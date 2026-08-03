Đồng Tháp triển khai chiến dịch cao điểm đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công

Theo đó, chiến dịch cao điểm đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công được thực hiện từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 31/1/2027, chia thành các giai đoạn cao điểm gắn với các mốc thời gian cụ thể.

Đồng Tháp đang tập trung giải ngân kế hoạch đầu tư công, phấn đấu đến cuối năm đạt 100% kế hoạch

Nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch là tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Phấn đấu tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 của tỉnh đạt 100% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh giao, hạn chế tối đa việc phải kéo dài thời gian thực hiện, chuyển nguồn sang năm 2027 và tạo nền tảng cho tăng trưởng “hai con số” trong các năm tiếp theo.

Kế hoạch còn nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là người đứng đầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân xã, phường, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án chuyên ngành trong tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, gắn kết quả giải ngân với đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng và trách nhiệm của tập thể, cá nhân; kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Nhiều công trình, dự án triển khai chậm do nguồn vật liệu đá khan hiếm giá cao

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, công tác phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm nay được triển khai khẩn trương, nghiêm túc. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đã được phân bổ hơn 11.576 tỷ đồng, gồm 9.161,5 tỷ đồng vốn cân đối ngân sách địa phương và 2.415,1 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương.

Đến nay, giá trị giải ngân đạt hơn 4.209 tỷ đồng, đạt trên 37% kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao điều chỉnh, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Khó khăn gặp phải trong việc giải ngân vốn đầu tư công của địa phương và nguồn vật liệu (đá, cát san lấp) khan hiếm, giá cao, công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn chậm.