Giá thanh long tăng trở lại ở Đồng Tháp

Hiện các loại thanh long của nông dân Đồng Tháp đều tăng giá. Thanh long ruột đỏ loại 2 được thương lái đến tận vườn thu mua từ 23.000 đến 25.000 đồng/kg; loại 3 từ 12.000 đến 14.000 đồng/kg; loại 4 từ 5.000 đến 7.000 đồng/kg.

Do đây là vụ thuận, cây thanh long không phải xử lý ra hoa bằng phương pháp “xông đèn”, nên với mức giá hiện nay, nhà vườn có thể có lãi từ khoảng 2.000 đến hơn 10.000 đồng/kg, (tùy loại và chất lượng trái).

Hoạt động mua trái thanh long tại một doanh nghiệp ở xã Tân Thuận Bình khi giá tăng lên

Tuy nhiên, vào mùa mưa, chất lượng thanh long thường giảm, thậm chí không có trái loại 1, rất ít trái đạt loại 2; trong khi loại 3 và loại 4 chiếm tỷ lệ cao.

Anh Nguyễn Thanh Phương, thương lái thu mua thanh long tại ấp Long Hòa, xã Tân Thuận Bình, cho biết do chất lượng trái không cao nên phần lớn thanh long được thu mua để tiêu thụ ở thị trường nội địa. Doanh nghiệp và thương lái tích cực thu mua, góp phần tiêu thụ trái thanh long của nông dân có thu nhập để tái sản xuất. Trong tháng tới, vườn thanh long vào giai đoạn chín rất nhiều.

Vào mùa thuận cây thanh long hay bị nhiễm bệnh, chất lượng trái không đồng đều

Tỉnh Đồng Tháp hiện có khoảng 8.500 ha thanh long, sản lượng hơn 300.000 tấn mỗi năm. Đang vào thời điểm thu hoạch rộ vụ thuận, giá thanh long thường biến động theo nhu cầu thị trường. Tình trạng được mùa nhưng giá giảm cũng thường xuyên tái diễn.

Để hạn chế cảnh “được mùa, mất giá”, ngành chức năng khuyến cáo người trồng cần chú trọng nâng cao chất lượng trái, đồng thời chủ động sản xuất rải vụ, tránh thu hoạch tập trung dẫn đến dư thừa nguồn cung và giá giảm.