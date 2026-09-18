Sạt lở đất bờ sông Ba Rài (Đồng Tháp) uy hiếp vườn cây, nhà ở người dân

Trong khi đó, nguồn kinh phí khắc phục sạt lở còn hạn chế, nhiều “điểm nóng” chưa được xử lý, nguy cơ tiếp tục sạt lở và nước tràn khi triều cường dân.

Hiện nay, người dân xã Hiệp Đức có nhà ven sông Ba Rài đang thấp thỏm lo âu vì tình trạng sạt lở vẫn tiếp diễn. Nhiều đoạn bị sạt lở tạo thành “hàm ếch”, ngày càng lấn sâu vào bên trong, uy hiếp đường giao thông và nhà ở của người dân.

Bà Nguyễn Thị Thùy Dung, người dân ấp Hội Nghĩa, chia sẻ: "Sông Ba Rài sạt lở nhiều lắm, tôi rất lo nguy hiểm, việc đi lại cũng không thuận lợi. Đi giữa đường mà cứ sợ sạt lở ảnh hưởng đến tính mạng. Người dân mong chính quyền địa phương sớm khắc phục để việc đi lại thuận tiện, nhất là bảo đảm an toàn cho con em đến trường”.

Bờ sông Ba Rài địa bàn xã Hiệp Đức đang bị sạt lở nghiêm trọng

Bà Lê Thị Thúy, ở ấp Xuân Sơn, cũng lo lắng: “Sạt lở gây bất tiện lắm. Con tôi đi học phải đi đường vòng, tôi đi chợ cũng khó khăn. Sạt lở nhiều, nguy hiểm lắm. Mong chính quyền sớm gia cố để người dân yên tâm, thuận tiện đi lại”.

Theo UBND xã Hiệp Đức, bờ sông Ba Rài đã xảy ra sạt lở trong nhiều năm qua, nghiêm trọng nhất là bờ Tây thuộc xã Hội Xuân cũ. Trên địa bàn xã hiện có 3 khu vực sạt lở, gồm 9 đoạn, có đoạn dài hàng chục mét, làm đứt đường giao thông, uy hiếp an toàn tính mạng và tài sản của hơn 900 hộ dân, với 3.487 nhân khẩu và hơn 1.300 ha vườn cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, chủ yếu là sầu riêng, mít...

Sạt lở tấn công đường giao thông, nguy cơ tiếp diễn nếu không khắc phục kịp thời

Nguyên nhân sạt lở được xác định do ảnh hưởng của triều cường diễn biến ngày càng phức tạp, kết hợp với mưa đầu mùa. Đặc biệt, tại những đoạn sông cong, chênh lệch biên độ triều lớn, dòng nước chảy mạnh tác động trực tiếp vào bờ, tạo thành “hàm ếch”. Một số vị trí có cao độ đáy sông gần bờ sâu. Vào mùa mưa, dòng nước chảy xiết càng tạo áp lực, cuốn trôi hệ sinh thái ven bờ và bào mòn bờ sông.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương sử dụng nguồn vốn dự phòng để gia cố tạm thời, cắm biển báo, rào chắn nhằm đảm bảo an toàn cho người dân; đồng thời kiến nghị tỉnh hỗ trợ gần 7 tỷ đồng để khắc phục các điểm sạt lở lớn.

Ông Nguyễn Tấn Nhủ, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức, cho biết: “Tuyến Đông - Tây Ba Rài hiện sạt lở rất nặng, vượt khả năng xử lý của xã. Tại các điểm sạt lở, địa phương chỉ có thể khắc phục tạm thời, mở đường phía trong để người dân đi lại, bởi nhiều đoạn đường đal đã sụp hoàn toàn xuống sông. Xã đã đề nghị tỉnh hỗ trợ nhưng do khó khăn về kinh phí nên chưa thể triển khai. Những ngày qua, sạt lở tiếp tục xảy ra, nước tràn vào, địa phương phải sạt lở đến đâu xử lý đến đó. Về lâu dài, rất khó có phương án bởi tuyến Đông - Tây Ba Rài có nguy cơ sạt lở lớn trên toàn tuyến”.

Một số tuyến đường tạm ngưng lưu thông do sạt lở đất

Không chỉ xã Hiệp Đức, bờ sông Ba Rài đi qua các địa phương khác như: phường Mỹ Phước Tây, phường Thanh Hòa cũng đang xảy ra sạt lở với các mức độ khác nhau. Các điểm sạt lở lớn, vượt khả năng xử lý của địa phương, đang chờ nguồn kinh phí tỉnh hỗ trợ. Tại phường Thanh Hòa hiện có 3 điểm sạt lở lớn, dài khoảng 220 mét, cần khoảng 6 tỷ đồng để khắc phục. Trước đó, địa phương đã chi hơn 1 tỷ đồng để gia cố các điểm sạt lở nhỏ.

Ông Phạm Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Hòa, chia sẻ: “Nguyên nhân chính của sạt lở là do nước xói mòn bờ sông, tạo thành "hàm ếch". Các tuyến đường đal được đầu tư từ lâu nên bị xói mòn, có vị trí sâu khoảng 0,5 m. Trước mắt, phường đã gắn biển cảnh báo để người dân lưu ý khi đi qua. Với những điểm sạt lở nhỏ, phường sử dụng ngân sách để khắc phục; các điểm lớn tiếp tục được theo dõi, chờ tỉnh bố trí vốn. Những điểm sạt lở lớn vượt quá khả năng kinh phí của phường”.

Sông Ba Rài là một trong những tuyến đường thủy quan trọng của tỉnh Đồng Tháp, kéo dài từ sông Tiền đến địa bàn xã Thạnh Phú, liên hoàn với các tuyến sông, rạch khác ở vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Đồng Tháp và Tây Ninh. Ngoài cung cấp nước tưới tiêu cho đồng ruộng, vườn cây, sông Ba Rài còn phục vụ giao thông đường thủy trong khu vực.

Do nhiều nguyên nhân, hai bờ sông Ba Rài đã xảy ra sạt lở, sụp lún đất. Trước đây, tỉnh Tiền Giang cũ đã thực hiện nhiều dự án phòng, chống và khắc phục sạt lở, nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn, xuất hiện thêm các khu vực sạt lở mới.

Hai bờ sông Ba Rài cần được triển khai các công trình phòng chống, khắc phục sạt lở

Hiện nay, khi triều cường dâng cao, tại nhiều điểm sạt lở chưa được khắc phục đã xuất hiện tình trạng nước tràn, đe dọa các vườn cây ăn trái của người dân và làm gia tăng nguy cơ sạt lở.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, các điểm sạt lở ven sông Ba Rài cũng như các tuyến sông, rạch khác đã được kiến nghị UBND tỉnh xem xét, cấp kinh phí để sớm khắc phục. Trong đó, ngành chức năng đề xuất ưu tiên hỗ trợ kinh phí xử lý 64 điểm sạt lở tại 25 xã, phường, với tổng chiều dài khoảng 5,9 km, kinh phí dự kiến khoảng 194,3 tỷ đồng.

Theo phương án, đối với các điểm sạt lở nhỏ, nguy cơ thấp sẽ thực hiện gia cố tạm thời bằng vật liệu phù hợp. Đối với những điểm sạt lở nghiêm trọng, khẩn cấp, sẽ ưu tiên đầu tư khắc phục bằng giải pháp đảm bảo ổn định lâu dài.