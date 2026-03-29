中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Gia Lai ký kết hợp tác toàn diện với 4 tỉnh Nam Lào

Chủ Nhật, 16:57, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 29/3, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị ký kết hợp tác với 4 tỉnh Nam Lào gồm Attapeu, Champasak, Saravane và Sekong nhằm tập trung đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời thống nhất phương hướng hợp tác toàn diện trong giai đoạn tới.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Gia Lai với các tỉnh Nam Lào không ngừng được mở rộng, đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực.

Trong giáo dục - đào tạo, Gia Lai đã cấp 320 suất học bổng cho sinh viên các tỉnh Nam Lào, hỗ trợ sinh hoạt phí, tạo điều kiện học tập, sinh hoạt cho lưu học sinh Lào. Bình quân mỗi năm có hơn 100 sinh viên Lào học tập tại tỉnh.

Hội nghị ký kết hợp tác giữa Gia Lai với 4 tỉnh Nam Lào.

Về đầu tư, thương mại, đã có 15 doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai đầu tư tại các tỉnh Nam Lào, với tổng vốn hơn 595 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, trồng cây công nghiệp, dịch vụ.

Hợp tác trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, khoa học – công nghệ cũng được triển khai hiệu quả, với nhiều chương trình hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao năng lực cho các địa phương 4 tỉnh Nam Lào.

Gia Lai đã hỗ trợ 60 tỷ đồng xây dựng các công trình hữu nghị tại 4 tỉnh, góp phần cải thiện điều kiện giáo dục, y tế và đời sống người dân. Tổng kinh phí triển khai các hoạt động hợp tác giai đoạn 2021 - 2025 đạt gần 116 tỷ đồng, tạo nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, nông nghiệp và đầu tư thời gian qua , tỉnh Gia Lai đề ra 4 định hướng hợp tác chiến lược cho giai đoạn 2026 - 2030, bao gồm tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn các cấp; nâng cao hiệu quả kết nối kinh tế và thương mại; triển khai các dự án hợp tác thực chất, có trọng điểm; và đẩy mạnh giao lưu nhân dân.  

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ông Phạm Anh Tuấn khẳng định, việc tăng cường hợp tác với 4 tỉnh Nam Lào là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, hướng tới sự phát triển bền vững và thịnh vượng chung của các địa phương.

Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là về trồng trọt và chăn nuôi. Gia Lai rất mong có vùng nguyên liệu lớn tại Lào để mời gọi các doanh nghiệp của Việt Nam sang đó để đầu tư, hai bên cùng chế biến sâu để có sản phẩm xuất khẩu, mang lại nguồn lợi cho cả hai nước.

"Với quyết tâm chính trị cao của các cấp lãnh đạo và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân các tỉnh Gia Lai và Nam Lào tiếp tục hợp tác phát triển mạnh mẽ, thực chất, bền vững hơn, góp phần tích cực vào việc củng cố phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào”, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Hội nghị ký kết hợp tác giữa Gia Lai với 4 tỉnh Nam Lào.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Gia Lai và lãnh đạo 4 tỉnh Nam Lào đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, với định hướng tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, nông nghiệp, thương mại, đầu tư, giao lưu văn hóa và phát triển du lịch.

Các bên cũng thống nhất duy trì trao đổi đoàn cấp cao, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
Tag: gia lai lào hợp tác kinh tế nông nghiệp
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Gia Lai thu hút hơn 33 tỷ USD vốn đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2026
VOV.VN - Ngay tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”, diễn ra ngày 28/3, tỉnh Gia Lai đã thu hút và ký kết bản ghi nhớ đầu tư đối với gần 300 dự án, tổng mức đầu tư trên 33 tỷ USD.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST