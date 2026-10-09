Hà Nội công bố 292 công trình, dự án: Khơi thông nguồn lực phát triển Thủ đô

Chiều 9/10, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố danh mục các công trình, dự án khánh thành, khởi công và triển khai thực hiện chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026). Không chỉ thể hiện quy mô huy động nguồn lực lớn, những dự án trải rộng trên nhiều lĩnh vực còn cho thấy quyết tâm của Thành phố trong việc hoàn thiện hạ tầng, cải thiện chất lượng sống và mở rộng không gian phát triển trong giai đoạn mới.

Hàng loạt công trình trọng điểm tạo dấu ấn dịp 10/10

Theo tổng hợp của Sở Tài chính Hà Nội, trong đợt này, Thành phố công bố danh mục 292 công trình, dự án với tổng mức đầu tư khoảng 384.886 tỷ đồng. Đáng chú ý, nguồn vốn ngoài ngân sách đạt khoảng 350.767 tỷ đồng, chiếm trên 91%, cho thấy khả năng huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển.

Riêng dịp 10/10 này, Hà Nội có 96 công trình, dự án khánh thành, khởi công với tổng mức đầu tư khoảng 147.075 tỷ đồng. Trong đó, 18 công trình, dự án tiêu biểu có tổng mức đầu tư khoảng 127.460 tỷ đồng, gồm 4 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật và 14 dự án khởi công mới.

Điểm nổi bật của đợt công bố lần này không chỉ nằm ở số lượng công trình hay quy mô vốn đầu tư, mà còn ở tính đa dạng của các lĩnh vực, từ giao thông, y tế, giáo dục đến môi trường, văn hóa, công nghiệp, du lịch và an ninh mạng.

Trong lĩnh vực giao thông, dấu ấn đáng chú ý là việc thông xe kỹ thuật đoạn tuyến dài 15 km thuộc gói thầu số 9 của dự án đường song hành Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, từ đê Hữu Hồng - cầu Hồng Hà đến Đại lộ Thăng Long.

Đường song hành Vành đai 4 trên địa bàn Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 58,2 km, tổng mức đầu tư hơn 56.000 tỷ đồng. Đến nay, sản lượng thực hiện ước đạt 90%, toàn tuyến đã thảm khoảng 40 km bê tông nhựa. Thành phố dự kiến tiếp tục thông xe khoảng 22 km trong tháng 11 và hoàn thành toàn bộ dự án đường song hành trong năm 2026.

Cùng với Vành đai 4, ba đoạn cuối của tuyến Vành đai 2,5 gồm Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng và Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi đang được đẩy nhanh thi công. Dự án có tổng chiều dài khoảng 2,2 km, tổng mức đầu tư 432 tỷ đồng, đã hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng.

Đáng chú ý, tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, dài khoảng 1,76 km, với tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng, được kỳ vọng góp phần giải quyết áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Đông.

Ở lĩnh vực vận tải, Bến xe khách Yên Sở có tổng mức đầu tư gần 450 tỷ đồng, công suất dự kiến 800-1.000 lượt xe/ngày, được định hướng trở thành đầu mối vận tải hành khách thứ bảy của Thủ đô.

Trong khi đó, Cảng thủy nội địa Giang Biên, với tổng mức đầu tư khoảng 2.551,8 tỷ đồng, khả năng tiếp nhận tàu đến 3.000 tấn, sẽ góp phần phát triển logistics đường thủy, kết nối Hà Nội với hệ thống cảng biển Hải Phòng - Lạch Huyện.

Những công trình này khi hoàn thành sẽ góp phần từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn giao thông, tăng khả năng kết nối liên vùng, đồng thời tạo điều kiện mở rộng không gian phát triển đô thị và kinh tế.

Các đại biểu dự lễ khởi công và khánh thành các công trình dịp 10/10

Chú trọng môi trường, nâng cao chất lượng sống

Bên cạnh hạ tầng giao thông, một trong những điểm nhấn của đợt công bố là các dự án xử lý ô nhiễm môi trường, cải tạo sông hồ và nâng cao năng lực thoát nước đô thị.

Đáng chú ý là dự án cải tạo và xử lý ô nhiễm môi trường sông Cầu Bây, tổng mức đầu tư khoảng 11.681 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2026-2028. Dự án gồm hệ thống gần 61 km cống thu gom, 29 trạm bơm nâng và 5 nhà máy xử lý nước thải, với tổng công suất thiết kế 142.000 m³/ngày.

Cùng với đó, dự án tu bổ hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm sông Nhuệ có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng, triển khai trên tuyến sông qua 19 xã, phường. Đây là dự án quy mô lớn, hướng tới cải thiện môi trường nước, nâng cao khả năng tiêu thoát nước và chỉnh trang cảnh quan ven sông.

