Gỡ vướng vật liệu, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm tại Cà Mau

Trước khi buổi làm việc diễn ra, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, động viên và tặng quà lực lượng thi công trên công trường.

Báo cáo với đoàn công tác, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 cho biết, hai dự án thành phần Cà Mau - Đất Mũi và đường ra đảo Hòn Khoai có tổng mức đầu tư khoảng 84.000 tỷ đồng. Trên công trường, các nhà thầu hiện duy trì từ 2.500 - 3.000 cán bộ, công nhân viên thi công, sản lượng tích lũy đạt khoảng 8% tổng mức đầu tư.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi làm việc.

Các dự án đang đối mặt với khó khăn lớn về nguồn vật liệu. Nhu cầu cát sông toàn dự án khoảng 3,5 triệu m³ nhưng hiện mới được cấp 1 triệu m³; nhu cầu đá cũng đang không đáp ứng nhu cầu.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ kiểm tra thực tế tại hiện trường.

Bên cạnh đó, do tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi đi qua khu vực địa chất nền đất yếu, Binh đoàn 12 đề xuất chuyển khoảng 22km xử lý nền sang công nghệ cọc xi măng đất trong phạm vi nguồn vốn dự phòng. Nếu được chấp thuận, đơn vị cam kết đưa tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi về đích vào cuối năm 2028; riêng cầu ra đảo và cảng lưỡng dụng Hòn Khoai sẽ hoàn thành trong năm 2029.

Đại diện Binh đoàn 12 thông tin về các dự án.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, cho biết việc phát triển khoảng 600km đường cao tốc tại khu vực ĐBSCL có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Bên cạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thì chất lượng công trình phải được đặt lên hàng đầu, nhất là trong điều kiện địa chất phức tạp.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu, các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công, đồng thời áp dụng giải pháp kỹ thuật phù hợp để rút ngắn thời gian gia tải, chờ lún.

Dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi đang gặp khó khăn về thiếu vật liệu.

Về vấn đề vật liệu xây dựng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ đạo tỉnh An Giang ưu tiên hỗ trợ lượng đá còn thiếu; trường hợp nguồn cung trong nước không đáp ứng đủ sẽ nghiên cứu phương án nhập khẩu từ Campuchia.

Đối với đề xuất chuyển sang phương án cầu cạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, lưu ý Bộ Quốc phòng và các đơn vị cần xem xét hết sức thận trọng, bảo đảm không làm kéo dài thời gian thi công và không gây lãng phí nguồn lực đầu tư.