Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường ngập sâu ở Hải Phòng

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng, từ khoảng 22h ngày 29/6, trên địa bàn thành phố bắt đầu có mưa; mưa lớn tập trung từ rạng sáng 30/6 và đến 8h, lượng mưa đo được lên tới khoảng 160mm, mực nước ngoài sông ở mức 2,5m, gây ngập lụt cục bộ tại nhiều tuyến đường trên địa bàn.

Một số tuyến đường ngập sâu từ 30 đến 60cm khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Theo thống kê, các điểm ngập tập trung tại nhiều khu vực thuộc các phường Hồng Bàng, Hồng An, Lê Chân, An Biên, Ngô Quyền, Gia Viên, Hải An, Đông Hải, An Dương, An Hải và An Phong. Một số tuyến đường ngập sâu từ 30 đến 50cm, như: khu vực 312 Hùng Vương, Lạch Tray, Cầu Đất, Vạn Mỹ, Trung Lực, Bùi Viện, Chợ Lũng, Tô Hiệu, Trần Nguyên Hãn, Đình Đông... Nhiều điểm ngập kéo dài từ vài trăm mét đến hơn 1 km;, trong đó tuyến Thiên Lôi có chiều dài ngập khoảng 1,3kmm. Một số khu vực nước rút sau khoảng 1-2 giờ, song vẫn còn một số điểm đang tiếp tiêu thoát nước.

Nhân viên Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng ứng trực tại các điểm ngập, khơi thông dòng chảy nhằm đẩy nhanh quá trình tiêu thoát nước trên địa bàn thành phố.

Để chủ động ứng phó, ngay từ chiều tối 29/6, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng đã hạ mực nước đệm tại các hồ điều hòa nhằm tăng khả năng chứa nước khi xảy ra mưa lớn. Ngay khi mưa bắt đầu, đơn vị đã vận hành các trạm bơm Ba Tổng, Vĩnh Niệm, Máy Đèn, Nam Sông Cấm, Thượng Lý, Trại Chuối cùng hệ thống bơm tại hầm chui Bạch Đằng và hầm chui cầu Rào; đồng thời bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm có nguy cơ ngập để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Nhiều khu vực ngoại thành Hải Phòng cũng xảy ra tình trạng ngập cục bộ trong sáng 30/6.

Từ 5h ngày 30/6, Công ty tiếp tục bố trí 100% nhân lực, triển khai phương án phòng chống mưa bão, thực hiện vớt rác tại các cửa thu, miệng ga hàm ếch để nước rút nhanh; mở nắp ga tại các vị trí xung yếu để tăng cường khả năng tiêu thoát nước; kiểm tra, chốt trực tại tất cả các điểm nóng ngập lụt. Đồng thời, vận hành tối đa công suất các trạm bơm; điều tiết, mở các cánh cống ngăn triều và cánh phai xả ra sông khi mực nước triều bắt đầu xuống; khơi thông dòng chảy tại các cửa xả, mương và hồ điều hòa nhằm đẩy nhanh quá trình tiêu thoát nước trên địa bàn thành phố.