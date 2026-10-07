Hà Nội trong tôi: Dấu ấn đổi mới, phát triển của Thủ đô qua ống kính

Triển lãm ảnh nghệ thuật "Hà Nội trong tôi" lần thứ 21 năm 2026 khai mạc sáng 7/10/2026 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Sự kiện chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) do Cơ quan Báo & PTTH Hà Nội, CLB Nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội, Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức.

Triển lãm ảnh nghệ thuật "Hà Nội trong tôi" lần thứ 21 năm 2026 tại tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Hà Nội trong tôi - Bức tranh toàn cảnh về Hà Nội đổi mới

Với chủ đề "Chính quyền địa phương hai cấp: Tinh gọn, hoạt động hiệu quả và gần dân”, triển lãm giới thiệu gần 80 tác phẩm nhiếp ảnh sinh động và ấn tượng, thể hiện nhiều cột mốc đáng nhớ cùng nhiều thành tựu rực rỡ, toàn diện của Hà Nội sau hơn một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Được tổ chức giữa không gian di sản Văn Miếu – Quốc Tử Giám, triển lãm truyền tải thông điệp về một Thủ đô ngàn năm văn hiến, luôn tiên phong, bản lĩnh và bứt phá vươn mình trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức triển lãm Hà Nội trong tôi Nguyễn Thành Lợi phát biểu tại Lễ Khai mạc.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức triển lãm "Hà Nội trong tôi" - ông Nguyễn Thành Lợi khẳng định, năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Vũ Thu Hà ,Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cùng đại biểu khách mời tham quan triển lãm.

Theo Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh người cao tuổi Nguyễn Văn Phúc, qua mỗi tác phẩm, những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ qua thời gian, cùng nhịp sống sôi động và những đổi thay mạnh mẽ của Thủ đô từng ngày, từng giờ được ghi lại bằng góc nhìn chân thực và giàu cảm xúc.

Nhiều du khách thích thú trước các tác phẩm được trưng bày.

Triển lãm bao gồm các tác phẩm theo 3 chủ đề: Kiến tạo chính quyền gần dân, Chuyển động từ cơ sở và Hà Nội vươn tầm trong kỷ nguyên mới. Những tác phẩm giới thiệu tại triển lãm được thực hiện bằng tâm huyết, tình yêu và sự gắn bó với Hà Nội, mang đến những góc nhìn mới mẻ, giàu sức hấp dẫn về một Thủ đô đang chuyển mình mạnh mẽ.

Các tác phẩm trưng bày tại Triển lãm.

Qua 21 lần tổ chức, Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” đã trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc mỗi dịp tháng 10, ghi lại những khoảnh khắc của Thủ đô qua ống kính các nghệ sĩ nhiếp ảnh và phóng viên báo chí. Mỗi mùa triển lãm mang đến một góc nhìn mới về Hà Nội, thành phố vừa giàu truyền thống, vừa không ngừng đổi mới.