky ngày 15/3 đã bày tỏ với các đồng minh châu Âu rằng áp lực buộc phải mở lại đường ống dẫn dầu Druzhba vận chuyển nguồn cung của Nga giống như động thái tống tiền.

Đường ống dẫn dầu Druzhba chạy qua Ukraine đã bị hư hại trong bối cảnh cuộc xung đột diễn biến phức tạp hồi tháng 1/2026. Ukraine nói rằng việc sửa chữa có thể mất tới 6 tuần, điều này khiến Hungary và Slovakia lên tiếng chỉ trích vì hai nước này phụ thuộc phần lớn vào đường ống này để đáp ứng nhu cầu năng lượng.

ukraine tu choi mo lai duong ong dan dau druzhba bat chap suc ep tu eu hinh anh 1
Đường ống dẫn dầu Druzhba giữa Hungary và Nga tại Nhà máy lọc dầu Danube của Tập đoàn MOL Hungary ở Százhalombatta, Hungary, ngày 18/5/2022. Ảnh: Reuters

Hungary và Slovakia đã đe dọa sẽ chặn viện trợ của EU cho Ukraine trừ khi Kiev nhanh chóng mở lại đường ống này, trong khi Ủy ban châu Âu đề xuất một phái đoàn đến kiểm tra thiệt hại.

Cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran đã làm đảo lộn thị trường năng lượng toàn cầu. Eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ của thế giới, gần như bị tê liệt do xung đột. Cuộc chiến ở Trung Đông diễn biến phức tạp cũng đang đặt ra những thách thức to lớn về nguồn cung cấp dầu mỏ.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Zelensky cũng chỉ trích Hungary, cáo buộc chính phủ nước này lan truyền tâm lý chống Ukraine.

Căng thẳng giữa Ukraine và Hungary về đường ống dẫn dầu đã bùng phát trong những tuần gần đây, với việc Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Hungary Viktor Orban, liên tục chỉ trích lẫn nhau trên các diễn đàn.

Hải Đăng/VOV-Praha
Tag: Ukraine đường ống dẫn dầu Druzhba Hungary Slovakia EU xung đột Nga Ukraine
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 16/3

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 16/3/2026.

Đàm phán hòa bình Ukraine đình trệ vì khủng hoảng Trung Đông
Đàm phán hòa bình Ukraine đình trệ vì khủng hoảng Trung Đông

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tiến trình đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột với Nga đang trở nên rối ren, khi căng thẳng Mỹ – Iran khiến các quan chức Washington khó tham gia đàm phán và các cuộc gặp ba bên bị trì hoãn.

Ông Trump nói Mỹ không cần Ukraine giúp đối phó UAV
Ông Trump nói Mỹ không cần Ukraine giúp đối phó UAV

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ không cần sự hỗ trợ của Ukraine trong việc tăng cường năng lực phòng thủ trước máy bay không người lái (UAV) trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đang leo thang.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