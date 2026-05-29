Hải Phòng quyết liệt giữ mục tiêu tăng trưởng GRDP 13% năm 2026

Thứ Sáu, 18:35, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 5 tháng đầu năm 2026, thành phố Hải Phòng có 7/8 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kịch bản đề ra; thành phố đề ra nhiều giải pháp, quyết liệt hành động để giữ vững mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt 13%.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Hải Phòng, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5 của thành phố tăng 13,8% so với cùng kỳ, lũy kế 5 tháng đầu năm tăng 14,56%. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 21 tỷ USD, vượt kịch bản tăng trưởng; sản lượng hàng hóa qua cảng đạt gần 78 triệu tấn. Hải Phòng cũng đón khoảng 6 triệu lượt khách du lịch trong 5 tháng đầu năm.

Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng của thành phố Hải Phòng khi tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 5 tháng đầu năm đạt gần 2 tỷ USD, vượt gần 27% so với kịch bản tăng trưởng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khoảng 97.400 tỷ đồng, vượt gần 19% kịch bản tăng trưởng; giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 12.700 tỷ đồng, cao hơn kịch bản giải ngân đề ra.

5 tháng đầu năm năm 2026, thành phố Hải Phòng khánh thành, khởi công nhiều dự án trọng điểm.

Ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng cho biết, 5 tháng đầu năm 2026, thành phố có 7/8 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu dự kiến đạt và vượt kịch bản tăng trưởng. 

"Thành phố phấn đấu tăng trưởng GRDP quý II/2026 đạt 13,25%; 6 tháng đầu năm đạt 12,27% và cả năm đạt 13%. Quý II, thành phố hoàn thành 469 căn nhà ở xã hội; 6 tháng đầu năm hoàn thành 988 căn nhà ở xã hội; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao; triển khai hiệu quả, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân" - ông Nguyễn Ngọc Tú cho biết.

Để đạt mục tiêu đã đề ra, Hải Phòng xác định tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; hoàn thiện quy hoạch chung thành phố; phát triển hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, nhà ở xã hội; thúc đẩy thương mại, dịch vụ, logistics, du lịch. Thành phố cũng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh; tăng cường chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2026 của UBND thành phố Hải Phòng, ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, mặc dù kết quả 5 tháng đầu năm của thành phố vẫn nằm trong nhóm tích cực của cả nước, song Hải Phòng đang chịu áp lực cạnh tranh rất lớn từ nhiều địa phương trong khu vực. 

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án và giải quyết dứt điểm các công trình tồn đọng; đồng thời, yêu cầu hoàn thành việc xử lý các trụ sở dôi dư theo đúng chỉ đạo ngay trong quý II/2026.

Ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án và giải quyết dứt điểm các công trình tồn đọng.

"Muốn thành phố tăng trưởng, phát triển thì chúng ta phải đảm bảo tính sẵn sàng của các dự án; trong đó, mặt bằng là yếu tố rất quan trọng và thành phố đã có truyền thống làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là chuẩn bị mặt bằng cho các dự án đầu tư công, cũng như đầu tư ngoài ngân sách. Đề nghị các địa phương tập trung vào các dự án, không chỉ các dự án đang thực hiện mà kể cả những dự án sắp tới của năm 2027" - ông Đỗ Thành Trung yêu cầu.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cũng yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phải thay đổi mạnh mẽ tư duy điều hành, chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ, không được thỏa mãn với kết quả hiện có và phải quyết liệt hơn để giữ đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm. 

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Tag: VOV kinh tế Hải Phòng tăng trưởng GRDP tăng trưởng 2 con số Sở Tài chính Hải Phòng
Tin liên quan

Hải Phòng triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035

VOV.VN - Sáng nay (17/5), tại Đình Hàng Kênh, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”; trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của phụ nữ Hải Phòng.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ – nhịp cầu quảng bá hình ảnh Hải Phòng tới bạn bè quốc tế

VOV.VN - Với hơn 60 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giao lưu quốc tế diễn ra trong dịp Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026, Hải Phòng đang từng bước khẳng định sức hút của một đô thị biển năng động, hiện đại và giàu bản sắc.

Hải Phòng: Xây dựng chủ nghĩa xã hội từ những mô hình cụ thể

VOV.VN - Thành phố đặt mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành “thành phố văn minh - hạnh phúc”, hình mẫu tiêu biểu của mô hình chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ mới; trong đó, kinh tế phát triển cao và bền vững; công bằng, dân chủ, văn minh.

Hải Phòng tăng trưởng bứt phá 4 tháng đầu năm 2026, nhiều chỉ tiêu vượt kịch bản

VOV.VN - Chiều 4/5, UBND TP Hải Phòng tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4/2026, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và 04 tháng đầu năm, thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 và các tháng tiếp theo của năm 2026.

Từ bến tàu không số đến cảng biển hiện đại: Hải Phòng nối dài hành trình trên biển

VOV.VN - Từ Bến K15 và hệ thống cảng biển, nơi vừa là tiền tuyến chiến đấu, vừa là hậu phương chi viện trong kháng chiến chống Mỹ đến các cảng nước sâu, trung tâm logistics hiện đại hôm nay, Hải Phòng đang nối dài hành trình lịch sử đầy tự hào.

Cao Bằng chủ động phòng chống, không để châu chấu tre gây hại cây trồng

VOV.VN - Thời gian qua, tại một số địa phương tại tỉnh Cao Bằng đã xuất hiện các ổ dịch châu chấu gây hại cây trồng. Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp, tỉnh Cao Bằng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm phát hiện sớm, không để dịch châu chấu bùng phát trên diện rộng.

