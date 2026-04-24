Gia Lai yêu cầu rút ngắn ít nhất 25% thời gian thực hiện các dự án đầu tư

Yêu cầu rút ngắn thời gian thực hiện các dự án đầu tư được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đưa ra ngay sau khi có buổi làm việc và thống nhất với chủ đầu tư các dự án trên địa bàn.

Để rút ngắn thời gian, các chủ đầu tư được yêu cầu phải tổ chức thi công cao điểm theo phương thức “3 ca, 4 kíp”, bảo đảm tiến độ thi công liên tục. Cùng với đó, các chủ đầu tư phải làm việc theo tinh thần “4 không”: không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không để rơi vào thế bị động trong một năm.

Công trường Đường cất hạ cánh số 2, Cảng Hàng không Phù Cát, tỉnh Gia Lai đang tăng tốc để rút ngắn thời gian thi công.

Đối với các dự án chưa khởi công, yêu cầu đặt ra là phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục; đồng thời, tỉnh kiên quyết xử lý các doanh nghiệp không đủ năng lực tài chính hoặc chậm triển khai, thậm chí không xem xét giao dự án mới.

Đồng hành với các chủ đầu tư và doanh nghiệp, tỉnh Gia Lai cam kết cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính theo hướng “thần tốc”. Các quy trình liên quan đến đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường sẽ được thực hiện song hành.

Tỉnh Gia Lai rút ngắn thời gian xử lý xuống còn tối đa 38 ngày đối với dự án trong khu công nghiệp và 60 ngày (giảm một nửa thời gian theo quy định 120 ngày) đối với dự án ngoài khu công nghiệp.

Tại Dự án Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, các nhà thầu được bàn giao mặt bằng đang khẩn trương bắt tay vào nền đường. Dự án này cũng được yêu cầu rút ngắn ít nhất 25% thời gian thi công.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Tài chính và Ban Quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm rà soát, tham mưu quy định thời gian khởi công, hoàn thành từng dự án, bảo đảm mục tiêu rút ngắn tối thiểu 25% và báo cáo trước ngày 30/4/2026.

Ông Phạm Anh Tuấn giao các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ các dự án theo lĩnh vực phụ trách.