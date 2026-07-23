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Cải chính

Giữ nguyên hiện trạng nhà siêu mỏng sau giải tỏa dự án rạch Xuyên Tâm

Thứ Năm, 21:46, 23/07/2026
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VOV.VN - Những căn nhà siêu mỏng bất ngờ xuất hiện sau khi thực hiện giải phóng mặt bằng dự án cải tạo Rạch Xuyên Tâm, Thành phố Hồ Chí Minh. Chính quyền cho biết, theo quy định, những căn nhà này vẫn sẽ được giữ nguyên hiện trạng.


Tại họp báo kinh tế xã hội diễn ra chiều 23/7, UBND phường Gia Định thông tin, trong dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đoạn qua địa bàn phường có 869 trường hợp thuộc diện thu hồi đất, trong đó 606 trường hợp giải tỏa toàn phần và 263 trường hợp giải tỏa một phần.

Trong 263 trường hợp giải tỏa một phần, có 214 trường hợp còn diện tích từ 9m2 trở lên và 49 trường hợp còn diện tích dưới 9m2, bao gồm cả những trường hợp có nguồn gốc là đất rạch.

Trong số 49 trường hợp này, 8 trường hợp là đất trống, chưa có công trình xây dựng, 41 trường hợp còn lại có nhà ở hoặc công trình hiện hữu, người dân vẫn đang sinh sống. 

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Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm. Ảnh: Hoàng Minh

Đối với đất trống, theo Luật Đất đai 2024, nếu phần đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa theo quy định của UBND cấp tỉnh thì người sử dụng đất có thể đồng ý để Nhà nước thu hồi phần diện tích còn lại và được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Trên cơ sở quy định của pháp luật, Phường đã phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Thạnh (trước đây là quận Bình Thạnh) vận động người dân bàn giao toàn bộ phần đất còn lại để được xem xét bố trí tái định cư. Tuy nhiên, nhiều hộ dân chưa đồng ý.

Với 41 căn nhà, công trình, theo quy định sẽ vẫn phải giữ nguyên hiện trạng. Chính quyền địa phương chỉ xem xét sửa chữa, cải tạo nhằm bảo đảm an toàn và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu, không giải quyết xây dựng mới hoặc mở rộng diện tích, quy mô công trình.

Liên quan đến dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, ông Phan Nhật Linh, Trưởng ban Quản lý dự án 3, Ban quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, dự án cải tại rạch Xuyên Tâm, tính đến tháng 6/2026, có 3 địa phương liên quan đã hoàn thành việc giải phóng mặt hàng là phường Gia Định và Bình Thạnh, An Nhơn.

"Hiện chỉ còn lại phường Bình Lợi Trung với 39 trường hợp dự kiến bàn giao mặt bằng trước ngày 30/8/2026, lúc đó sẽ nhận toàn bộ 100% mặt bằng để thi công", ông Linh nói. 

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TP.HCM phấn đấu hoàn thành dự án cải tạo Rạch Xuyên Tâm trong năm 2027

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị, địa phương và cảm ơn người dân đã đồng lòng, hợp tác để hoàn thành mục tiêu giải phóng mặt bằng dự án cải tạo Rạch Xuyên Tâm, đồng thời chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phấn đấu về đích vào năm 2027.

Vũ Hường - CTV Kim Chi/VOV-TP.HCM
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