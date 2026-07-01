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Hà Nội ban hành quy định luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai

Thứ Tư, 20:04, 01/07/2026
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VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND Thành phố.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Quyết định số 84/2026/QĐ-UBND ngày 1/7/2026 về ban hành quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

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Ảnh minh họa

Theo Quyết định, quy định này quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND Thành phố theo quy định tại khoản 6 Điều 48 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (được sửa đổi bổ sung tại khoản 22 Điều 13 Nghị định 50/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ).

Đối tượng áp dụng sẽ gồm UBND Thành phố, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể Thành phố và các sở, ngành có liên quan trên địa bàn Thành phố. Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng. Thuế thành phố Hà Nội, các Thuế cơ sở trên địa bàn Thành phố. Chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố. Kho bạc nhà nước Khu vực I, cơ quan thu hoặc tổ chức tín dụng được ủy quyền thu (Ngân hàng) theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện định giá đất trên địa bàn Thành phố. Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 4 Luật Đất đai năm 2024.

Việc luân chuyển hồ sơ phải đảm bảo thời gian thực hiện thủ tục hành chính theo quy định và thực hiện thường xuyên, thống nhất trong phạm vi toàn thành phố trên cơ sở thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được pháp luật quy định. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc phát sinh, các cơ quan có liên quan có văn bản phản hồi hoặc trả lại hồ sơ phải nêu rõ lý do trả theo đúng quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính và Thuế thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thống nhất nội dung giải quyết, trường hợp không thống nhất báo cáo UBND Thành phố để xem xét, quyết định.

Hoàng Lâm/VOV.VN
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