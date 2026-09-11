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Cải chính

Gia Lai tăng cường quản lý đối với 261 tài sản dôi dư

Thứ Sáu, 12:59, 11/09/2026
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VOV.VN - Sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, tỉnh Gia Lai có 261 cơ sở nhà, đất dôi dư trong tổng số 749 cơ sở thuộc phạm vi quản lý, với tổng giá trị trụ sở làm việc gần 7.000 tỷ đồng. Việc xử lý số tài sản này đang được yêu cầu đẩy nhanh, nhằm chống lãng phí, xuống cấp, tránh thất thoát tài sản Nhà nước.

Đến nay, trong số 261 cơ sở dôi dư, 173 cơ sở đã được điều chuyển cho các đơn vị khác để tiếp tục sử dụng làm trụ sở, cơ sở sự nghiệp hoặc phục vụ mục đích công cộng. 88 cơ sở còn lại được giao cho các cơ quan, đơn vị quản lý, bảo vệ trong thời gian chờ phương án xử lý. UBND tỉnh Gia Lai xác định tới đây sẽ quản lý có hiệu quả tài sản công với phương châm chuyển từ “quản lý tài sản dôi dư” sang “xử lý và đưa tài sản vào sử dụng, khai thác hiệu quả”. Gia Lai tiến tới chuyển đổi phương thức quản lý dựa trên cơ sở dữ liệu thống nhất, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tài sản công, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

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Trụ sở Đội trật tự đô thị Quy Nhơn dôi dư sau sắp xếp, đang được quản lý, bảo vệ chờ phương án xử lý.

Qua giám sát chuyên đề về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau sắp xếp, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện phương án xử lý. Trong đó, việc định giá tài sản phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật; đồng thời có giải pháp ngăn ngừa trục lợi, thất thoát tài sản công. Riêng 88 cơ sở còn dôi dư, cần xử lý dứt điểm, gắn tiến độ với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Mỗi cơ sở phải xác định rõ hiện trạng, nhu cầu sử dụng, hồ sơ pháp lý, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời hạn hoàn thành; khắc phục tình trạng “nơi thừa, nơi thiếu”.

Ông Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, những nội dung đã rõ căn cứ pháp lý, rõ thẩm quyền, rõ phương án thì phải quyết liệt thực hiện, không để kéo dài làm giảm hiệu quả sử dụng tài sản công. UBND tỉnh Gia Lai cần triển khai quyết liệt các kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở; bảo đảm quá trình xử lý tài sản công, không để xảy ra vi phạm, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.

“UBND tỉnh Gia Lai triển khai quyết liệt, thậm chí trực tiếp, trực tuyến quán triệt trách nhiệm chỉ đạo của cấp ủy và UBND các xã, phường với sự khách quan, công tâm, làm hết sức mình. Nhận thức về tiến độ, trách nhiệm trong xử lý phải thật công khai, minh bạch, tránh vi phạm quyền lợi cá nhân. Đồng thời, phải dự báo trường hợp không đáp ứng được lộ trình Chính phủ đặt ra. Cơ sở dữ liệu cần cố gắng chỉ đạo, bởi đây là tài sản của Nhà nước; nếu để thất thoát là có lỗi trong chuyện này”, ông Châu Ngọc Tuấn nói.

Hoàng Qui/ VOV-Tây Nguyên
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