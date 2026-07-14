English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Gia Lai quyết tăng tốc giải ngân đầu tư công, tạo đà tăng trưởng hai con số

Thứ Ba, 18:47, 14/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều nay 14/7, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

6 tháng đầu năm, GRDP của Gia Lai tăng 8,21%. Đà tăng trưởng được duy trì ở cả ba khu vực kinh tế gồm Công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, nông, lâm, nghiệp. Trong đó, công nghiệp tiếp tục khởi sắc, thu hút đầu tư tăng mạnh với 165 dự án, tổng vốn đăng ký gần 165 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ. Thu ngân sách đạt trên 16,5 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 22%...

Để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10%, UBND tỉnh Gia Lai xác định đầu tư công vẫn là động lực quan trọng trong những tháng cuối năm.

gia lai quyet tang toc giai ngan dau tu cong, tao da tang truong hai con so hinh anh 1
Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 tại Gia Lai.

Tính đến ngày 10/7, địa phương mới giải ngân vốn đầu tư công đạt xấp xỉ 5.500 tỷ đồng, tương đương 27,4% kế hoạch HĐND tỉnh giao. Tiến độ giải ngân còn chậm chỉ yếu do vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và thiếu nguồn vật liệu xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, việc giải ngân vốn đầu tư công cũng đã có bước tiến mới, do nhiều công trình đã hoàn thành khối lượng, chờ hoàn tất thủ tục thanh toán.

"Hiện giải ngân vốn đầu tư công của Gia Lai nếu tính đúng, tính đủ khối lượng thì đến giờ này, kể cả 9.100 tỷ đồng giải ngân cao tốc Quy Nhơn – Pleiku tới đây, Gia Lai sẽ giải ngân được 64,7% so với Chính phủ giao, và 55,4% so với HĐND tỉnh Gia Lai giao, là rất cao. Tuy nhiên, hiện nay mới ghi nhận giải ngân hơn 35% Chính phủ giao vì có khối lượng rồi nhưng chưa thanh toán. Vậy nên, Gia Lai cố gắng phấn đấu trong tháng 7 sẽ hoàn thành việc thanh toán. Nhìn chung, công tác giải ngân đầu tư công đang được thực hiện khá tốt, nhiều dự án trọng điểm triển khai rất ổn", ông Phạm Anh Tuấn cho biết.

Trong 6 tháng cuối năm, Gia Lai đặt mục tiêu giải ngân trên 60% kế hoạch vốn trước khi kết thúc quý III và hoàn thành 100% kế hoạch trong cả năm. Gia Lai sẽ kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hướng tới mục tiêu GRDP cả năm đạt 10,2%.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Gia Lai thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội
Gia Lai thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội

VOV.VN - HĐND tỉnh Gia Lai đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về ngân sách, đất đai, an sinh xã hội và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, đồng thời đánh giá kết quả sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Gia Lai thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội

Gia Lai thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội

VOV.VN - HĐND tỉnh Gia Lai đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về ngân sách, đất đai, an sinh xã hội và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, đồng thời đánh giá kết quả sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra đối với Gia Lai
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra đối với Gia Lai

VOV.VN - Chiều 4/6, Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung làm Trưởng đoàn đã tổ chức hội nghị trực tuyến thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra đối với Gia Lai

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra đối với Gia Lai

VOV.VN - Chiều 4/6, Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung làm Trưởng đoàn đã tổ chức hội nghị trực tuyến thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

Chủ tịch Gia Lai: Đừng đổ lỗi vì chậm giải ngân vốn đầu tư công
Chủ tịch Gia Lai: Đừng đổ lỗi vì chậm giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Chiều 8/9, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2025. Bức tranh kinh tế của tỉnh có nhiều điểm sáng, song cần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công mới có thể đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm.

Chủ tịch Gia Lai: Đừng đổ lỗi vì chậm giải ngân vốn đầu tư công

Chủ tịch Gia Lai: Đừng đổ lỗi vì chậm giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Chiều 8/9, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2025. Bức tranh kinh tế của tỉnh có nhiều điểm sáng, song cần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công mới có thể đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp