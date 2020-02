Giá một số thực phẩm ở Quảng Ninh tăng do tâm lý lo ngại dịch bệnh

Tại các chợ đầu mối ở thành phố Hạ Long hay Móng Cái, giá các mặt hàng hải sản giá vẫn cao như thời điểm trong Tết và không có biến động nhiều, nhưng rau quả và thịt lợn là những mặt hàng tăng khá mạnh những ngày gần đây.

Chị Hoàng Thu Hương, người dân thành phố Hạ Long cho biết, có một số loại rau tăng gấp 3 lần so với thời điểm trong Tết như cải soong, rau cải, cúc, rau dền hiện được bán từ 14.000-15.000 đồng/mớ: “Các mặt tăng giá nhất là rau, củ, quả. Tôi nghĩ một phần là do dịch vì thấy mọi người tích trữ nhiều”.

Các mặt hàng rau, củ quả tăng giá một phần được xác định do thời tiết thất thường.

Có một số người lo ngại rằng, giá thực phẩm đắt là do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. Tuy nhiên, việc giá một số mặt hàng tươi sống tăng thời gian này hoàn toàn không bất thường một phần là do trận mưa đá đầu năm gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp tại nhiều tỉnh phía Bắc, một phần là do các cửa khẩu tạm ngừng hoạt động khiến hàng tươi sống từ Trung Quốc không vào được thị trường trong nước.

Chị Nguyễn Thị Minh, thị xã Quảng Yên và chị Phạm Thanh Tâm ở thành phố Hạ Long, nói: “Các loại, rau, củ quả thì bình thường đều có hàng Trung Quốc, nếu tự sản xuất thì không đủ. Vả lại, Tết mới kết thúc nên rau ở đầu nguồn không vận chuyển về đây khiến rau đắt đỏ”.

Rau xanh là thực phẩm có giá tăng mạnh so với nhiều mặt hàng khác tại các chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Thực tế, ngoài việc giá thịt lợn khá đắt là do hầu hết các trang trại chăn nuôi đã xả hàng phục vụ Tết Nguyên đán thì nguyên nhân chính dẫn đến việc một số loại rau, quả tăng giá trong thời gian qua là ảnh hưởng của thiên tai, thời tiết.

Giới chuyên gia nhận định, chỉ một thời gian ngắn nữa, các loại hàng này sẽ trở lại mặt bằng giá trung bình do nông dân các tỉnh phía Bắc khôi phục sản xuất. Mặt khác, Bộ Công Thương cũng đã có chỉ thị yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến, giá cả các mặt hàng có thể mất cân đối cung cầu sau Tết Âm lịch để có biện pháp điều hành nhằm bình ổn thị trường, hoàn toàn không có việc hàng hóa tăng giá do dịch bệnh nCov -2019./.