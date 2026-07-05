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Giá dừa khô giảm mạnh, nông dân Vĩnh Long gặp khó

Chủ Nhật, 16:54, 05/07/2026
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VOV.VN - Sau thời gian dài duy trì ở mức cao kỷ lục từ 220.000 đến 240.000 đồng/chục (12 trái), giá dừa khô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã quay đầu giảm mạnh do tình trạng xuất khẩu chậm và tiêu thụ nội địa gặp nhiều khó khăn.

Ghi nhận thực tế cho thấy, hiện dừa khô đã thu hoạch sẵn được bán tại vườn chỉ còn ở mức 50.000 - 55.000 đồng/chục. Đối với trường hợp thương lái tự thu hoạch, giá thu mua còn thấp hơn, dao động từ 40.000 - 45.000 đồng/chục. Mức giá này đã giảm từ 20.000 - 25.000 đồng/chục so với thời điểm đầu năm.

Nguyên nhân chính khiến giá dừa giảm sâu là do đầu ra xuất khẩu gặp trở ngại, trong khi các tiểu thương và doanh nghiệp trong nước cũng đồng loạt giảm quy mô thu mua dừa khô nguyên liệu.

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Doanh nghiệp địa phương thu mua dừa của nông dân

Ông Võ Văn Tâm, nông dân ở xã Hùng Hòa – một trong những địa phương có diện tích chuyên canh dừa lớn – chia sẻ về những khó khăn hiện tại: “Đối với dừa thì từ trước đến nay giá cả nói chung không mấy ổn định. Nếu giá được khoảng 80.000 đồng/chục thì nông dân mới có lợi nhuận. Còn với mức giá hiện nay, người trồng không có lãi. Bởi vì còn các khoản chi phí đầu tư phân bón, vun gốc, rồi thuốc bảo vệ thực vật cho cây dừa nữa. Với giá bán này thì người dân đang phải chịu thua lỗ”.

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Vùng dừa chuyên canh của nông dân tỉnh Vĩnh Long

Hiện nay, tỉnh Vĩnh Long có gần 120.000 ha diện tích trồng dừa, với khoảng 22 triệu cây, chiếm trên 50% tổng diện tích dừa của cả nước. Cây dừa được xác định là cây trồng chủ lực của địa phương, đóng vai trò tạo nguồn thu nhập quan trọng cho gần 270.000 hộ dân trên địa bàn tỉnh. 

 

Trà Vinh/VOV-ĐBSCL
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