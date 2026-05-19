GDP của Nhật Bản tiếp tục tăng trưởng dương nhưng vẫn tiểm ẩn nhiều bất trắc

Thứ Ba, 16:49, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản trong quý I năm nay vẫn duy trì được đà tăng trưởng. Tuy nhiên, thời gian tới được dự báo là sẽ có nhiều khó khăn hơn.

Theo báo cáo nhanh do Phủ Nội các Nhật Bản vừa công bố hôm nay 19/5, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3/2026, tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực chất của nước này đạt 0,5%. Đây là quý thứ 2 liên tiếp GDP của Nhật Bản duy trì được đà tăng trưởng dương.

Báo cáo của Phủ Nội các Nhật Bản cũng cho biết một số thông tin khả quan như GDP tăng trưởng dương 2 năm liên tục với 0,8% của cả năm 2025, chỉ số tiêu dùng cá nhân tăng 0,3%, đầu tư trang thiết bị và xây dựng nhà cửa có mức tăng lần lượt là 0,3 và 0,5%. Đặc biệt, bất chấp hàng rào thuế quan của Mỹ, xuất khẩu của Nhật Bản vẫn tăng 1,7%.

gdp cua nhat ban tiep tuc tang truong duong nhung van tiem an nhieu bat trac hinh anh 1
Công nghiệp ô tô vẫn là trụ đỡ của cả nền kinh tế Nhật Bản. Ảnh: Jiji Press

Cũng theo báo cáo này, nếu giữ được tốc độ tương tự đến hết tháng 12, tỷ lệ tăng GDP của Nhật Bản trong cả năm 2026 có thể đạt mức 2,1%. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, cách tính chuyển đổi nêu trên vẫn mang màu sắc “đếm cua trong lỗ”, khi “bóng đen” của tình hình Trung Đông vẫn đang treo lơ lửng trên hầu hết các lĩnh vực trọng yếu của kinh tế Nhật Bản.

Ông Kobayashi Shinichiro, Nghiên cứu viên trưởng của Cơ quan nghiên cứu tư vấn Mitsubishi UFJ nêu ý kiến: “Mặc dù có nhiều ý kiến rất lo ngại về những ảnh hưởng do tình hình Trung Đông, nhưng đến nay, vẫn chưa có vấn đề lớn. Tuy nhiên, nếu căng thẳng Trung Đông tiếp tục kéo dài, khi bước vào nửa cuối năm nay, tình hình sẽ trở nên không thể lường trước”.

Ngay trong nội bộ Chính phủ Nhật Bản cũng có nhiều ý kiến tỏ ra rất thận trọng. Trả lời báo chí về vấn đề này, Bộ trưởng Kihara Minoru, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản chỉ dừng ở mức “cần đối phó một cách đúng lúc đối với các diễn biến của tình hình Trung Đông”, trong khi Bộ trưởng phụ trách chiến lược phát triển Kiuchi Minoru nhấn mạnh “phải theo dõi sát tình hình và có các biện pháp linh hoạt”. 

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tag: GDP Nhật Bản tăng trưởng dương tăng trưởng kinh tế Nhật Bản xuất khẩu Nhật Bản tăng tiêu dùng cá nhân Nhật Bản
Thủ tướng Nhật Bản và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc hội kiến

Các giới của Nhật Bản quan tâm sâu sắc tới việc thúc đẩy hợp tác với Việt Nam

U19 Việt Nam thắng liên tiếp các đội Nhật Bản trên hành trình săn vé World Cup

Các nhà khoa học Nhật Bản phát hiện cơ chế phục hồi hậu tai biến của não người

Tàu sân bay hạt nhân USS George Washington của Mỹ quay lại Nhật Bản

