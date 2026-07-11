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Gia Lai tăng tốc bàn giao tái định cư dọc cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Thứ Bảy, 10:08, 11/07/2026
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VOV.VN - Song hành với thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tỉnh Gia Lai đang tập trung hoàn thiện 9 khu tái định cư dọc tuyến để bàn giao đất cho người dân trong tháng 7.

Việc đẩy nhanh tiến độ không chỉ giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống mà còn tháo gỡ mặt bằng, tạo điều kiện để dự án trọng điểm quốc gia triển khai đồng bộ, đúng kế hoạch.

Những ngày này, công trường khu tái định cư Kiên Long, xã Bình An, tỉnh Gia Lai luôn nhộn nhịp máy móc, phương tiện. Đây là khu tái định cư lớn nhất trong 9 khu phục vụ Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, rộng khoảng 10 ha.

Để kịp bàn giao trong tháng 7, từ tháng 3 năm nay, nhà thầu huy động hàng chục máy móc, tổ chức thi công liên tục ngày đêm.

Ông Nguyễn Trung Cần, đại diện nhà thầu thi công cho biết, đến nay, khối lượng xây dựng đạt khoảng 80%, hoàn thành các hạng mục ưu tiên để bàn giao 119 trong tổng số 250 lô đất cho địa phương: “Khi nhận được mặt bằng đủ điều kiện triển khai thi công, đơn vị đã huy động trên 30 đầu xe ô tô vận chuyển, 10 máy đào, 6 máy ủi, 6 máy lu cùng hàng trăm công nhân thường xuyên thi công, kể cả ban đêm, để hoàn thành đảm bảo tiến độ".

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Khu tái định cư Kiên Long, xã Bình An đã hoàn thiện 80% khối lượng.

Tại 9 khu tái định cư dọc tuyến cao tốc, hạ tầng đều được đầu tư đồng bộ với hệ thống giao thông, điện chiếu sáng, cấp nước, cáp thông tin và xử lý nước thải ngầm hóa, tạo diện mạo khang trang, hiện đại.

Nhận thông báo bốc thăm vị trí đất, ông Trần Văn Thông, ở thôn Kiên Long, xã Bình An, phấn khởi vì nơi ở mới có điều kiện sống thuận lợi hơn.

“Diện tích tái định cư lúc nào cũng ít hơn nhưng mức độ hiện đại sẽ hiện đại hơn rất nhiều. Ở đây gần Quốc lộ 19B, giao thông đi lại thuận tiện hơn. Việc đầu tư nước sạch cũng như các hạ tầng xung quanh khu tái định cư mới có nhiều điểm sáng hơn", ông Thông nói.

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Không khí thi công khẩn trương tại công trường các khu tái định cư Cao tốc Quy Nhơn- Pleiku.

Việc công khai phương án phân lô, bố trí tái định cư cùng hạ tầng đồng bộ đã tạo sự đồng thuận của người dân. Đặc biệt, trong thời gian chờ đấu nối hệ thống cấp nước sạch tập trung, UBND tỉnh Gia Lai còn hỗ trợ kinh phí khoan giếng cho khoảng 150 hộ dân tại 5 khu tái định cư trọng điểm, giúp bà con yên tâm chuyển đến nơi ở mới.

Ông Thái Văn Điểm, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Bình An, tỉnh Gia Lai, cho biết: “Ban Quản lý dự án của xã mời hộ dân đến Ủy ban xã Bình An triển khai sơ đồ phân lô. Đa số bà con rất mừng vì Nhà nước đã đầu tư, quan tâm cơ sở hạ tầng rất đồng bộ".

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài khoảng 125 km, tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng. Để phục vụ giải phóng mặt bằng, tỉnh Gia Lai xây dựng 9 khu tái định cư tập trung và 2 cụm tái định cư xen ghép, bố trí chỗ ở cho hơn 500 hộ dân bị ảnh hưởng.

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Các khu tái định cư được tỉnh Gia Lai đầu tư hạ tầng đồng bộ, gần quốc lộ, tỉnh lộ. Điều này đã tạo ra sự đồng thuận của nhân dân trong công tác bố trí tái định cư.

Đến nay, cả 9 khu tái định cư đều bước vào giai đoạn hoàn thiện. Ông Phạm Sĩ Duy Nhân, Ban Quản lý các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết, nhiều khu như Trà Sơn, Thuận Đức, Trường Định 2 và Kiên Long đã hoàn thành các hạng mục ưu tiên, bàn giao đất để địa phương tổ chức bốc thăm, bố trí tái định cư.

“Về phía Ban Quản lý, chúng tôi chủ động cử nhân sự liên tục bám sát hiện trường, phối hợp cùng tư vấn giám sát nhà thầu tăng cường tiến độ thi công, thực hiện 'ba ca bốn kíp' liên tục, thi công cả ban đêm để đẩy nhanh kịp tiến độ. Đến nay, khu vực ưu tiên để bố trí dân cư cơ bản hoàn thành và bàn giao cho xã thực hiện việc phân lô, bố trí đất ở cho người dân. Những khu vực còn lại, Ban Quản lý cũng đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trong tháng 7", ông Nhân cho biết.

Việc đẩy nhanh hoàn thiện các khu tái định cư dọc Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku tại Gia Lai không chỉ giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, mà còn tạo điều kiện để dự án triển khai đúng tiến độ. Đây sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy kết nối vùng, mở rộng không gian và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

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Khẩn trương bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

VOV.VN - Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku tại tỉnh Gia Lai đã khởi công 2 tháng. Tuy nhiên, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đang đứng trước nguy cơ chậm so với kế hoạch. Tỉnh Gia Lai đang tập trung thực hiện các giải pháp, khẩn trương bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
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