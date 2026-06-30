GRDP 6 tháng đầu năm của Hải Phòng ước tăng 11,31%, cao nhất trong 5 năm



Theo báo cáo của UBND thành phố Hải Phòng, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2026 cơ bản ổn định; 10/12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu dự kiến đạt và vượt kịch bản đề ra. Trong đó, GRDP ước tăng 11,31% - mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây, dù chưa đạt kịch bản đề ra. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,8%; sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 96 triệu tấn; du lịch ước đón hơn 8,7 triệu lượt khách. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 113.552 tỷ đồng, bằng 58,3% dự toán và vượt 21% kế hoạch thu 6 tháng.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục khởi công, khánh thành nhiều công trình, dự án trọng điểm; đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội.

UBND thành phố Hải Phòng tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2026, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt kịch bản, trong đó có tốc độ tăng trưởng GRDP và chỉ số sản xuất công nghiệp. Theo ông Tăng Bá Phúc, Trưởng Thống kê thành phố Hải Phòng, nguyên nhân chủ yếu là do tác động từ biến động kinh tế thế giới, giá nguyên vật liệu và chi phí logistics tăng, chuỗi cung ứng có thời điểm gián đoạn, trong khi doanh nghiệp còn thận trọng trong đầu tư, mở rộng sản xuất.

"Một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn thành phố có doanh thu thì chưa đạt được so với kỳ vọng. Do vậy, chỉ số sản xuất công nghiệp cũng như tăng trưởng công nghiệp chưa đạt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, Hải Phòng cũng là một trong những địa phương đứng trong TOP đầu về tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp trong 6 tháng đầu năm", ông Tăng Bá Phúc nói.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 13% năm 2026, Hải Phòng xác định 6 tháng cuối năm là giai đoạn tăng tốc; tập trung thực hiện hiệu quả chủ đề năm "Chủ động thực thi; phát huy động lực; tăng trưởng bứt phá". Thành phố tiếp tục thể chế hóa, triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 226 của Quốc hội; hoàn thiện hồ sơ đề xuất sửa đổi, bổ sung nghị quyết này trình Trung ương.

Một nhiệm vụ trọng tâm là khẩn trương triển khai các thủ tục về quy hoạch, đầu tư xây dựng, thu hút đầu tư các dự án khu công nghiệp, dự án nhà ở, khu kinh tế chuyên biệt; đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chung thành phố, phấn đấu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2026.

Ông Tăng Bá Phúc, Trưởng Thống kê thành phố Hải Phòng phân tích nguyên nhân một số chỉ tiêu kinh tế xã hội Hải Phòng chưa đạt mục tiêu đề ra.

Ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng cho biết, từ kết quả thực tiễn 6 tháng đầu năm, Hải Phòng đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành cho những tháng cuối năm, như: Chủ động cụ thể hóa sớm các chủ trương, nghị quyết, kết luận của trung ương bằng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện; điều hành phát triển kinh tế theo kịch bản, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Thành phố Hải Phòng cũng kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác dữ liệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành; đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển.

Để hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đối với đầu tư công, Hải Phòng yêu cầu triển khai nghiêm túc kế hoạch giải ngân năm 2026, khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án; đồng thời hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.