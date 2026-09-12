English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Gỡ vướng vật liệu, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm tại Cà Mau

Thứ Bảy, 18:17, 12/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 12/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Trước khi buổi làm việc diễn ra, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, động viên và tặng quà lực lượng thi công trên công trường.

Báo cáo với đoàn công tác, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 cho biết, hai dự án thành phần Cà Mau - Đất Mũi và đường ra đảo Hòn Khoai có tổng mức đầu tư khoảng 84.000 tỷ đồng. Trên công trường, các nhà thầu hiện duy trì từ 2.500 - 3.000 cán bộ, công nhân viên thi công, sản lượng tích lũy đạt khoảng 8% tổng mức đầu tư.

go vuong vat lieu, day nhanh tien do cac du an giao thong trong diem tai ca mau hinh anh 1
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi làm việc.

Các dự án đang đối mặt với khó khăn lớn về nguồn vật liệu. Nhu cầu cát sông toàn dự án khoảng 3,5 triệu m³ nhưng hiện mới được cấp 1 triệu m³; nhu cầu đá cũng đang không đáp ứng nhu cầu.

go vuong vat lieu, day nhanh tien do cac du an giao thong trong diem tai ca mau hinh anh 2
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ kiểm tra thực tế tại hiện trường.

Bên cạnh đó, do tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi đi qua khu vực địa chất nền đất yếu, Binh đoàn 12 đề xuất chuyển khoảng 22km xử lý nền sang công nghệ cọc xi măng đất trong phạm vi nguồn vốn dự phòng. Nếu được chấp thuận, đơn vị cam kết đưa tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi về đích vào cuối năm 2028; riêng cầu ra đảo và cảng lưỡng dụng Hòn Khoai sẽ hoàn thành trong năm 2029.

go vuong vat lieu, day nhanh tien do cac du an giao thong trong diem tai ca mau hinh anh 3
Đại diện Binh đoàn 12 thông tin về các dự án.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, cho biết việc phát triển khoảng 600km đường cao tốc tại khu vực ĐBSCL có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Bên cạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thì chất lượng công trình phải được đặt lên hàng đầu, nhất là trong điều kiện địa chất phức tạp.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu, các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công, đồng thời áp dụng giải pháp kỹ thuật phù hợp để rút ngắn thời gian gia tải, chờ lún.

go vuong vat lieu, day nhanh tien do cac du an giao thong trong diem tai ca mau hinh anh 4
Dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi đang gặp khó khăn về thiếu vật liệu.

Về vấn đề vật liệu xây dựng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ đạo tỉnh An Giang ưu tiên hỗ trợ lượng đá còn thiếu; trường hợp nguồn cung trong nước không đáp ứng đủ sẽ nghiên cứu phương án nhập khẩu từ Campuchia.

Đối với đề xuất chuyển sang phương án cầu cạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, lưu ý Bộ Quốc phòng và các đơn vị cần xem xét hết sức thận trọng, bảo đảm không làm kéo dài thời gian thi công và không gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự hội nghị tổng kết công tác đặc xá
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự hội nghị tổng kết công tác đặc xá

VOV.VN - Sáng 20/8, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác đặc xá và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự và phát biểu tại hội nghị.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự hội nghị tổng kết công tác đặc xá

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự hội nghị tổng kết công tác đặc xá

VOV.VN - Sáng 20/8, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác đặc xá và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự và phát biểu tại hội nghị.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Jennifer Wicks
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Jennifer Wicks

VOV.VN - Ngày 19/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks chào xã giao nhân dịp Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Jennifer Wicks

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Jennifer Wicks

VOV.VN - Ngày 19/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks chào xã giao nhân dịp Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự Lễ công bố Bộ chỉ số FTA Index
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự Lễ công bố Bộ chỉ số FTA Index

VOV.VN - Chiều 18/8, Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ công bố Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các Hiệp định thương mại tự do của các địa phương năm 2025 - FTA Index 2025. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tham dự và phát biểu chỉ đạo tại sự kiện.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự Lễ công bố Bộ chỉ số FTA Index

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự Lễ công bố Bộ chỉ số FTA Index

VOV.VN - Chiều 18/8, Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ công bố Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các Hiệp định thương mại tự do của các địa phương năm 2025 - FTA Index 2025. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tham dự và phát biểu chỉ đạo tại sự kiện.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp