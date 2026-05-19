  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Giải bài toán năng lượng xanh, hạ tầng để đón quỹ đầu tư tỷ đô từ Australia

Thứ Ba, 18:36, 19/05/2026
VOV.VN - Sự kiện “Gặp gỡ Australia 2026” vừa diễn ra tại TP.HCM mở ra bước ngoặt mới nhằm thu hút dòng vốn và làn sóng công nghệ xanh từ Australia. Để đón đầu nguồn quỹ 2 tỷ AUD, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính và chuyển đổi năng lượng xanh là yếu tố sống còn.

Khi hai nền kinh tế "tìm thấy nhau"

Ngày 19/5, Chương trình “Gặp gỡ Australia 2026 – Meet Australia 2026” đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, phường Bình Dương, TP.HCM.

Sự kiện mở ra một bước ngoặt mới, thúc đẩy mạnh mẽ dòng vốn đầu tư và làn sóng hợp tác công nghệ xanh giữa Australia với TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhận định, dư địa hợp tác giữa hai quốc gia còn rất lớn so với tiềm năng thực tế. Việt Nam kỳ vọng các doanh nghiệp Australia không chỉ dừng lại ở vai trò nhà đầu tư tài chính, mà sẽ là đối tác chiến lược cùng kiến tạo hệ sinh thái công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Còn theo đại diện ngoại giao Australia, thông qua Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040, chính phủ nước này đang triển khai các hành động thực tiễn để thúc đẩy giao thương.

Đại biểu tham dự buổi họp mặt 

Cụ thể, Quỹ tài trợ đầu tư Đông Nam Á trị giá 2 tỷ đô la Úc (AUD) đang được tích cực giải ngân. Song song đó là sự vận hành hiệu quả của Sàn giao dịch kinh doanh Australia - Đông Nam Á (SEABX) và Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp tại TP.HCM.

Đánh giá sâu hơn về cơ hội giao thương, bà Emma McDonald - Ủy viên Thương mại Cấp cao, Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade) chỉ rõ 4 lĩnh vực tiềm năng mà doanh nghiệp Việt Nam cần tập trung khai thác gồm: Giáo dục, nông nghiệp - thực phẩm - hàng tiêu dùng, công nghệ và kinh tế xanh.

Bà Emma McDonald khuyến nghị doanh nghiệp cần chuẩn bị kỹ lưỡng các yếu tố nền tảng: "Doanh nghiệp phải thấu hiểu sâu sắc thị trường mà mình đang muốn tiến vào, định vị rõ ràng giá trị của sản phẩm và nắm vững các yêu cầu pháp lý cốt lõi. Chủ động tiếp cận các nguồn lực sẵn có, tiêu biểu như "Bộ công cụ Hướng ra Toàn cầu" của Austrade hoặc kết nối trực tiếp với đội ngũ phụ trách các thương vụ đầu tư của Austrade ngay tại TP.HCM và Australia. Đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền các bang của Úc và các hiệp hội thương mại, đặc biệt là Hiệp hội Doanh nghiệp Úc tại Việt Nam (AusCham) - cầu nối quan trọng giúp doanh nghiệp tiếp cận các mô hình kinh doanh đã thành công đi trước".

Bài toán năng lượng và cơ chế thông thoáng

Tại phiên thảo luận, các chuyên gia đã thẳng thắn mổ xẻ những thách thức thực tế. Bên cạnh các cơ hội mở ra, bài toán lớn nhất mà các địa phương cần cải thiện mạnh mẽ chính là đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cấp hạ tầng giao thông liên vùng.

Tọa đàm với các doanh nghiệp, chuyên gia của Australia

Cùng với đó, câu chuyện "xanh hóa" nguồn điện trở thành chủ đề nóng trên diễn đàn. Đại diện một doanh nghiệp Australia chia sẻ, chuyển đổi sang năng lượng xanh hiện là yếu tố sống còn để giữ chân và thu hút vốn FDI thế hệ mới. Việc đa dạng hóa nguồn điện giúp doanh nghiệp phân tán rủi ro khi có sự cố và giảm áp lực chi phí trong dài hạn.

