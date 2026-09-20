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Giá thanh long tăng trở lại ở Đồng Tháp

Chủ Nhật, 09:03, 20/09/2026
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VOV.VN - Sau một thời gian dài rớt giá, những ngày gần đây, giá thanh long tại tỉnh Đồng Tháp bất ngờ tăng trở lại, giúp nhà vườn có thêm niềm vui vì có lãi. Nhà vườn đang tất bật thu hoạch vườn thanh long để bắt đầu vụ mùa mới.

Hiện các loại thanh long của nông dân Đồng Tháp đều tăng giá. Thanh long ruột đỏ loại 2 được thương lái đến tận vườn thu mua từ 23.000 đến 25.000 đồng/kg; loại 3 từ 12.000 đến 14.000 đồng/kg; loại 4 từ 5.000 đến 7.000 đồng/kg.

Do đây là vụ thuận, cây thanh long không phải xử lý ra hoa bằng phương pháp “xông đèn”, nên với mức giá hiện nay, nhà vườn có thể có lãi từ khoảng 2.000 đến hơn 10.000 đồng/kg, (tùy loại và chất lượng trái).

gia thanh long tang tro lai o Dong thap hinh anh 1
Hoạt động mua trái thanh long tại một doanh nghiệp ở xã Tân Thuận Bình khi giá tăng lên

Tuy nhiên, vào mùa mưa, chất lượng thanh long thường giảm, thậm chí không có trái loại 1, rất ít trái đạt loại 2; trong khi loại 3 và loại 4 chiếm tỷ lệ cao.

Anh Nguyễn Thanh Phương, thương lái thu mua thanh long tại ấp Long Hòa, xã Tân Thuận Bình, cho biết do chất lượng trái không cao nên phần lớn thanh long được thu mua để tiêu thụ ở thị trường nội địa. Doanh nghiệp và thương lái tích cực thu mua, góp phần tiêu thụ trái thanh long của nông dân có thu nhập để tái sản xuất. Trong tháng tới, vườn thanh long vào giai đoạn chín rất nhiều.

gia thanh long tang tro lai o Dong thap hinh anh 2
Vào mùa thuận cây thanh long hay bị nhiễm bệnh, chất lượng trái không đồng đều

Tỉnh Đồng Tháp hiện có khoảng 8.500 ha thanh long, sản lượng hơn 300.000 tấn mỗi năm. Đang vào thời điểm thu hoạch rộ vụ thuận, giá thanh long thường biến động theo nhu cầu thị trường. Tình trạng được mùa nhưng giá giảm cũng thường xuyên tái diễn.

Để hạn chế cảnh “được mùa, mất giá”, ngành chức năng khuyến cáo người trồng cần chú trọng nâng cao chất lượng trái, đồng thời chủ động sản xuất rải vụ, tránh thu hoạch tập trung dẫn đến dư thừa nguồn cung và giá giảm.

Người trồng cây thanh long rất mong ngành chức năng quan tâm xử lý, đẩy lùi trộm cắp thiết bị điện.jpg

Nông dân trồng thanh long ở tỉnh Đồng Tháp “kêu cứu” khi trộm lấy tài sản

VOV.VN -  Gần đây, nông dân trồng thanh long ở tỉnh Đồng Tháp gặp nhiều khó khăn do giá cả bấp bênh và tình trạng trộm đột nhập vào vườn lấy cắp thiết bị, tài sản, gây thiệt hại và ảnh hưởng đến sản xuất. Xã Tân Thuận Bình – vùng trồng thanh long trọng điểm của tỉnh – đang là “điểm nóng” về tình trạng trộm cắp tài sản.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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