Tại khu vực phía Tây, dự án hệ thống thu gom nước thải lưu vực S3 và Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô có tổng mức đầu tư dự kiến 4.038 tỷ đồng, công suất xử lý thiết kế 91.500 m³/ngày.

Việc triển khai đồng thời các dự án môi trường cho thấy định hướng phát triển của Hà Nội không chỉ chú trọng mở rộng hạ tầng đô thị, mà còn quan tâm giải quyết những vấn đề dân sinh tồn tại nhiều năm, hướng tới xây dựng môi trường sống xanh, sạch và bền vững.

Ở lĩnh vực y tế, dự án Bệnh viện Tim Hà Nội - cơ sở 2 tại phường Xuân Đỉnh có tổng mức đầu tư khoảng 789 tỷ đồng, quy mô 300 giường bệnh, được kỳ vọng nâng cao năng lực khám, chữa bệnh chuyên sâu cho người dân.

Trong lĩnh vực giáo dục, ba dự án trường phổ thông nhiều cấp học chất lượng cao tại Sóc Sơn, Thạch Thất và Phù Đổng được đầu tư với tổng kinh phí khoảng 2.164 tỷ đồng. Các công trình hướng tới phát triển môi trường giáo dục hiện đại, tăng cường đào tạo khoa học, công nghệ, ngoại ngữ và kỹ năng cho học sinh.

Phối cảnh dự án Safari Ba Vì. Ảnh: UBND xã Ba Vì.

Mở rộng không gian phát triển, phát huy giá trị văn hóa

Không chỉ đầu tư hạ tầng thiết yếu, Hà Nội còn chú trọng phát triển các không gian kinh tế, văn hóa, thương mại và du lịch mới.

Nổi bật là dự án phát triển không gian văn hóa, dịch vụ, thương mại, du lịch tại khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên. Trên chiều dài hơn 1,7 km, từ Cửa Đông đến ga Long Biên, dự án hướng tới bảo tồn kiến trúc đá nguyên bản, đồng thời hình thành các không gian văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, đi bộ và sinh hoạt cộng đồng.

Đây là hướng tiếp cận đáng chú ý trong việc khai thác giá trị di sản đô thị, kết nối lịch sử với đời sống hiện đại, góp phần tạo thêm sản phẩm du lịch đặc sắc cho khu vực trung tâm Hà Nội.

Tại phía Bắc Thủ đô, dự án Tổ hợp khách sạn, văn phòng và thương mại dịch vụ Cầu Đôi ở Đông Anh có tổng vốn đầu tư khoảng 120 triệu USD, gồm hai tòa tháp cao 25 tầng, hơn 350 phòng khách sạn và 330 căn hộ dịch vụ.

Trong lĩnh vực công nghiệp, dự án Khu công nghiệp Tiến Thắng giai đoạn 1 có quy mô hơn 230 ha, tổng mức đầu tư khoảng 4.455 tỷ đồng, được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, thông minh, ưu tiên công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Dự án dự kiến tạo việc làm cho hơn 16.000 lao động.

Cùng với đó, dự án đầu tư xây dựng Công viên Safari Ba Vì có quy mô khoảng 299 ha, được quy hoạch hoàn toàn ngoài ranh giới Vườn quốc gia Ba Vì, tách biệt với không gian rừng được bảo tồn.

Được thiết kế theo phong cách nhiệt đới, các hạng mục chính dự án gồm khu vực nuôi thả, chăm sóc động vật mô phỏng sinh cảnh tự nhiên; khu phòng khám, nghiên cứu và giáo dục; không gian trưng bày, triển lãm và các hoạt động giáo dục cộng đồng. Dự án dành tới 81,8% tổng diện tích cho cây xanh, mặt nước đóng vai trò như hành lang sinh thái, tạo môi trường sống cho động vật. Điểm nhấn của Công viên là các show diễn động vật được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế.

Khi hoàn thành, Công viên Safari Ba Vì được kỳ vọng trở thành điểm đến trải nghiệm bán hoang dã quy mô lớn, góp phần phát triển du lịch khu vực phía Tây Thủ đô, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên và xây dựng hệ sinh thái du lịch gắn với phát triển bền vững.

Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa tại xã Sóc Sơn được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2019, có tổng vốn đầu tư khoảng 420 triệu USD, tương đương gần 9.600 tỷ đồng, trên tổng diện tích 125 ha.

