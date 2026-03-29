Gia Lai ký kết hợp tác toàn diện với 4 tỉnh Nam Lào

Báo cáo tại hội nghị cho biết, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Gia Lai với các tỉnh Nam Lào không ngừng được mở rộng, đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực.

Trong giáo dục - đào tạo, Gia Lai đã cấp 320 suất học bổng cho sinh viên các tỉnh Nam Lào, hỗ trợ sinh hoạt phí, tạo điều kiện học tập, sinh hoạt cho lưu học sinh Lào. Bình quân mỗi năm có hơn 100 sinh viên Lào học tập tại tỉnh.

Hội nghị ký kết hợp tác giữa Gia Lai với 4 tỉnh Nam Lào.

Về đầu tư, thương mại, đã có 15 doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai đầu tư tại các tỉnh Nam Lào, với tổng vốn hơn 595 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, trồng cây công nghiệp, dịch vụ.

Hợp tác trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, khoa học – công nghệ cũng được triển khai hiệu quả, với nhiều chương trình hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao năng lực cho các địa phương 4 tỉnh Nam Lào.

Gia Lai đã hỗ trợ 60 tỷ đồng xây dựng các công trình hữu nghị tại 4 tỉnh, góp phần cải thiện điều kiện giáo dục, y tế và đời sống người dân. Tổng kinh phí triển khai các hoạt động hợp tác giai đoạn 2021 - 2025 đạt gần 116 tỷ đồng, tạo nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, nông nghiệp và đầu tư thời gian qua , tỉnh Gia Lai đề ra 4 định hướng hợp tác chiến lược cho giai đoạn 2026 - 2030, bao gồm tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn các cấp; nâng cao hiệu quả kết nối kinh tế và thương mại; triển khai các dự án hợp tác thực chất, có trọng điểm; và đẩy mạnh giao lưu nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ông Phạm Anh Tuấn khẳng định, việc tăng cường hợp tác với 4 tỉnh Nam Lào là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, hướng tới sự phát triển bền vững và thịnh vượng chung của các địa phương.

Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là về trồng trọt và chăn nuôi. Gia Lai rất mong có vùng nguyên liệu lớn tại Lào để mời gọi các doanh nghiệp của Việt Nam sang đó để đầu tư, hai bên cùng chế biến sâu để có sản phẩm xuất khẩu, mang lại nguồn lợi cho cả hai nước.

"Với quyết tâm chính trị cao của các cấp lãnh đạo và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân các tỉnh Gia Lai và Nam Lào tiếp tục hợp tác phát triển mạnh mẽ, thực chất, bền vững hơn, góp phần tích cực vào việc củng cố phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào”, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Gia Lai và lãnh đạo 4 tỉnh Nam Lào đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, với định hướng tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, nông nghiệp, thương mại, đầu tư, giao lưu văn hóa và phát triển du lịch.

Các bên cũng thống nhất duy trì trao đổi đoàn cấp cao, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.