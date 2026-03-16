Ukraine từ chối mở lại đường ống dẫn dầu Druzhba bất chấp sức ép từ EU

Đường ống dẫn dầu Druzhba chạy qua Ukraine đã bị hư hại trong bối cảnh cuộc xung đột diễn biến phức tạp hồi tháng 1/2026. Ukraine nói rằng việc sửa chữa có thể mất tới 6 tuần, điều này khiến Hungary và Slovakia lên tiếng chỉ trích vì hai nước này phụ thuộc phần lớn vào đường ống này để đáp ứng nhu cầu năng lượng.

Đường ống dẫn dầu Druzhba giữa Hungary và Nga tại Nhà máy lọc dầu Danube của Tập đoàn MOL Hungary ở Százhalombatta, Hungary, ngày 18/5/2022. Ảnh: Reuters

Hungary và Slovakia đã đe dọa sẽ chặn viện trợ của EU cho Ukraine trừ khi Kiev nhanh chóng mở lại đường ống này, trong khi Ủy ban châu Âu đề xuất một phái đoàn đến kiểm tra thiệt hại.

Cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran đã làm đảo lộn thị trường năng lượng toàn cầu. Eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ của thế giới, gần như bị tê liệt do xung đột. Cuộc chiến ở Trung Đông diễn biến phức tạp cũng đang đặt ra những thách thức to lớn về nguồn cung cấp dầu mỏ.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Zelensky cũng chỉ trích Hungary, cáo buộc chính phủ nước này lan truyền tâm lý chống Ukraine.

Căng thẳng giữa Ukraine và Hungary về đường ống dẫn dầu đã bùng phát trong những tuần gần đây, với việc Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Hungary Viktor Orban, liên tục chỉ trích lẫn nhau trên các diễn đàn.