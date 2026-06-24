English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hàng trăm ha dứa chín rộ ở Thanh Hóa rơi vào cảnh mất giá, khó tiêu thụ

Thứ Tư, 16:28, 24/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hàng trăm ha dứa đang bước vào vụ thu hoạch chính tại các vùng trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa nhưng lại rơi vào cảnh rớt giá. Hiện tại, thương lái chỉ thu mua cầm chừng với mức giá 4.000 - 5.000 đồng/kg, khiến người trồng dứa lao đao.

 Dứa rớt giá, nông dân Thanh Hóa thấp thỏm giữa mùa thu hoạch

hang tram ha dua chin ro o thanh hoa roi vao canh mat gia, kho tieu thu hinh anh 1
Hàng trăm ha dứa bước vào vụ thu hoạch tại các vùng trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa nhưng lại rơi vào cảnh rớt giá. 

Dưới cái nắng như thiêu như đốt tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa, nhiều diện tích dứa đã đến kỳ thu hoạch vẫn nằm yên trên chân ruộng. Lo sợ nắng táp làm hỏng quả, người dân phải dùng lưới che chắn để bảo vệ thành quả lao động của mình. 

Ông Vũ Xuân Hải, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Như thời điểm bây giờ, thu nhập trồng ra sản phẩm dứa không được lãi bao nhiêu, vì giá phân tro đắt, công lao động cao nên thu nhập không được bao nhiêu”. 

Cũng theo ông Hải, những vụ trước đây, giá dứa từ 14.000 đến 16.000 đồng/kg, nhưng nay chỉ còn 5.000 đồng/kg nhưng vẫn khó tiêu thụ.

hang tram ha dua chin ro o thanh hoa roi vao canh mat gia, kho tieu thu hinh anh 2
Người dân thôn Đồng Hậu đang che chắn, bảo vệ cho diện tích dứa chưa thu hoạch

Toàn xã Hà Long hiện có trên 700 ha trồng dứa, sản lượng mỗi năm đạt khoảng 26.600 tấn. Nhờ trồng rải vụ, từ đầu năm đến nay xã đã thu hoạch được 500 ha, tuy nhiên vẫn còn 95 ha dứa đang chín và chuẩn bị vào vụ thu hái. Trong bối cảnh chi phí phân bón, nhân công tăng cao, giá dứa tại ruộng chỉ dao động từ 4.000 - 7.000 đồng/kg, đời sống bà con nông dân gặp vô vàn khó khăn.

Ông Tống Văn Tuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Hà Long, cho biết: “Trách nhiệm của địa phương đã chủ động đấu mối với các cơ sở thu mua, các nhà máy, để tiêu thụ sản phẩm dứa cho bà con nông dân. Hiện nay trên địa bàn xã cũng đang kêu gọi một nhà đầu tư, xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm nông nghiệp, trong đó có sản phẩm dứa. Hiện nay đang trong quá trình xây dựng và sau khi xây dựng xong thì đây là cơ sở để tiêu thụ sản phẩm ổn định, lâu dài cho bà con nông dân trồng dứa”.

hang tram ha dua chin ro o thanh hoa roi vao canh mat gia, kho tieu thu hinh anh 3
Người dân xã Hà Long thu hoạch dứa

Những năm gần đây, do giá dứa tăng cao, lợi nhuận ổn định, nhiều hộ đã phát triển cây dứa. Cùng với đó, kỹ thuật thâm canh được cải thiện giúp năng suất tăng đáng kể. Vụ dứa năm nay, toàn tỉnh Thanh Hóa có trên 5.000 ha, tăng khoảng 800 ha so với cùng kỳ năm 2025. Hiện có khoảng 20% diện tích (tương đương 800 - 1.000 ha) đang cho thu hoạch. Trong khi đó, các chuỗi liên kết tiêu thụ, hợp đồng bao tiêu với doanh nghiệp còn yếu, dẫn đến cung vượt cầu. 

Trước bài toán nan giải này, ông Trịnh Văn Chất, Trưởng phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thanh Hóa, đưa ra những khuyến cáo cụ thể.

“Ngành Nông nghiệp và Môi trường khuyến cáo trong thời gian tới: Một là, tiếp tục thực hiện các biện pháp thâm canh, rải vụ; trên cùng một cánh đồng, trên cùng một thửa ruộng, bà con nên rải ra nhiều vụ để tránh rủi ro khi mà giá dứa xuống. Hai là, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục đấu mối với Tập đoàn Xuân Thiện để đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành nhà máy chế biến nước ép trái cây, chủ yếu tập trung vào dứa, tại xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới. Ba là, đẩy mạnh kết nối cung cầu để tiêu thụ dứa cho nông dân trong giai đoạn tới đây”, ông Chất cho biết.

Để hướng tới sự ổn định lâu dài, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đang chỉ đạo các địa phương phát triển diện tích dứa theo hướng tập trung, kiểm soát chặt việc mở rộng diện tích trồng mới, đồng thời hướng dẫn người dân sản xuất rải vụ, quản lý nguồn giống và hỗ trợ phát triển cây giống nuôi cấy mô nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế bền vững.

Trần Sỹ Đức - CTV Tiến Dũng/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Một năm chính quyền hai cấp ở Thanh Hóa: Cấp xã đảm đương hơn 1.000 nhiệm vụ
Một năm chính quyền hai cấp ở Thanh Hóa: Cấp xã đảm đương hơn 1.000 nhiệm vụ

VOV.VN - Sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhiều cấp xã ở Thanh Hóa đang đảm đương hơn 1.000 nhiệm vụ, đối mặt áp lực quá tải và thiếu nhân lực chuyên sâu.

Một năm chính quyền hai cấp ở Thanh Hóa: Cấp xã đảm đương hơn 1.000 nhiệm vụ

Một năm chính quyền hai cấp ở Thanh Hóa: Cấp xã đảm đương hơn 1.000 nhiệm vụ

VOV.VN - Sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhiều cấp xã ở Thanh Hóa đang đảm đương hơn 1.000 nhiệm vụ, đối mặt áp lực quá tải và thiếu nhân lực chuyên sâu.

Sáp nhập thôn, tổ dân phố ở Thanh Hóa: Khôi phục nhiều tên làng cổ, người dân đồng thuận
Sáp nhập thôn, tổ dân phố ở Thanh Hóa: Khôi phục nhiều tên làng cổ, người dân đồng thuận

VOV.VN - Việc sáp nhập thôn, tổ dân phố ở Thanh Hóa nhận được sự đồng thuận cao nhờ khôi phục nhiều tên làng cổ và cách làm linh hoạt, sát thực tiễn của cán bộ cơ sở.

Sáp nhập thôn, tổ dân phố ở Thanh Hóa: Khôi phục nhiều tên làng cổ, người dân đồng thuận

Sáp nhập thôn, tổ dân phố ở Thanh Hóa: Khôi phục nhiều tên làng cổ, người dân đồng thuận

VOV.VN - Việc sáp nhập thôn, tổ dân phố ở Thanh Hóa nhận được sự đồng thuận cao nhờ khôi phục nhiều tên làng cổ và cách làm linh hoạt, sát thực tiễn của cán bộ cơ sở.

Thanh Hóa tìm cơ hội hợp tác xanh với Thái Lan
Thanh Hóa tìm cơ hội hợp tác xanh với Thái Lan

VOV.VN - Với hơn 12 triệu USD kim ngạch xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm 2026, quan hệ thương mại giữa Thanh Hóa và các địa phương của Thái Lan tiếp tục khởi sắc. Chương trình tọa đàm giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư của Thanh Hóa tại Bangkok ngày 17/6 được kỳ vọng mở rộng hợp tác, thúc đẩy giao thương.

Thanh Hóa tìm cơ hội hợp tác xanh với Thái Lan

Thanh Hóa tìm cơ hội hợp tác xanh với Thái Lan

VOV.VN - Với hơn 12 triệu USD kim ngạch xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm 2026, quan hệ thương mại giữa Thanh Hóa và các địa phương của Thái Lan tiếp tục khởi sắc. Chương trình tọa đàm giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư của Thanh Hóa tại Bangkok ngày 17/6 được kỳ vọng mở rộng hợp tác, thúc đẩy giao thương.

Danh tính tài xế ở Thanh Hóa kéo lê thiếu tá CSGT hàng trăm mét trên đường
Danh tính tài xế ở Thanh Hóa kéo lê thiếu tá CSGT hàng trăm mét trên đường

Bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, tài xế ô tô con tại Thanh Hóa đã không chấp hành hiệu lệnh, bỏ chạy và kéo lê một cán bộ CSGT hàng trăm mét trên đường.

Danh tính tài xế ở Thanh Hóa kéo lê thiếu tá CSGT hàng trăm mét trên đường

Danh tính tài xế ở Thanh Hóa kéo lê thiếu tá CSGT hàng trăm mét trên đường

Bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, tài xế ô tô con tại Thanh Hóa đã không chấp hành hiệu lệnh, bỏ chạy và kéo lê một cán bộ CSGT hàng trăm mét trên đường.

Tạm giữ tài xế taxi hành hung shipper giữa phố ở Thanh Hóa
Tạm giữ tài xế taxi hành hung shipper giữa phố ở Thanh Hóa

VOV.VN - Từ tin báo của quần chúng nhân dân, Công an phường Hạc Thành đã nhanh chóng xác minh, làm rõ đối tượng Hồ Xuân Phương (sinh năm 1999), trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa về hành vi hành hung người khác, gây rối trật tự công cộng...

Tạm giữ tài xế taxi hành hung shipper giữa phố ở Thanh Hóa

Tạm giữ tài xế taxi hành hung shipper giữa phố ở Thanh Hóa

VOV.VN - Từ tin báo của quần chúng nhân dân, Công an phường Hạc Thành đã nhanh chóng xác minh, làm rõ đối tượng Hồ Xuân Phương (sinh năm 1999), trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa về hành vi hành hung người khác, gây rối trật tự công cộng...

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp