Giảm 2% lãi suất cho các dự án kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn

Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước hiện đang đẩy mạnh các gói hỗ trợ dòng vốn xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu Net Zero. Đáng chú ý, khung pháp lý mới ban hành áp dụng cơ chế hỗ trợ giảm 2% lãi suất từ ngân sách cho các dự án kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi ESG.

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Đặc biệt, các ngân hàng thương mại được yêu cầu triển khai các gói tín dụng đặc thù với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức cho vay bình quân. Đi kèm với đó là đặc quyền ưu tiên về hạn mức (lên tới 100% giá trị tài sản bảo đảm), thời gian ân hạn dài và miễn giảm các loại phí thẩm định dự án.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng Bản Việt cho biết: "Chúng tôi cho vay các dự án xanh với lãi suất thấp hơn thông thường từ 1-2%, tập trung vào các doanh nghiệp sử dụng công nghệ xanh, dự án phát thải thấp, công nghệ, nhà máy sản xuất dự án xanh".

Dù được ưu đãi lớn, các ngân hàng khẳng định yếu tố "xanh" không thay thế cho năng lực quản trị tài chính. Để tiếp cận nguồn vốn này một cách nhanh nhất, doanh nghiệp bắt buộc phải chuẩn bị "kiềng ba chân": Hồ sơ ESG minh bạch (có số liệu kiểm toán phát thải), đầy đủ pháp lý về môi trường như báo cáo đánh giá tác động môi trường và một phương án kinh doanh khả thi chứng minh được dòng tiền trả nợ lành mạnh.

Ông Bùi Xuân Hương, Phó giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp, HDBank cho rằng: "Chúng tôi ký các thỏa thuận với các tổ chức tài chính xanh của ngân hàng tái thiết Đức hay của Ngân hàng thế giới, thỏa thuận tổng lượng vốn cam kết cho các mục đích năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và các lĩnh vực nằm trong danh mục tài chính xanh của Việt Nam".

Đầu tư xanh không còn là câu chuyện trách nhiệm xã hội, mà đã trở thành lợi thế và yếu tố cạnh tranh trực tiếp về chi phí vốn của mỗi doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới.