Gia Lai quyết tăng tốc giải ngân đầu tư công, tạo đà tăng trưởng hai con số

6 tháng đầu năm, GRDP của Gia Lai tăng 8,21%. Đà tăng trưởng được duy trì ở cả ba khu vực kinh tế gồm Công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, nông, lâm, nghiệp. Trong đó, công nghiệp tiếp tục khởi sắc, thu hút đầu tư tăng mạnh với 165 dự án, tổng vốn đăng ký gần 165 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ. Thu ngân sách đạt trên 16,5 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 22%...

Để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10%, UBND tỉnh Gia Lai xác định đầu tư công vẫn là động lực quan trọng trong những tháng cuối năm.

Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 tại Gia Lai.

Tính đến ngày 10/7, địa phương mới giải ngân vốn đầu tư công đạt xấp xỉ 5.500 tỷ đồng, tương đương 27,4% kế hoạch HĐND tỉnh giao. Tiến độ giải ngân còn chậm chỉ yếu do vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và thiếu nguồn vật liệu xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, việc giải ngân vốn đầu tư công cũng đã có bước tiến mới, do nhiều công trình đã hoàn thành khối lượng, chờ hoàn tất thủ tục thanh toán.

"Hiện giải ngân vốn đầu tư công của Gia Lai nếu tính đúng, tính đủ khối lượng thì đến giờ này, kể cả 9.100 tỷ đồng giải ngân cao tốc Quy Nhơn – Pleiku tới đây, Gia Lai sẽ giải ngân được 64,7% so với Chính phủ giao, và 55,4% so với HĐND tỉnh Gia Lai giao, là rất cao. Tuy nhiên, hiện nay mới ghi nhận giải ngân hơn 35% Chính phủ giao vì có khối lượng rồi nhưng chưa thanh toán. Vậy nên, Gia Lai cố gắng phấn đấu trong tháng 7 sẽ hoàn thành việc thanh toán. Nhìn chung, công tác giải ngân đầu tư công đang được thực hiện khá tốt, nhiều dự án trọng điểm triển khai rất ổn", ông Phạm Anh Tuấn cho biết.

Trong 6 tháng cuối năm, Gia Lai đặt mục tiêu giải ngân trên 60% kế hoạch vốn trước khi kết thúc quý III và hoàn thành 100% kế hoạch trong cả năm. Gia Lai sẽ kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hướng tới mục tiêu GRDP cả năm đạt 10,2%.