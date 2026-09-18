Giải ngân vốn đầu tư công của Đồng Tháp đạt gần 53% chỉ tiêu Chính phủ giao

Đến nay, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Tháp đạt hơn 6.052 tỷ đồng, đạt gần 53% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 50,4% kế hoạch HĐND tỉnh giao. Trong đó, vốn ngân sách địa phương giải ngân 5.421,6 tỷ đồng, đạt 62,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; vốn ngân sách Trung ương giải ngân 630,5 tỷ đồng, đạt 23,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Nhìn chung, tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách Trung ương còn thấp, ảnh hưởng đến kết quả giải ngân chung của tỉnh. Một số dự án quan trọng có tỷ lệ giải ngân thấp như: Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 (dự án thành phần 1) giải ngân 51,2 tỷ đồng, đạt 7,2% kế hoạch; Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 (dự án thành phần 2) giải ngân 135,1 tỷ đồng, đạt 16,6% kế hoạch; Dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 (đoạn QL30 - ĐT.845) giải ngân 55 tỷ đồng, đạt 13,1% kế hoạch.

Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Tháp hiện đạt khá so với các địa phương trong cả nước

Đối với 29 chủ đầu tư, có 19 chủ đầu tư đã giải ngân; trong đó, 7 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân của tỉnh, 12 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân của tỉnh và 10 chủ đầu tư chưa giải ngân.

Ở cấp xã, có 68 xã, phường có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân của tỉnh và 34 xã, phường có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân của tỉnh.

Qua rà soát 32 dự án công trình kéo dài, những khó khăn chủ yếu là công tác giải phóng mặt bằng, giá và nguồn cung nguyên vật liệu, nhân công, máy móc và công tác chuẩn bị đầu tư… Xã Thanh Hưng là một trong số các địa phương làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Tháp.

Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hưng chia sẻ: “Vốn đầu tư công năm nay tỉnh cấp cho xã 7,5 tỷ đồng. Tất cả các công trình đều đã thực hiện hơn 70%, tiến độ giải ngân vốn đảm bảo. Trong thời gian tới, xã cũng giải ngân theo đúng kế hoạch đã đăng ký. Kinh nghiệm giải ngân vốn đầu tư công là ngay từ đầu mình được giao vốn phải thực hiện các bước chuẩn bị, sau đó phải giải phóng mặt bằng, đồng thời lựa chọn nhà thầu có năng lực nên công tác thi công mới đảm bảo”.

Một số dự án thi công chậm do gặp khó trong khâu mặt bằng, nguồn vật liệu khan hiếm

Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp đang khắc phục các khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; rà soát tiến độ đầu tư công phải cụ thể đến từng chủ đầu tư, từng công trình. Đối với các công trình giải ngân thấp hoặc chưa giải ngân, chủ đầu tư phải báo cáo rõ nguyên nhân và khả năng thực hiện từ nay đến cuối năm. Trường hợp không có khả năng sử dụng hết vốn được giao phải đề xuất điều chỉnh, chuyển nguồn lực cho các công trình có khả năng triển khai.