Giải ngân thấp hơn kế hoạch, Hà Nội “thúc” giải ngân đầu tư công

Các dự án lớn, trọng điểm của Thành phố Hà Nội đang được tập trung triển khai như cầu Vân Phúc, cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Thượng Cát, đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục…, tổng vốn bố trí năm 2026 là 9.525 tỷ đồng. Đến ngày 4/3, các dự án này đã giải ngân được gần 1.600 tỷ đồng, đạt 16,63% kế hoạch.

Theo đánh giá của ngành chức năng Hà Nội có rất nhiều nguyên nhân (cả khách quan và chủ quan) ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân đầu tư công trên địa bàn. Trong đó, giải phóng mặt bằng vẫn là rào cản lớn nhất đối với nhiều dự án trọng điểm như cầu Tứ Liên, cầu Ngọc Hồi, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Thượng Cát. Cùng với đó là thực trạng thiếu quỹ đất tái định cư, và những thay đổi về chính sách bồi thường…

Ông Vũ Thế Khoản, Trưởng phòng Kinh tế-hạ tầng và Đô thị phường Hoàng Mai cho rằng: "Hiệu quả công tác giải ngân đầu tư công thứ nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Các dự án có nhanh hay không thì liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Chúng tôi luôn xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy giải ngân đầu tư công. Tiếp đến là công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như phối hợp cùng các đơn vị chức năng, nhà thầu, đơn vị thi công...".

Giải phóng mặt bằng vẫn là rào cản lớn trong giải ngân đầu tư công

Nhằm tháo gỡ vướng mắc, ảnh hưởng đến việc giải ngân đầu tư công, thành phố Hà Nội yêu cầu các xã, phường chủ động, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Nếu có vướng mắc, nghiên cứu các trường hợp tương tự thành phố đã tháo gỡ chính sách, kịp thời báo cáo UBND thành phố để chỉ đạo giải quyết. Đồng thời, tăng cường quản lý, chống lấn chiếm, xây dựng trái phép, kịp thời giải tỏa các vi phạm về đất đai. Thực hiện công khai, minh bạch và phát huy tính dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường tuyên truyền, vận động làm cho người dân hiểu và chấp hành chủ trương thu hồi đất của cấp có thẩm quyền.

Thực tế thời gian qua cho thấy, sự quyết liệt của một số địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng đối với các công trình, dự án đã thúc đẩy mạnh mẽ nhiệm vụ giải ngân đầu tư công. Trong đó có thể kể đến Dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), Dự án đường Vành đai 2,5; Dự án đường Tam Trinh… Ông Nguyễn Đức Dũng, Bí thư Đảng uỷ phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội cho biết: "Để đảm bảo tăng trưởng 2 con số thì một trong những mục tiêu hàng đầu là phải đảm bảo được giải ngân đầu tư công. Do vậy, từng quý, từng tháng chúng tôi đều nghe báo cáo và có những quan điểm chỉ đạo liên quan đến công tác giải ngân đầu tư công, để đảm bảo các nguồn vốn, từ nguồn vốn thành phố, nguồn vốn có mục tiêu, nguồn vốn của phường được thực hiện giải ngân đúng tiến độ".

Giải phóng mặt bằng đường vành đai 2.5 qua địa bàn phường Vĩnh Hưng

Trước thực trạng kết quả giải ngân đầu tư công trong những tháng đầu năm còn “khiêm tốn”, để hoàn thành đạt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn trước ngày 30/9/2026, ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư và địa phương phải quyết liệt hơn nữa. Theo ông Nguyễn Xuân Lưu, đầu tư công chính là động lực dẫn dắt sự phát triển của Thủ đô, việc giải ngân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi đây là những dự án nền tảng, tạo động lực thu hút thêm nguồn vốn ngoài ngân sách cùng tham gia phát triển. Nếu không giải ngân đúng tiến độ, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển chung của Thành phố.

"Đơn vị nào không giải ngân được thì thành phố, Sở Tài chính, kho bạc sẽ thu hồi nguồn vốn đã bố trí để cho các dự án khác giải ngân", Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nêu rõ.

Kết quả 10.000 tỷ đồng 2 tháng đầu năm đang là áp lực lớn đối với Hà Nội trong quý I/2026 khi mục tiêu đặt ra khoảng 32.700 tỷ đồng, tương đương 26% kế hoạch năm và xa hơn là gần 126.000 của cả năm 2026. Những con số đó đòi hỏi các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư trên địa bàn thành phố phải có những đột phá, bứt tốc mạnh mẽ cho nhiệm vụ quan trọng này.