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Gia Lai bàn giải pháp tăng trưởng 10,2% năm 2026

Thứ Sáu, 18:31, 03/07/2026
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VOV.VN - Ngày 3/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI khai mạc Hội nghị lần thứ 4 nhiệm kỳ 2025 -2030 tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đề ra giải pháp cho những tháng cuối năm và xem xét nhiều nội dung quan trọng về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội.

Theo báo cáo tại hội nghị, tổng sản phẩm (GRDP) 6 tháng đầu năm tại Gia Lai ước tăng 8,21% so với cùng kỳ năm 2025; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 16.566 tỷ đồng, tăng 22,6%. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện với 165 dự án đăng ký đầu tư mới, gấp 2,42 lần cùng kỳ; hơn 2.000 doanh nghiệp được thành lập với tổng vốn đăng ký gần 30.000 tỷ đồng. Du lịch cũng ghi nhận tín hiệu khởi sắc khi đón khoảng 8,7 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 19.000 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế như tiến độ triển khai các dự án trọng điểm còn chậm, hạ tầng một số cụm công nghiệp chưa đồng bộ, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở một số nơi vẫn còn những khó khăn cần sớm tháo gỡ.

gia lai ban giai phap tang truong 10,2 nam 2026 hinh anh 1
an Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI khai mạc Hội nghị lần thứ 4 nhiệm kỳ 2025 -2030

Tại hội nghị, ông Thái Đại Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng,  Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị các đại biểu tập trung phân tích khách quan kết quả 6 tháng đầu năm, làm rõ những tồn tại, hạn chế và xác định các giải pháp trọng tâm để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10,2%. Trong đó, cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, đầu tư công phục vụ các dự án trọng điểm; nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời điều chỉnh quy hoạch theo hướng mở rộng không gian phát triển, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của Gia Lai.

"Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Đề nghị các đại biểu nêu cao trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận thẳng thắn, đóng góp những giải pháp thiết thực, khả thi, có thể triển khai ngay để tạo chuyển biến thực chất", Ông Thái Đại Ngọc nhấn mạnh.

gia lai ban giai phap tang truong 10,2 nam 2026 hinh anh 2
Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị này, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai cũng sẽ dành thời gian xem xét, cho ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030; điều chỉnh, bổ sung nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công bố công khai quyết toán ngân sách Đảng năm 2025.

 

 

Hoàng Qui/VOV- Tây Nguyên
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