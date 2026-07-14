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Gỡ điểm nghẽn quy hoạch tại TP.HCM để phát triển nhà ở xã hội

Thứ Ba, 17:48, 14/07/2026
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VOV.VN - Sáng 14/7, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức Hội nghị khảo sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố”.

Chấp nhận đô thị nén

Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM chỉ ra một trong những điểm nghẽn lớn nhất để phê duyệt dự án nhà ở xã hội hiện nay là chỉ tiêu quy mô dân số. Theo quy hoạch được duyệt, ngân sách và phân bổ của Trung ương cho TP.HCM dựa trên quy mô 14 triệu dân. Tuy nhiên, theo ông Châu, thực tế nếu tính cả số lượng lớn người nhập cư thì đã vượt 18 triệu người.

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Một dự án nhà ở xã hội cho thuê tại TP.HCM (Ảnh: Duy Phương

Do đó, cần gỡ điểm nghẽn về trần quy mô dân số. Trong quy hoạch phân khu 1/2000 có phân bổ chỉ tiêu dân số, nhưng ông Châu cho rằng thời điểm lập quy hoạch chưa thể tiên lượng được khu vực đó sẽ làm nhà ở xã hội. Do đó, cần phải chấp nhận phương án đô thị nén ở những chỗ cần thiết.

"Chúng tôi đề nghị rà lại về mặt quy hoạch để sử dụng đất tiết kiệm và hiệu quả, theo đúng nguyên tắc của Luật Đất đai. Chấp nhận quy mô dân số có thể vượt chuẩn quy hoạch một chút để giải quyết bài toán an cư cho người dân", ông Châu cho biết.

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Ông Lê Hữu Nghĩa - Tổng Giám đốc Công ty Lê Thành (Ảnh: Duy Phương)

Về khó khăn đối với việc tiếp cận vốn vay của doanh nghiệp, ông Lê Hữu Nghĩa – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Lê Thành phản ánh, ngân hàng thương mại không thể cho vay mới mức ưu đãi 6% theo quy định vì thực tế lãi suất huy động đầu vào đang tăng cao. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp của ông Nghĩa đề nghị vay theo lãi suất thương mại bình thường thì ngân hàng cũng không đồng ý, vì như vậy là làm không đúng quy định.

Cần cơ chế ưu đãi

Ông Lê Ngọc Hùng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường cho biết việc triển khai các dự án nhà ở đang gặp nhiều thách thức. Trong đó, chi phí xây dựng và vật liệu đã tăng lên mức rất cao, đi kèm với tình trạng khan hiếm nhân công khiến nhiều nhà thầu e ngại.

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Ông Lê Ngọc Hùng - Tổng Giám đốc Công ty Phú Cường (Ảnh: Xuân Khu)

Bên cạnh đó, giá bán nhà thương mại trên thị trường có xu hướng giảm, nhưng lãi suất huy động từ ngân hàng lại bị đẩy lên cao, chạm ngưỡng không dưới 13%. Điều này gần như bóp nghẹt toàn bộ lợi nhuận của chủ đầu tư, khiến việc tính toán giá bán hay huy động vốn ngân hàng cho các dự án nhà ở xã hội mới cũng gặp bế tắc.

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Quang cảnh hội nghị khảo sát (Ảnh: Duy Phương)

Do đó, ông Hùng đề nghị cần có cơ chế ưu đãi phát triển nhà ở xã hội: "Hiện tại đối với dự án nhà ở xã hội, chủ đầu tư được dành tối thiểu 20% bán nhà ở thương mại hoặc 20% diện tích sàn để cho thuê thương mại. Riêng với nhà ở xã hội cho thuê nên cân nhắc có thể bổ sung thêm từ 30% - 50%".

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM, trong giai đoạn 2021-2025, thành phố hoàn thành 28 dự án, với 17.902 căn hộ. Hiện thành phố có 19 dự án, quy mô 18.899 căn, thuộc nhóm dự án đang thi công, giai đoạn 2026-2030.

Qua rà soát, có 209 khu đất/dự án làm nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, với tổng diện tích 1.040,5ha. Trong đó, đất do Nhà nước quản lý có 91 khu/dự án, diện tích khoảng 726,35ha; quỹ đất 20% nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại có 93 khu/dự án, với 253,91ha; đất do doanh nghiệp tự có gồm 25 khu/dự án, tổng 60,24ha.

 

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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