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646 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính ở Quảng Trị

Chủ Nhật, 15:09, 19/07/2026
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VOV.VN - Sau sáp nhập, tỉnh Quảng Trị hiện có 646 cơ sở nhà, đất dôi dư, trong đó 594 cơ sở bỏ hoang.

Thanh tra tỉnh Quảng Trị vừa có kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng, sắp xếp lại, xử lý và khai thác cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc tỉnh quản lý trước và sau sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy.

Theo đó, đến ngày 30/4/2026, tỉnh Quảng Trị có 646 cơ sở nhà, đất dôi dư, trong đó 388 cơ sở dôi dư trước ngày 1/3/2025 và 258 cơ sở phát sinh sau thời điểm này. Đáng chú ý, kiểm tra trực tiếp cho thấy 594 trong tổng số 646 cơ sở nhà, đất dôi dư đang bỏ trống, bỏ hoang; trong đó 450 cơ sở không được sử dụng liên tục trên 12 tháng.

Việc không khai thác, sử dụng tài sản sẽ làm công trình hư hỏng, xuống cấp theo thời gian, gây lãng phí nguồn lực nhà nước và ảnh hưởng đến việc bố trí, sử dụng tài sản phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong số các cơ sở bỏ trống, một số nơi còn chậm thực hiện phương án xử lý hoặc để xảy ra tình trạng sử dụng trái phép, sử dụng sai mục đích.

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Nhiều trụ sở dôi dư sau sáp nhập tỉnh Quảng Trị không được sử dụng

Kết luận thanh tra chỉ ra một số tồn tại trong công tác quản lý tài sản công. Một số cơ quan, đơn vị còn để xảy ra tình trạng thiếu hồ sơ, thất lạc hồ sơ hoặc chưa có hồ sơ pháp lý của một số cơ sở nhà, đất dôi dư như thiếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; không cập nhật đầy đủ thông tin giá trị tài sản vào sổ sách kế toán để theo dõi; không thực hiện báo cáo quản lý, sử dụng tài sản công hằng năm theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

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Trụ sở Sở Tài Chính tỉnh Quảng Trị cũ

Thanh tra nhận định, phần lớn các cơ sở nhà, đất dôi dư nằm ở khu vực nông thôn, vùng xa trung tâm hành chính, ít có lợi thế về thương mại, dịch vụ nên gặp khó khăn trong khai thác, bố trí sử dụng hoặc thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia khai thác theo quy định.

Bên cạnh đó, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và chính quyền địa phương, công tác quản lý tài sản công phát sinh nhiều nhiệm vụ đột xuất trong khi năng lực cán bộ chuyên môn còn hạn chế; nhiều cơ sở nhà, đất có công năng ban đầu là trụ sở hành chính, không đáp ứng hoặc chưa tương thích với nhu cầu sử dụng sau sắp xếp. Ngoài ra, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quy hoạch chuyên ngành tại một số địa phương chưa được điều chỉnh kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý tài sản công.

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Trụ sở Trung tâm Giám sát Điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị cũ

Kết luận thanh tra kiến nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, lập danh mục các cơ sở nhà, đất không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý. Đối với các cơ sở còn khả năng sử dụng sẽ tiếp tục bố trí làm trụ sở hoặc chuyển đổi công năng phục vụ y tế, giáo dục và các mục đích công cộng.

Các cơ sở có lợi thế thương mại được giao đơn vị có chức năng quản lý, khai thác; những công trình cũ nát, không còn hiệu quả sửa chữa sẽ xử lý theo quy định của Luật Đất đai. Đối với các cơ sở chưa thể xử lý ngay do vướng quy hoạch hoặc thủ tục pháp lý, thanh tra đề nghị nghiên cứu phương án khai thác tạm thời nhằm hạn chế tình trạng bỏ trống, xuống cấp và lãng phí tài sản công.

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Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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