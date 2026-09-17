Nông dân Đồng Tháp thấp thỏm lo sầu riêng nghịch vụ mất mùa



Mùa sầu riêng nghịch vụ được kỳ vọng mang lại giá trị cao cho nhà vườn, nhưng năm nay nhiều nông dân ở tỉnh Đồng Tháp lại đứng trước nỗi lo thất mùa. Gần 20 năm gắn bó với cây sầu riêng, ông Dương Văn Đây, ở tỉnh Đồng Tháp, đã tích lũy nhiều kinh nghiệm xử lý vườn cây ra hoa nghịch vụ. Năm nay, ông xử lý 1 ha sầu riêng ra hoa nhưng kết quả không như kỳ vọng. Những trái non thưa thớt khiến ông không khỏi lo lắng về năng suất cuối vụ.

“Năm nay trồng sầu rất khó, nếu nhà vườn áp dụng không đúng kỹ thuật cây hư hết, bón phân đạm quá nhiều, sử dụng chất kích thích nhiều cây cũng chết. Mình đậy gốc 10 công vườn sầu, nhưng cây ra trái chỉ bằng cổ tay và tỷ lệ không đều, trong khi sầu Ri6 năm nay giá thấp, vừa rồi bán chỉ có 30.000 đồng/kg”, ông Đây lo lắng.

Diện tích cây sầu riêng ở tỉnh Đồng Tháp lớn nhất so với các loại cây ăn trái khác

Không riêng vườn của ông Đây, nhiều nhà vườn cho biết việc xử lý sầu riêng nghịch vụ năm nay gặp nhiều khó khăn. Với giống Ri6, tỷ lệ đậu trái cao nhất chỉ khoảng 30%; giống Monthong đạt khoảng 50% - 60%. Những vườn chăm sóc, xử lý chưa đúng kỹ thuật thì tỷ lệ ra hoa, đậu trái còn thấp hơn.

Anh Huỳnh Thanh Nhã, chủ 1 ha vườn cây sầu riêng giống Ri6 và Monthong cho biết, tuy tỉ lệ cây ra hoa đạt khá nhưng khi đậu trái chưa biết sao. Gần đây, do mưa bão nước ngập nên nhà vườn phải tích cực bơm tác để chống ngập úng.

“Sầu riêng thời điểm này đang ra bông, nhưng trước đó gia đình thay đổi thuốc kích thích ngay đợt có tuyết, nên tỉ lệ ra hoa đều hơn. Giống Monthong thấy đạt hơn còn mùa này giống Ri6 khó làm, tỷ lệ ra bông chỉ từ 60%-70%”, anh Nhã chia sẻ.

Nhà vườn tỉnh Đồng Tháp áp dụng biện pháp đậy gốc sầu riêng nghịch vụ

Tại xã Hiệp Đức, nơi có hơn 2.600 ha sầu riêng, nông dân đang tất bật chăm sóc vườn cây. Thế nhưng, thay vì phấn khởi chờ mùa thu hoạch, nhiều nhà vườn lại thấp thỏm vì tỷ lệ trái non quá thấp. Đáng chú ý, một số diện tích sầu riêng lâu năm có biểu hiện đất bị nhiễm kim loại nặng, làm dấy lên lo ngại về chất lượng trái và khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu.

Ông Nguyễn Tấn Nhũ, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức, đồng thời là 1 nhà vườn trồng sầu riêng cho biết, khó nhất là trái đưa đi xuất khẩu nhiễm kim loại nặng. Trong khi đó, một số diện tích sầu riêng nhiễm kim loại nặng trong đất, vẫn chưa có biện pháp hóa giải.

“Khi cây sầu riêng nhiễm kim loại nặng nằm trong đất, cần phải có biện pháp xử lý ngay để không lây lan vào trái nhưng hiện chưa được triển khai rộng rãi. Thành ra khi đưa sầu riêng xuất khẩu bị kiểm tra nhiễm cadimi sẽ không bán được. Hiện nay thời tiết bất lợi khiến cho sầu riêng giống Ri6 ra bông rất ít, còn Monthong ra bông khá hơn nhưng đợt mưa bão này tỷ lệ đậu trái thấp”, ông Nhũ thông tin.

Hiện nay tỉ lệ ra hoa đậu trái của cây sầu riêng chưa đạt nguyện vọng của nhà vườn

Đồng Tháp hiện có trên 31.100 ha sầu riêng, trong đó hơn 22.100 ha đang cho trái, sản lượng trên 511.600 tấn mỗi năm. Diện tích sầu riêng tập trung nhiều ở khu vực phía Tây của tỉnh Tiền Giang cũ. Sau thời gian giá sầu riêng giảm mạnh, đầu ra chưa thực sự ổn định, nhà vườn tiếp tục kỳ vọng vụ nghịch có thể cải thiện thu nhập. Tuy nhiên, với tình trạng thời tiết bất lợi, tỷ lệ đậu trái thấp và yêu cầu chất lượng ngày càng cao, vụ sầu riêng nghịch năm nay đang đặt ra không ít thách thức.

Để hạn chế rủi ro, ngành chuyên môn cần tăng cường hướng dẫn nhà vườn xử lý cây ra hoa, chăm sóc và quản lý dinh dưỡng đúng kỹ thuật; đồng thời có giải pháp phù hợp đối với những vùng đất có nguy cơ nhiễm kim loại nặng. Qua đó, giúp nhà vườn ổn định năng suất, nâng chất lượng trái sầu riêng và đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu.