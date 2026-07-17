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Gia Lai đã triển khai 91 dự án được phân bổ theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh

Thứ Sáu, 22:06, 17/07/2026
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VOV.VN - Chiều 17/7, Đoàn công tác Bộ Công Thương do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long dẫn đầu đã làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về tình hình triển khai các dự án nguồn điện, lưới điện theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong phát triển năng lượng trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII phân bổ cho địa phương hơn 6.500 MW nguồn điện trong giai đoạn 2025-2030 và hơn 2.700 MW trong giai đoạn 2031-2035. Đến nay, Gia Lai đã triển khai đạt tiến độ 91/110 dự án nguồn điện với tổng công suất gần 5.000 MW, tương đương gần 90% công suất được phân bổ. Nhiều dự án điện gió đã vận hành thương mại, một số dự án hoàn thành xây dựng hoặc đang thi công, hàng chục dự án khác đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

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Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về tình hình triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh

Đối với hệ thống lưới điện, Gia Lai đã phối hợp triển khai nhiều công trình truyền tải 500kV, 220kV và 110kV. Tuy nhiên, tiến độ đầu tư lưới điện vẫn chưa theo kịp tốc độ phát triển các dự án nguồn điện, dẫn đến nguy cơ quá tải cục bộ, hạn chế khả năng giải tỏa công suất.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Gia Lai kiến nghị Bộ Công Thương xem xét tăng quy mô công suất điện gió và điện mặt trời phù hợp với tiềm năng của địa phương; sớm ban hành khung giá phát điện năm 2026; đẩy nhanh đầu tư các công trình lưới điện truyền tải; tháo gỡ vướng mắc để hai dự án điện gió Chơ Long và Yang Trung sớm được công nhận vận hành thương mại, đồng thời có giải pháp hạn chế việc tiết giảm công suất phát điện của các nhà máy năng lượng tái tạo.

gia lai da trien khai 91 du an duoc phan bo theo quy hoach dien viii dieu chinh hinh anh 2
Các dự án điện gió tại Gia Lai góp phần đưa địa phương trở thành một trong những trung tâm phát triển năng lượng tái tạo của cả nước

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Công Thương đánh giá cao kết quả triển khai Quy hoạch điện VIII của Gia Lai. Đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát các dự án, đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ và ngành điện để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, bảo đảm tiến độ các dự án nguồn và lưới điện theo quy hoạch, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Công Thương nói: "Gia Lai đứng đầu cả nước về chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án, đạt gần 90% công suất được phân bổ. Đây là nỗ lực rất lớn của địa phương trong việc đóng góp vào an ninh năng lượng quốc gia. Gia Lai cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan để kịp thời phản ánh, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp triển khai các dự án đúng tiến độ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và từng bước đưa Gia Lai trở thành trung tâm năng lượng của khu vực và cả nước".

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Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII phải đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Chiều 7/7, chủ trì cuộc họp về triển khai điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu việc rà soát, cập nhật quy hoạch phải đáp ứng yêu cầu phát triển mới, bảo đảm an ninh năng lượng, đồng bộ với các quy hoạch liên quan và tránh phát triển dàn trải.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
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