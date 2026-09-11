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Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu công khai kịp thời giá vật liệu

Thứ Sáu, 20:14, 11/09/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bảo đảm công bố kịp thời giá vật liệu, giá xây dựng và khơi thông nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 470/TB-VPCP ngày 11/9/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại buổi làm việc với Hiệp hội Các nhà thầu xây dựng Việt Nam và một số doanh nghiệp xây dựng.

Xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới tiếp tục giải quyết kịp thời các nhiệm vụ, kiến nghị, đề xuất của các Hiệp hội và doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chỉ đạo tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp ngày 18/7/2026 và chỉ đạo của các Phó Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc họp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian vừa qua với tinh thần “khẩn trương - quyết liệt - hiệu quả - không né tránh - không đùn đẩy” để tiếp tục “Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng”. 

Việc trả lời, xử lý kiến nghị phải rõ ràng, thực chất, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tránh viện dẫn quy định pháp luật chung chung; chủ động đề xuất phương án xử lý, báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các nội dung liên quan cơ chế, chính sách hoặc vượt thẩm quyền. 

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Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc. 

Bảo đảm công bố kịp thời giá vật liệu, giá xây dựng

Đối với đề xuất, kiến nghị của Hiệp hội Các nhà thầu xây dựng, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu các đề xuất của Hiệp hội trong quá trình xây dựng, trình ban hành Luật Đấu thầu sửa đổi, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả.

Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ Xây dựng, Tài chính và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổng hợp đánh giá nguồn cung vật liệu xây dựng, nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế, chính sách về khai thác mỏ khoáng sản nhóm III, nhóm IV làm vật liệu xây dựng thông thường; xây dựng Quy chế điều phối vật liệu liên vùng nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt cục bộ, hoàn thành trong tháng 9 năm 2026. 

Bộ Xây dựng tăng cường đôn đốc các địa phương bảo đảm công bố kịp thời giá vật liệu, nhân công, máy thi công, giá xây dựng, định mức xây dựng theo thẩm quyền để phục vụ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; kịp thời hướng dẫn các địa phương và các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện các Nghị định, Thông tư hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng mới ban hành, các nội dung liên quan cơ chế chuyển tiếp, chi phí chung, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, hoàn thành trong tháng 9 năm 2026. 

Nghiên cứu phương pháp xác định giá vật liệu xây dựng tại mỏ (bao gồm đá xây dựng, cát xây dựng, cát san lấp, đất san lấp) theo cơ chế giao mỏ cho các tổ chức đủ năng lực, kinh nghiệm khai thác, chế biến, cung ứng vật liệu xây dựng được quy định tại Luật số 147/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức khảo sát, công bố giá vật liệu xây dựng, giá nhân công, giá ca máy và chỉ số giá xây dựng định kỳ, kịp thời, sát với thị trường; khắc phục tình trạng công bố chậm hoặc phản ánh chưa đầy đủ mặt bằng giá thực tế; phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, cấp phép và điều phối nguồn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình trọng điểm đi qua địa bàn. 

Chấp hành nghiêm các quy định về đấu thầu, an toàn lao động, bảo vệ môi trường

Đối với Hiệp hội Các nhà thầu xây dựng Việt Nam và các doanh nghiệp xây dựng, Phó Thủ tướng yêu cầu đổi mới mô hình quản lý và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ. Các doanh nghiệp chủ động kiện toàn mô hình tổ chức, nâng cao năng lực quản lý dự án theo chuẩn mực tiên tiến; tăng cường cơ giới hóa, tự động hóa, công nghệ thi công lắp ghép và ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) nhằm nâng cao năng suất lao động và giảm phụ thuộc vào lao động thủ công. 

Tăng cường tính tự quản, kỷ cương và tuân thủ pháp luật, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, chấp hành nghiêm các quy định về đấu thầu, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và nghĩa vụ thuế; ngăn ngừa các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm trong hoạt động đấu thầu; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động và chủ động liên kết đặt hàng đào tạo với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò đầu mối tổng hợp, phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp, gửi các bộ, ngành, địa phương liên quan và VCCI để xem xét, xử lý kịp thời; đồng thời, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền đối với các kiến nghị chưa được giải quyết thỏa đáng theo chỉ đạo của Chính phủ.

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Phó Thủ tướng làm việc với các bộ về xây dựng nghị định quản lý mỹ phẩm

VOV.VN - Sáng nay (11/9), chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về xây dựng dự thảo Nghị định quy định về quản lý mỹ phẩm, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý, Nghị định cần được xây dựng theo hướng vừa bảo đảm an toàn, sức khỏe người dân, vừa tạo môi trường thông thoáng cho sản xuất, kinh doanh.

PV/VOV.VN
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