Theo quyết định điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự án tăng từ 3.246 tỷ đồng lên 3.616 tỷ đồng. Phần vốn bổ sung được bố trí từ ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, gồm nguồn Trung ương hỗ trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án do Ban Quản lý dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, triển khai trong giai đoạn 2025 - 2028.

Các hạng mục bổ sung tập trung cải tạo, xây dựng đường lăn song song B, đường lăn B3, mở rộng đường lăn B6, A5 và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi kèm. Đồng thời, nâng cấp các nút giao giữa đường cất hạ cánh hiện hữu với các đường lăn nối B1, B2, D1, D2, B3, D3, B6 và D5, nhằm tăng sức chịu tải, bảo đảm an toàn và đồng bộ tiêu chuẩn khai thác tàu bay code E, gồm các dòng máy bay thân rộng.

Cảng hàng không Phù Cát được bổ sung 370 tỉ đồng để nâng cấp, cải tạo đường cất hạ cánh số 1 và hệ thống đường lăn nhằm bảo đảm khai thác đồng bộ với đường cất hạ cánh số 2.

Dự án cũng thực hiện di dời chòi gác, nhà trực ngoại trường, hàng rào và một số công trình quân sự nằm trong phạm vi hành lang an toàn khai thác tàu bay thân rộng.

Việc điều chỉnh, bổ sung vốn được thực hiện trong bối cảnh đường cất hạ cánh số 2 tại sân bay Phù Cát đã hoàn thành, đưa vào khai thác từ ngày 29/10. Đường băng mới có khả năng tiếp nhận cả tàu bay thân hẹp và thân rộng, nhưng hệ thống hạ tầng khu bay hiện hữu vẫn còn nhiều hạn chế.

Đường cất hạ cánh số 1 cùng hệ thống đường lăn tại sân bay Phù Cát đã khai thác hơn 60 năm, mặt đường bê tông xi măng xuống cấp, nhiều vị trí hư hỏng phải duy tu thường xuyên, sức chịu tải hạn chế. Hạ tầng này hiện chủ yếu đáp ứng khai thác các dòng tàu bay thân hẹp như Airbus A320, A321. Các dòng tàu bay thân rộng như Boeing 777, Boeing 787, Airbus A330, A350 khi khai thác phải giảm tải trọng, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các hãng hàng không.

Hệ thống sân đỗ cũng chưa đồng bộ, trong 8 vị trí đỗ tàu bay hiện có, chỉ 4 vị trí đủ sức chịu tải cho máy bay thân rộng.

Trước đó, giữa tháng 11/2026, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề nghị các bộ, ngành liên quan chấp thuận chủ trương nâng cấp đường cất hạ cánh số 1 và hệ thống đường lăn tại sân bay Phù Cát.

Việc đầu tư đồng bộ các công trình khu bay sẽ từng bước hoàn thiện hạ tầng Cảng hàng không Phù Cát theo tiêu chuẩn cấp 4E quy hoạch, đáp ứng yêu cầu khai thác hàng không dân dụng, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đồng thời mở rộng năng lực kết nối giao thương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Thống nhất đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Phù Cát VOV.VN - Chiều 27/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với tỉnh Bình Định và các Bộ, ngành liên quan về nội dung đề xuất đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Phù Cát.