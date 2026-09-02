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Giảm 2% lãi suất cho các dự án kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn

Thứ Tư, 10:11, 02/09/2026
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VOV.VN - Doanh nghiệp vay vốn cho dự án tài chính xanh (tín dụng xanh) tại Việt Nam hiện nay đang nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ thông qua các chính sách ưu đãi lãi suất, hạn mức vay lớn và cơ chế thẩm định ưu tiên từ Chính phủ cũng như các ngân hàng thương mại.

Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước hiện đang đẩy mạnh các gói hỗ trợ dòng vốn xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu Net Zero. Đáng chú ý, khung pháp lý mới ban hành áp dụng cơ chế hỗ trợ giảm 2% lãi suất từ ngân sách cho các dự án kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi ESG.

giam 2 lai suat cho cac du an kinh te xanh, kinh te tuan hoan hinh anh 1
Ảnh minh hoạ

Đặc biệt, các ngân hàng thương mại được yêu cầu triển khai các gói tín dụng đặc thù với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức cho vay bình quân. Đi kèm với đó là đặc quyền ưu tiên về hạn mức (lên tới 100% giá trị tài sản bảo đảm), thời gian ân hạn dài và miễn giảm các loại phí thẩm định dự án.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng Bản Việt cho biết: "Chúng tôi cho vay các dự án xanh với lãi suất thấp hơn thông thường từ 1-2%, tập trung vào các doanh nghiệp sử dụng công nghệ xanh, dự án phát thải thấp, công nghệ, nhà máy sản xuất dự án xanh".

Dù được ưu đãi lớn, các ngân hàng khẳng định yếu tố "xanh" không thay thế cho năng lực quản trị tài chính. Để tiếp cận nguồn vốn này một cách nhanh nhất, doanh nghiệp bắt buộc phải chuẩn bị "kiềng ba chân": Hồ sơ ESG minh bạch (có số liệu kiểm toán phát thải), đầy đủ pháp lý về môi trường như báo cáo đánh giá tác động môi trường và một phương án kinh doanh khả thi chứng minh được dòng tiền trả nợ lành mạnh.

Ông Bùi Xuân Hương, Phó giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp, HDBank cho rằng: "Chúng tôi ký các thỏa thuận với các tổ chức tài chính xanh của ngân hàng tái thiết Đức hay của Ngân hàng thế giới, thỏa thuận tổng lượng vốn cam kết cho các mục đích năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và các lĩnh vực nằm trong danh mục tài chính xanh của Việt Nam".

Đầu tư xanh không còn là câu chuyện trách nhiệm xã hội, mà đã trở thành lợi thế và yếu tố cạnh tranh trực tiếp về chi phí vốn của mỗi doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới.

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Một số ngân hàng giảm lãi suất cho vay mua bất động sản

VOV.VN - Thị trường tín dụng bất động sản đang chứng kiến những chuyển dịch đáng chú ý, một làn sóng hạ nhiệt lãi suất cục bộ đang diễn ra khi hàng loạt ngân hàng thương mại đồng loạt tung ra các gói vay ưu đãi. Phân khúc nhà ở xã hội và đối tượng người mua nhà trẻ tuổi cũng đang nhận được trợ lực pháp lý và nguồn vốn.

Bảo Ngọc/VOV1
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