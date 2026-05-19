Thị trường thế giới sẽ biến động ra sao khi Trung Quốc tăng mua nông sản Mỹ?

Trung Quốc đã cam kết sẽ mua ít nhất 17 tỷ USD nông sản của Mỹ mỗi năm trong ba năm tới. Đây là kết quả của cuộc họp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần qua.

Là nước nhập khẩu nông sản lớn nhất thế giới, và từng là bạn hàng lớn của nông dân Mỹ, Trung Quốc đã giảm mạnh lượng mua hàng của Mỹ kể từ sau khi cuộc chiến thương mại giữa hai nước bùng phát năm ngoái. Nhưng theo bộ Thương mại Trung Quốc, sau cuộc gặp thượng đỉnh vừa qua, cả hai bên đã nhất trí thúc đẩy thương mại nông sản và giải quyết các rào cản phi thuế quan đối với thịt bò và gia cầm. Vậy cụ thể Trung Quốc và Mỹ sẽ thúc đẩy trở lại mua bán nông sản như thế nào, và nó sẽ có ý nghĩa như thế nào với thị trường toàn cầu?

Nông dân Mỹ làm đất trên một cánh đồng tại bang Colorado (Nguồn: Reuters)

Cuộc gặp vừa qua giữa hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ rõ ràng mang lại những lợi ích trông thấy. Bắc Kinh đã cam kết tăng thu mua nông sản của Mỹ, với giá trị tăng thêm là 17 tỷ USD; chưa tính tới các cam với các cam kết hiện có về đậu nành. Điều này sẽ đưa tổng kim ngạch nhập khẩu nông sản từ Mỹ của Trung Quốc lên gần 28 tỷ đến 30 tỷ USD mỗi năm. Theo các đánh giá ban đầu, mức này thấp hơn kỷ lục 38 tỷ USD vào năm 2022 nhưng cao hơn đáng kể so với con số 8 tỷ USD của năm ngoái và 24 tỷ USD vào năm 2024.

Để đạt được mục tiêu đó, Trung Quốc sẽ phải tập trung vào các mặt hàng mà nước này có nhu cầu cao như lúa mì, ngũ cốc thức ăn chăn nuôi, thịt và các mặt hàng nông sản phi thực phẩm như bông và gỗ. Bắc Kinh đã thực hiện cam kết mua 12 triệu tấn đậu nành, bao gồm một lượng lúa mì và một lượng lớn cao lương, sau thỏa thuận hồi tháng 10 năm ngoái giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình. Tổng thể của thỏa thuận, Nhà Trắng cho biết Trung Quốc sẽ mua ít nhất 25 triệu tấn đậu nành mỗi năm.

Việc tăng cường mua nông sản Mỹ cũng đồng nghĩa Trung Quốc sẽ giảm lượng mua từ các nhà cung cấp đối thủ như Brazil, Australia và Canada. “Để đạt được mức 17 tỷ USD mỗi năm (không bao gồm đậu nành), Trung Quốc có thể cần phải chủ động chuyển hướng mua hàng từ các nhà cung cấp hiện tại sang Mỹ vì lý do chính trị và chiến lược hơn là chỉ đơn thuần vì lý do thương mại”, Cheang Kang Wei, phó chủ tịch của StoneX, có trụ sở tại Singapore cho biết.

Brazil, nhà cung cấp đậu nành chủ đạo của Trung Quốc với 73,6% thị phần vào năm 2025, cũng đã nổi lên là nhà cung cấp ngô hàng đầu. Năm ngoái, Trung Quốc đã phê duyệt nhập khẩu bã ngũ cốc khô (DDGS) của Brazil, một sản phẩm phụ giàu protein được sinh ra trong quá trình sản xuất ethanol, để phục vụ làm thức ăn chăn nuôi.

Australia, nhà cung cấp lúa mì hàng đầu của Trung Quốc vào năm 2023 và nhà cung cấp cao lương hàng đầu vào năm 2025, cũng có thể phải đối mặt với nhu cầu giảm nếu lúa mì và cao lương của Mỹ chiếm ưu thế. Nhập khẩu lúa mạch cũng có thể chịu áp lực, trong khi việc Trung Quốc tăng cường mua thịt bò của Mỹ có thể làm giảm nhu cầu đối với thịt bò cao cấp của Australia. Các nhà cung cấp nông sản lớn khác như Canada và Pháp đối với lúa mì, và Argentina đối với lúa miến, cũng có thể chứng kiến lượng xuất khẩu giảm.