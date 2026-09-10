Số tàu hàng qua Hormuz tiếp tục giảm; Iran gây hư hỏng nhiều máy bay Mỹ tại Jordan

Cụ thể, dữ liệu phân tích hàng hải của Kpler công bố hôm nay cho biết, trong ngày hôm qua (9/9), chỉ có 7 tàu đi qua eo biển Hormuz từ cả hai hướng, giảm mạnh so với 12 tàu của ngày 8/9. Mức này cũng thấp hơn đáng kể, chỉ bằng 1 nửa so với trung bình 14 tàu lưu thông mỗi ngày trong giai đoạn 10 ngày gần nhất.

Số tàu hàng đi qua eo biển Hormuz tiếp tục giảm mạnh, trong bối cảnh đối đầu quân sự Mỹ - Iran tiếp tục leo thang và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt (Ảnh: Reuters)

Trong số 4 tàu đi từ vịnh Ba Tư ra bên ngoài, có một tàu chở dầu cỡ lớn với 2 triệu thùng dầu thô. Không có tàu chở khí nào lưu thông trong ngày hôm qua. Cả 3 tàu đi vào vịnh Ba Tư đều là tàu chở dầu, gồm 1 tàu cỡ vừa và 2 tàu có tầm hoạt động ngắn.

Theo truyền thông khu vực, sự suy giảm lượng tàu đi qua eo Hormuz, là do căng thẳng tiếp tục leo thang giữa Mỹ và Iran. Trong ngày 8/9, quân đội Mỹ tấn công và vô hiệu hóa 5 tàu dầu của Iran ở vịnh Ba Tư và vịnh Oman. Iran đáp trả bằng việc tấn công 8 tàu hàng cùng 2 khu trục hạm của Mỹ. Tại vùng biển của Qatar bên trong vịnh Ba Tư, một tàu chở dầu mang cờ Panama được báo cáo đã bị tập kích bởi một vũ khí chưa xác định và bốc cháy.

Về tình hình thiệt hại của quân đội Mỹ trong cuộc đối đầu với Iran, hãng tin CBS hôm nay dẫn một số nguồn am hiểu vấn đề cho biết nhiều máy bay chiến đấu của Washington đã bị hư hỏng trong đòn tập kích của Tehran vào căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan hôm 8/9. Trong số này có 8 tiêm kích F-15 bị hư hỏng nhẹ, 1 chiếc A-10 Thunderbolt, còn gọi là Warthog, bị gãy cánh.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Jordan tuyên bố hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và vô hiệu hóa 18 trong tổng số 20 tên lửa đạn đạo của Iran trong ngày 8/9. 2 quả còn lại rơi vào khu vực không có dân cư sinh sống và không gây thiệt hại về người. Trong khi đó, một số nguồn tin phương Tây và khu vực khẳng định hệ thống phòng không Patriot của Mỹ ở Jordan, đã phóng ít nhất 30 quả đạn để đánh chặn các tên lửa của Iran.