Phân tích sâu hơn dưới góc độ chuyên gia, Tiến sĩ Tiến Hồ - Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành TPS Energy Australia ví von thị trường điện tại các quốc gia phát triển vận hành linh hoạt như một thị trường chứng khoán: "Mọi giao dịch chào giá đều thực hiện trực tuyến và cập nhật theo thời gian thực. Hệ thống sẽ tự động ưu tiên tiếp nhận nguồn cung từ những đơn vị có giá rẻ nhất. Thị trường này không duy trì một mức giá cố định suốt nhiều năm, mà giá điện sẽ biến động liên tục. Đặc thù biến động này chính là cơ hội vàng để các doanh nghiệp chủ động xây dựng hệ thống pin lưu trữ năng lượng. Nhờ đó, họ có thể linh hoạt dịch chuyển thời gian sử dụng điện: Tích trữ vào giờ thấp điểm (khi giá điện sâu) và giải phóng năng lượng vào khung giờ cao điểm để tự dùng nhằm tối ưu chi phí, hoặc bán ngược lại cho các đơn vị có nhu cầu".

Rất nhiều chuyên gia, doanh nghiệp Australia và TP.HCM tham dự buổi gặp mặt

Nói về định hướng đón dòng vốn lớn từ Australia, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM nhấn mạnh, địa phương đang hướng đến mô hình phát triển nhanh hơn, xanh hơn và thông minh hơn. Trong đó, hệ sinh thái Công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ – Đổi mới sáng tạo do Tập đoàn Becamex phát triển đang là không gian chiến lược trọng điểm để hiện thực hóa các siêu dự án công nghệ cao.

Lãnh đạo TP.HCM cam kết sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị công và luôn mở rộng cửa đối thoại để tháo gỡ mọi rào cản cho nhà đầu tư.

Chính quyền địa phương kỳ vọng, chương trình "Gặp gỡ Australia 2026" sẽ nhanh chóng biến các biên bản ghi nhớ thành những công trình, nhà máy xanh thực chất trong tương lai gần.

Chỉ tính riêng trong 4 tháng đầu năm 2026, các nhà đầu tư Australia đã có 15 dự án cấp mới tại TP.HCM với tổng vốn đạt 352.000 USD.

Lũy kế đến nay, Australia có 453 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đạt 773 triệu USD, đứng vị trí 20/137 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư tại TP.HCM.

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Thủ tướng: TP.HCM phải đi đầu trong chuyển đổi số, thu hút đầu tư
VOV.VN - Thủ tướng đề nghị TP.HCM phải đi đầu trong chuyển đổi số, thu hút đầu tư, phát triển các ngành tài chính, phát triển nhân lực chất lượng cao, chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực trọng tâm và các chính sách xã hội, an sinh xã hội.

TP.HCM sau sáp nhập, thêm nguồn lực thu hút nguồn đầu tư mới

VOV.VN - TP.HCM sau sáp nhập mở ra nhiều tiềm năng hợp tác, đầu tư mới, đặc biệt với Quảng Đông, Hồng Kông, Ma Cao. Đây là khẳng định của lãnh đạo UBND TP.HCM tại Diễn đàn Đầu tư - Thương mại TP.HCM và Khu vực Vịnh lớn Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao 2025, diễn ra chiều 12/6.

GDP của Nhật Bản tiếp tục tăng trưởng dương nhưng vẫn tiểm ẩn nhiều bất trắc

VOV.VN - Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản trong quý I năm nay vẫn duy trì được đà tăng trưởng. Tuy nhiên, thời gian tới được dự báo là sẽ có nhiều khó khăn hơn.

Vì sao tiến độ xử lý nhà đất công dôi dư sau sáp nhập vẫn chậm?

VOV.VN - Sau sáp nhập đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà đất công dôi dư trên cả nước vẫn chưa được đưa vào khai thác, nhiều "đất vàng" bỏ hoang, xuống cấp kéo dài. Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn tất xử lý trong quý II nhằm tránh lãng phí và thất thoát tài sản công.

Thị trường thế giới sẽ biến động ra sao khi Trung Quốc tăng mua nông sản Mỹ?

VOV.VN - Thị trường nông sản toàn cầu được dự báo sẽ có những thay đổi lớn trong các tháng tới, khi Trung Quốc thực hiện cam kết gia tăng thu mua nông sản Mỹ.

