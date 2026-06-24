Hàng trăm ha dứa chín rộ ở Thanh Hóa rơi vào cảnh mất giá, khó tiêu thụ

Dứa rớt giá, nông dân Thanh Hóa thấp thỏm giữa mùa thu hoạch

Hàng trăm ha dứa bước vào vụ thu hoạch tại các vùng trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa nhưng lại rơi vào cảnh rớt giá.

Dưới cái nắng như thiêu như đốt tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa, nhiều diện tích dứa đã đến kỳ thu hoạch vẫn nằm yên trên chân ruộng. Lo sợ nắng táp làm hỏng quả, người dân phải dùng lưới che chắn để bảo vệ thành quả lao động của mình.

Ông Vũ Xuân Hải, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Như thời điểm bây giờ, thu nhập trồng ra sản phẩm dứa không được lãi bao nhiêu, vì giá phân tro đắt, công lao động cao nên thu nhập không được bao nhiêu”.

Cũng theo ông Hải, những vụ trước đây, giá dứa từ 14.000 đến 16.000 đồng/kg, nhưng nay chỉ còn 5.000 đồng/kg nhưng vẫn khó tiêu thụ.

Người dân thôn Đồng Hậu đang che chắn, bảo vệ cho diện tích dứa chưa thu hoạch

Toàn xã Hà Long hiện có trên 700 ha trồng dứa, sản lượng mỗi năm đạt khoảng 26.600 tấn. Nhờ trồng rải vụ, từ đầu năm đến nay xã đã thu hoạch được 500 ha, tuy nhiên vẫn còn 95 ha dứa đang chín và chuẩn bị vào vụ thu hái. Trong bối cảnh chi phí phân bón, nhân công tăng cao, giá dứa tại ruộng chỉ dao động từ 4.000 - 7.000 đồng/kg, đời sống bà con nông dân gặp vô vàn khó khăn.

Ông Tống Văn Tuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Hà Long, cho biết: “Trách nhiệm của địa phương đã chủ động đấu mối với các cơ sở thu mua, các nhà máy, để tiêu thụ sản phẩm dứa cho bà con nông dân. Hiện nay trên địa bàn xã cũng đang kêu gọi một nhà đầu tư, xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm nông nghiệp, trong đó có sản phẩm dứa. Hiện nay đang trong quá trình xây dựng và sau khi xây dựng xong thì đây là cơ sở để tiêu thụ sản phẩm ổn định, lâu dài cho bà con nông dân trồng dứa”.

Người dân xã Hà Long thu hoạch dứa

Những năm gần đây, do giá dứa tăng cao, lợi nhuận ổn định, nhiều hộ đã phát triển cây dứa. Cùng với đó, kỹ thuật thâm canh được cải thiện giúp năng suất tăng đáng kể. Vụ dứa năm nay, toàn tỉnh Thanh Hóa có trên 5.000 ha, tăng khoảng 800 ha so với cùng kỳ năm 2025. Hiện có khoảng 20% diện tích (tương đương 800 - 1.000 ha) đang cho thu hoạch. Trong khi đó, các chuỗi liên kết tiêu thụ, hợp đồng bao tiêu với doanh nghiệp còn yếu, dẫn đến cung vượt cầu.

Trước bài toán nan giải này, ông Trịnh Văn Chất, Trưởng phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thanh Hóa, đưa ra những khuyến cáo cụ thể.

“Ngành Nông nghiệp và Môi trường khuyến cáo trong thời gian tới: Một là, tiếp tục thực hiện các biện pháp thâm canh, rải vụ; trên cùng một cánh đồng, trên cùng một thửa ruộng, bà con nên rải ra nhiều vụ để tránh rủi ro khi mà giá dứa xuống. Hai là, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục đấu mối với Tập đoàn Xuân Thiện để đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành nhà máy chế biến nước ép trái cây, chủ yếu tập trung vào dứa, tại xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới. Ba là, đẩy mạnh kết nối cung cầu để tiêu thụ dứa cho nông dân trong giai đoạn tới đây”, ông Chất cho biết.

Để hướng tới sự ổn định lâu dài, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đang chỉ đạo các địa phương phát triển diện tích dứa theo hướng tập trung, kiểm soát chặt việc mở rộng diện tích trồng mới, đồng thời hướng dẫn người dân sản xuất rải vụ, quản lý nguồn giống và hỗ trợ phát triển cây giống nuôi cấy mô nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế bền vững.