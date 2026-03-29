Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026: “Đại ngàn chạm biển xanh”

Dự lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và đông đảo nhân dân, du khách.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, Gia Lai hôm nay không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính, mà là sự hình thành một không gian phát triển mới, nơi hội tụ và giao thoa giữa đại ngàn Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.

Theo Bộ trưởng, sự kết nối giữa rừng và biển đã tạo nên một bản sắc du lịch đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên hùng vĩ, chiều sâu văn hóa và tiềm năng phát triển. Đây cũng chính là hướng đi mới, mở ra hành trình trải nghiệm đa dạng cho du khách, từ không gian văn hóa cồng chiêng, sử thi Tây Nguyên đến biển xanh, cát trắng và các giá trị di sản vùng duyên hải.

"Với quyết tâm chính trị cao, với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Nhà nước, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự chung tay chung sức của nhân dân, Gia Lai của chúng ta sẽ chuyển hóa tiềm năng giá trị, biến lợi thế so sánh thành sức mạnh, từng bước để trở thành điểm đến hấp dẫn của du lịch khu vực và quốc tế" - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng mong muốn.

Các tiết mục hoạt cảnh tại Lễ khai mạc gây ấn tượng với du khách

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho biết, năm 2026 là năm mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Trong bối cảnh đó, Gia Lai đang đứng trước vận hội mang tính lịch sử khi hình thành không gian phát triển liên kết giữa đại ngàn Tây Nguyên và vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, lợi thế “rừng – biển” tạo nên cấu trúc phát triển toàn diện, mở ra tiềm năng lớn để Gia Lai bứt phá. Những kết quả tích cực của ngành du lịch thời gian qua chính là nền tảng để địa phương tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc gia, hướng tới trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực. Phó Thủ tướng yêu cầu Gia Lai cần tập trung chuyển hóa các giá trị di sản thành sản phẩm du lịch đặc sắc, nâng cao sức cạnh tranh, gắn phát triển với bảo tồn bền vững.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: "Về lâu dài, cần tập trung định hình mô hình du lịch thông minh Gia Lai, đảm bảo thích nghi sâu rộng vào hệ thống cơ sở du lịch quốc gia. Qua đó, tạo sự kết nối thông suốt và thuận tiện tối đa, giúp cho du khách tận hưởng trọn vẹn các dịch vụ, biến mỗi chuyến đi thành một trải nghiệm thực sự chạm vào cảm xúc và mang lại sự hài lòng cao nhất. Là kiến tạo môi trường du lịch văn minh, an toàn và phát triển bền vững. Chúng ta cần nhất quán quan điểm phát triển du lịch tuyệt đối không đánh đổi môi trường và bản sắc văn hóa. Với không gian phát triển mới, Gia Lai cần tiên phong ứng dụng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ nghiêm ngặt cảnh quan nguyên sơ của đại ngàn Tây Nguyên gắn với hệ sinh thái vùng duyên hải".

Đông đảo du khách đến với Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026

Ngay sau phần lễ, hàng chục nghìn khán giả đã thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng theo hình thức thực cảnh quy mô lớn, gồm 4 chương: “Khởi nguyên”, “Linh khí đại ngàn”, “Hào khí Tây Sơn” và “Đại ngàn chạm biển xanh”. Với sân khấu hoành tráng, kết hợp hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hiện đại, chương trình mang đến một không gian nghệ thuật ấn tượng, tái hiện hành trình kết nối từ đại ngàn Tây Nguyên đến biển cả. Sự hòa quyện giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại đã khắc họa sinh động dòng chảy văn hóa, lịch sử và khát vọng phát triển của vùng đất Gia Lai mới, để lại nhiều dấu ấn trong lòng người xem.