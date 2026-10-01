Gỡ vướng hàng loạt chung cư tại TP.HCM: Dự án nào sắp được cấp sổ hồng?

Ngày 1/10, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - ông Nguyễn Toàn Thắng đã chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645 nhằm tìm hướng xử lý dứt điểm các vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho nhiều dự án phát triển nhà ở thương mại.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Nguyễn Toàn Thắng đã chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645. Ảnh: Nguyễn Châu

Tại buổi làm việc, Tổ công tác đã tập trung rà soát kỹ lưỡng và đưa ra hướng giải quyết cụ thể cho từng dự án, đáng chú ý gồm:

Đối với dự án Cao ốc chung cư – Văn phòng – Dịch vụ - Thương mại Melody Residences (địa chỉ số 16 Âu Cơ, nay là số 869 Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh làm chủ đầu tư: Dự án có quy mô gồm 2 block A và B, với 741 căn hộ và một mini shop. Trả lời đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho 741 căn hộ từ phía chủ đầu tư, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu doanh nghiệp phải khẩn trương làm việc với các đơn vị liên quan để làm rõ nghĩa vụ tài chính bổ sung, hạn chót phải có kết quả vào ngày 15/10. Đồng thời, chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với Chi cục Bảo vệ môi trường thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường, qua đó làm căn cứ cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Dự án Cao ốc chung cư – Văn phòng – Dịch vụ - Thương mại Melody Residences.

Tiếp đó, đối với dự án Khu dân cư Sông Đà (Lô O và M) tại phường Hiệp Bình, TP.HCM do Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Hải làm chủ đầu tư: Dự án có quy mô 60 nền đất tại lô O và 19 nền tại lô M. Theo hiện trạng, công ty đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất để người dân tự xây dựng nhà ở. Trước đề nghị tách thửa chuyển nhượng 79 thửa đất thuộc Lô O và M, đồng thời cấp giấy chứng nhận cho người mua, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu chủ đầu tư phối hợp cùng Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan hoàn tất những thủ tục bắt buộc làm cơ sở cấp giấy.

Dự án Khu dân cư Sông Đà (Lô O và M) tại phường Hiệp Bình.

Một dự án khác cũng được đưa ra bàn thảo là Khu nhà ở quy mô 1,1040ha trên đường Trần Não, phường An Khánh, TP.HCM do Công ty Cổ phần Thạnh Phú làm chủ đầu tư. Dự án bao gồm 36 lô (A, B, C, D) và đã hoàn thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 36/36 lô. Hiện tại, cơ quan chức năng đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho 24 căn nhà, còn 12 lô chưa được cấp.

Xét đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho 9/12 căn nhà đã xây dựng, cùng với trình bày của chủ đầu tư về việc đang thiếu 4,5 tỉ đồng nghĩa vụ tài chính và sẽ thanh toán số tiền này từ nguồn thu ngân hàng, khách hàng sau khi có giấy chứng nhận, ông Nguyễn Toàn Thắng đã thống nhất chủ trương cấp sổ hồng cho người dân. Tuy nhiên, cơ quan chức năng sẽ giữ lại 3 căn nhà cho đến khi chủ đầu tư hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ tài chính. Song song đó, chủ đầu tư phải có cam kết chính thức về việc thực hiện nghĩa vụ này.

Khu nhà ở quy mô 1,1040ha trên đường Trần Não, phường An Khánh.

Trước đó, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết quyền lợi cho người dân, các thành viên Tổ công tác 1645 cũng đã tổ chức họp để gỡ vướng cho hàng loạt dự án khác, bao gồm: Dự án khu nhà ở cho Cán bộ, công nhân viên, Phường Rạch Dừa, TP.HCM (do Công ty CP Sản xuất thương mại Long Hưng làm chủ đầu tư); Dự án Khu nhà ở thương mại tiểu khu R8A thuộc dự án Khu dân cư EcoLake Mỹ Phước, phường Thới Hòa (do Công ty Cổ phần SetiaBecamex làm chủ đầu tư); Dự án Chung cư Sóng Thần 2, phường Dĩ An (do Doanh nghiệp tư nhân Dịch vụ và Thương mại Hải Long làm chủ đầu tư); Dự án Khu dân cư Hà Đô, phường Cát Lái (do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô làm chủ đầu tư).