Thủ tướng: Mục tiêu tăng trưởng hai con số là không thay đổi

Thứ Bảy, 08:34, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng hai con số là không thay đổi, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng cần có giải pháp để thúc đẩy các động lực tăng trưởng, nhất là tiêu dùng, xuất khẩu; các giải pháp để tăng trưởng cao, vừa giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Sáng 4/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Hội nghị nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội của quý I/2026, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho quý II và thời gian tới.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ tình hình thế giới có nhiều diễn biến mới, phức tạp, khó lường; trong đó nổi lên là chính sách thuế quan của Mỹ; Xung đột quân sự giữa Mỹ - Israel và Iran lan rộng ra các nước Trung Đông, gây gián đoạn nguồn cung; giá dầu, khí, chi phí vận tải tăng cao; Thị trường hàng hóa, tài chính, tiền tệ, kim loại quý toàn cầu biến động mạnh với rủi ro, bất định gia tăng... 

Ở trong nước, Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Hội nghị Trung ương 2 thành công rất tốt đẹp, thể hiện niềm tin, ý chí, quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của đất nước ta.

thu tuong muc tieu tang truong hai con so la khong thay doi hinh anh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sáng 4/4

Thủ tướng cho rằng, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế xã hội quý I năm 2026 tiếp tục phát triển tích cực khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm; an sinh xã hội, đời sống nhân dân được bảo đảm; quốc phòng an ninh được củng cố, tăng cường; đối ngoại được đẩy mạnh; uy tín, vị thế đất nước được nâng lên, lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước được củng cố và tăng cường.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ: Sức ép điều hành kinh tế vĩ mô rất lớn; bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia gặp khó khăn trong bối cảnh thế giới biến động mạnh; tăng trưởng quý I cao nhưng chưa đạt kịch bản đề ra; thủ tục hành chính còn rườm rà; phân cấp, phân quyền chưa triệt để; dịch vụ công trực tuyến chưa thực sự thuận lợi; chính quyền cấp xã có nơi cần được củng cố, tăng cường, an ninh an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp.

Thủ tướng đề nghị Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và quý I/2026, tình hình giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia... Theo đó, cần làm rõ bối cảnh tình hình, công tác chỉ đạo điều hành tháng 3 và 3 tháng? Làm rõ đã phản ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả trước diễn biến mới của tình hình thế giới? Công tác điều hành cần chú ý, nguyên nhân và bài học rút ra?  Dự báo bối cảnh tình hình thời gian tới và chỉ rõ đâu là những yếu tố tích cực, tiêu cực?

Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng hai con số là không thay đổi, Thủ tướng cho rằng cần có giải pháp để thúc đẩy các động lực tăng trưởng, nhất là tiêu dùng, xuất khẩu; các giải pháp để tăng trưởng cao, vừa giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; Bảo đảm an ninh năng lượng cả trước mắt và lâu dài...

Tại Hội nghị các đại biểu nghe báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2026; Tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháng 3 và quý I/2026; một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo tháng 4 và thời gian tới.

qn.jpg

Quảng Ninh duy trì đà tăng trưởng tích cực trong quý I/2026

VOV.VN - Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, tỉnh Quảng Ninh vẫn ghi nhận mức tăng trưởng tích cực ngay từ những tháng đầu năm. Theo ước tính, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I/2026 của tỉnh đạt khoảng 9,81%, tạo nền tảng quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 13%. 

Lại Hoa/VOV
Tag: Thủ tướng Phạm Minh Chính tăng trưởng hai con số ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát
Doanh nghiệp Việt tăng tốc tiếp cận thị trường Halal
Doanh nghiệp Việt tăng tốc tiếp cận thị trường Halal

VOV.VN - Sáng 3/4, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. HCM (ITPC) phối hợp cùng Hiệp hội Lương thực thực phẩm TP. HCM (FFA) tổ chức hội thảo với chủ đề “Chiến lược Halal: Kết nối thực phẩm Việt vào thị trường khu vực vùng Vịnh (GCC) và Đông Nam Á".

Hải Phòng tăng trưởng kinh tế quý I/2026 đứng đầu 6 TP trực thuộc Trung ương
Hải Phòng tăng trưởng kinh tế quý I/2026 đứng đầu 6 TP trực thuộc Trung ương

VOV.VN - Ngày 3/4, Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng tổ chức Hội nghị lần thứ 3, nhiệm kỳ 2025 – 2030, kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2026; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Các khu công nghiệp phía Nam tạo động lực tăng trưởng mới của Đà Nẵng
Các khu công nghiệp phía Nam tạo động lực tăng trưởng mới của Đà Nẵng

VOV.VN - Những công trường thi công sôi động, dòng vốn nghìn tỷ được kích hoạt đang mở ra động lực tăng trưởng mới cho Đà Nẵng sau hợp nhất, đặc biệt tại các KCN phía Nam. Trong đó, Khu Kinh tế mở Chu Lai từng bước khẳng định vai trò cực tăng trưởng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số của thành phố.