Trong đó, khu trường đua ngựa rộng gần 100 ha, gồm sân vận động đua ngựa, khán đài sức chứa khoảng 30.000 người, hệ thống chuồng nuôi, huấn luyện, chăm sóc ngựa và các hạng mục dịch vụ, kỹ thuật, cảnh quan. Tổ hợp còn có khách sạn tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm thương mại và hội nghị, khu biệt thự nghỉ dưỡng; hồ điều hòa rộng khoảng 22,5 ha góp phần tạo dựng không gian cảnh quan, sinh thái.

Dự án được kỳ vọng bổ sung sản phẩm vui chơi, giải trí, du lịch mới cho Thủ đô, mở rộng không gian phát triển về phía Bắc và thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ tại khu vực Sóc Sơn.

Các đại biểu tiến hành nghi thức khởi công và khánh thành các công trình

Biến nguồn lực đầu tư thành động lực tăng trưởng thực chất

Phát biểu tại lễ công bố danh mục các công trình, dự án khánh thành, khởi công và triển khai thực hiện chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho rằng: Việc công bố đồng loạt 292 công trình, dự án vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô mang ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Hà Nội đang nỗ lực tạo bước chuyển về hạ tầng, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng.

Đặc biệt, tỷ trọng vốn ngoài ngân sách chiếm trên 91% tổng mức đầu tư cho thấy vai trò ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong quá trình phát triển Thành phố.

Tuy nhiên, quy mô vốn lớn cũng đặt ra yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng công trình, hiệu quả sử dụng nguồn lực và trách nhiệm của các đơn vị thực hiện.

Theo định hướng của Thành phố, các sở, ngành, chủ đầu tư và nhà đầu tư cần tiếp tục tập trung nguồn lực, chủ động tháo gỡ khó khăn, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư; đồng thời bảo đảm các công trình sau khi hoàn thành được quản lý, vận hành và khai thác hiệu quả.

Có thể thấy, từ những tuyến đường kết nối vùng, công trình xử lý ô nhiễm, trường học, bệnh viện đến các khu công nghiệp, không gian văn hóa và du lịch, Hà Nội đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu phát triển bằng những dự án thiết thực. Điều quan trọng hơn cả là biến những cam kết đầu tư thành các công trình hoàn thành đúng tiến độ, phát huy hiệu quả, đem lại lợi ích thực chất cho người dân và doanh nghiệp.

Đó cũng chính là nền tảng để Hà Nội tiếp tục khơi thông nguồn lực, mở rộng dư địa tăng trưởng, hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại và Hạnh phúc” trong giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Để các công trình, dự án được công bố hôm nay triển khai đúng mục tiêu và sớm phát huy hiệu quả, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, đối với các công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật, cần khẩn trương hoàn thiện những phần việc còn lại, thực hiện đầy đủ các thủ tục nghiệm thu, bàn giao và tổ chức khai thác, vận hành theo quy định.

Đặc biệt, đối với các công trình giao thông, phải bảo đảm phương án tổ chức giao thông, kết nối đồng bộ và an toàn. Đối với các công trình y tế, phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và các điều kiện chuyên môn để phục vụ người dân.

Các cơ quan, đơn vị cần quan tâm theo dõi, đánh giá hiệu quả thực tế sau khi công trình được đưa vào sử dụng, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành.

Thứ hai, đối với các dự án khởi công mới, các chủ đầu tư, nhà đầu tư phải tập trung hoàn thiện thủ tục, bố trí đầy đủ nguồn lực và tổ chức triển khai ngay sau khởi công.

Mỗi dự án cần có kế hoạch thực hiện cụ thể, xác định rõ các mốc tiến độ, trách nhiệm của từng đơn vị và phương án kiểm soát chất lượng, an toàn trong quá trình thi công.

Đối với các dự án quy mô lớn, dự án xử lý ô nhiễm môi trường và dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư, cần kiểm soát chặt chẽ thiết kế, tổng mức đầu tư, phương án triển khai và cơ chế thanh toán theo quy định.

Không để xảy ra tình trạng khởi công nhưng chậm triển khai, kéo dài tiến độ hoặc phát sinh chi phí không cần thiết, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.

Thứ ba, các sở, ngành, địa phương phải nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải được giải quyết kịp thời, xác định rõ đầu mối và thời hạn xử lý. Những vấn đề vượt thẩm quyền cần báo cáo ngay, đồng thời đề xuất phương án giải quyết cụ thể.

Tập trung tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đất đai, vật liệu xây dựng và kết nối hạ tầng; gắn tiến độ thi công với tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

"UBND Thành phố sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các dự án trọng điểm; kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh và xem xét trách nhiệm đối với các trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ", ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng đề nghị các chủ đầu tư, nhà đầu tư và đơn vị thi công đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường và hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân trong quá trình triển khai dự án.